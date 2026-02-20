EarthTalk Q&A: Los desechos espaciales obstruyen la órbita

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

Los desechos espaciales, también conocidos como basura espacial, son objetos artificiales en desuso que orbitan alrededor de la Tierra, como satélites, etapas de cohetes gastadas y otros fragmentos diversos procedentes de colisiones. Según la Agencia Espacial Europea, las redes de vigilancia espacial rastrean actualmente unos 40 000 objetos que orbitan alrededor de la Tierra, de los cuales solo 11 000 son «cargas útiles» activas (satélites y otros equipos que aún funcionan), mientras que el resto se clasifican como desechos espaciales.

Sin embargo, la cantidad real de desechos espaciales podría superar los 1,2 millones de objetos de más de un centímetro de longitud y capaces de causar daños catastróficos en caso de impacto. La falta de una regulación y vigilancia adecuadas de los desechos espaciales ha exacerbado el debate sobre la amenaza que suponen para la vida en la Tierra. En 2021, uno de los brazos robóticos de la Estación Espacial Internacional (ISS) fue perforado por un fragmento de desecho espacial. Dado que se prevé que los desechos espaciales aumenten exponencialmente en la próxima década, las colisiones futuras podrían causar daños irreparables a los satélites, los sistemas tecnológicos que soportan el GPS y la predicción meteorológica.

Una consideración importante en relación con los desechos espaciales es el riesgo del «síndrome de Kessler», que describe los efectos en cascada de los desechos, ya que una colisión crea múltiples fragmentos que chocan entre sí y generan más desechos. Pensemos en la colisión de 2009 entre el satélite Iridium y el satélite Cosmos: unos 2000 fragmentos siguen orbitando la Tierra hoy en día y suponen un riesgo importante para los sistemas espaciales. Aunque la mayoría de los 200-400 fragmentos grandes que reentran en la atmósfera terrestre cada año se queman, entre el 5 % y el 10 % sobreviven.

Recientemente, se han establecido numerosas políticas para mitigar los efectos de los desechos espaciales, incluida la norma de desorbitación de 25 años de las Naciones Unidas, que recomienda que las etapas orbitales de las naves espaciales en órbita terrestre baja (LEO) se retiren de la órbita en un plazo de 25 años tras el final de su vida útil. Sin embargo, el esfuerzo global de desescalada es infinitamente más complicado que la simple eliminación de los desechos espaciales. El profesor de astronáutica y director del Grupo de Investigación Astronáutica de la Universidad de Southampton, Hugh Lewis, declaró en una entrevista que «[los desechos espaciales] no son solo un problema técnico que debemos resolver, sino también un problema social», en referencia a la carrera entre países, gobiernos y empresas por utilizar el espacio.

Aunque la competencia nacional por el espacio puede ser inevitable, es imperativo que los países y los gobiernos trabajen juntos por el bien de nuestro planeta y elaboren estrategias para el uso del espacio entre ellos. El espacio es un recurso común, pero su contaminación y ensuciamiento ponen en riesgo la seguridad de los astronautas, la seguridad climática y mucho más. Para reducir los desechos espaciales, debemos apoyar regulaciones más estrictas y abogar por tecnologías de limpieza por parte de las empresas y el sector privado.

CONTACTOS: Los desechos espaciales en cifras, esa.int/Space_Safety/Space_Debris/Space_debris_by_the_numbers.

