More Latino students are attending Cal State. But where are the Latino professors?

Angel Corzo and Brittany Oceguera

CalMatters

En la última década, los latinos en el sistema de la Universidad Estatal de California no han representado más del 15% de todos los instructores, aun cuando representaron casi la mitad del cuerpo estudiantil en los últimos años.

Incluso en Cal State Los Ángeles, donde en 2024 un enorme 75% de su población estudiantil era latina, solo alrededor de una cuarta parte de su personal docente lo era, según datos de Cal State compilados por CalMatters.

El número de estudiantes latinos ha crecido a un ritmo acelerado, y todos los 22 campus de Cal State, excepto uno, se han clasificado como Instituciones al Servicio de los Hispanos, lo que significa que al menos el 25% de los estudiantes universitarios de tiempo completo son latinos, y la mayoría son de bajos recursos. Algunos profesores latinos afirman que tienen un peso adicional, ya que son buscados desproporcionadamente por estudiantes latinos para mentoría. Esto también puede recaer sobre los profesores de tiempo parcial y completo, que constituyen la mayor parte del profesorado latino, pero tienen un salario más bajo, incluso aquellos que trabajan a tiempo completo y asumen tareas adicionales.

“Cuando puedes ver a latinos que se parecen a ti, que tal vez tienen el mismo punto de partida, la misma experiencia de vida que tú, puedes ver lo que es posible”, dijo Feliza Ortiz-Licon, quien ha trabajado durante mucho tiempo con estudiantes universitarios de primera generación y ahora es vicepresidenta ejecutiva de la Campaña para la Oportunidad Universitaria, una organización sin fines de lucro de California que aboga por el acceso y la finalización equitativos de los estudios universitarios.

El profesorado afirma que las principales barreras para acceder a la docencia incluyen la escasa mentoría y la escasa promoción de los programas que les ayudan a obtener su doctorado. Además, estos programas ofrecen plazas limitadas. Las normas culturales subyacentes también han disuadido a generaciones de latinos de ingresar al mundo académico. Los campus de Cal State han continuado sus esfuerzos para diversificar el profesorado, por ejemplo, mediante la contratación por grupos o “clusters”, en la que se contrata a grupos de profesores por sus áreas de especialización y trayectorias específicas.

Aun así, estos esfuerzos han hecho poco para aumentar el número de profesores latinos.

Por ejemplo, en el otoño de 2024, Cal State contaba con 27,505 instructores, pero solo 4,079 eran latinos. Para alcanzar la paridad con el número de estudiantes latinos, el sistema habría necesitado 13,477 educadores latinos.

¿Por qué hay tan pocos latinos en la academia?

Amy Bentley-Smith, portavoz de Cal State, señala el bajo número de latinos que ingresan a programas de posgrado a nivel nacional. En 2023, los latinos representaban solo alrededor del 14% de los estudiantes de posgrado a nivel nacional, según un informe del Consejo de Escuelas de Posgrado.

CalMatters intentó hablar con varios funcionarios de la Oficina del Canciller de Cal State, pero el portavoz indicó que no estaban disponibles para ser entrevistados para este artículo. En su lugar, Bentley-Smith envió la siguiente respuesta por correo electrónico:

“Hemos sido líderes durante mucho tiempo en abrir puertas a las oportunidades y aumentar el acceso a la educación superior entre todos los californianos, incluidas las poblaciones históricamente subrepresentadas”, escribió Bentley-Smith.

Agregó que Cal State supera consistentemente el porcentaje nacional de profesores hispanos, que representaron alrededor del 6% de todos los empleados a tiempo completo en 2023, según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación.

Entre los pocos latinos con títulos avanzados, el 10 % ha obtenido un doctorado, según un análisis del Pew Research Center de los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2021. Generalmente, se requiere una maestría para dar clases en Cal State, y un doctorado para un puesto de profesor titular.

En sus investigaciones a lo largo de los años, la Campaña por la Oportunidad Universitaria ha atribuido el bajo nivel educativo de los latinos a las altas tasas de pobreza, las presiones para trabajar y mantener a la familia y la falta de acceso a recursos e información para acceder a la educación superior.

Y luego está el síndrome del impostor. Desde que empezó a trabajar como asesora académica en la facultad de negocios de Cal Poly San Luis Obispo, Yesenia Márquez-Beas ha visto a innumerables estudiantes llegar a su puerta sintiéndose que no se merecen triunfar en el aula. Considera que esas dudas son mucho más comunes entre los estudiantes latinos que entre otros.

“Quizás nuestra latinidad nos está frenando un poco para salir a buscar posiciones que vemos tan lejanas”, dijo Márquez-Beas.

Progresar a través del ámbito académico hacia la docencia rara vez es parte de la conversación cuando se trata de caminos después de la graduación, dijo Márquez-Beas.

Muchos latinos se rigen por ciertas normas culturales, señaló Ortiz-Licon, de la Campaña por la Oportunidad Universitaria. “No quiero molestar” es una de ellas. Este enfoque mantiene a los estudiantes reacios a buscar ayuda o mentores, dijo Ortiz-Licon, quien en su momento fue estudiante de primera generación.

Anthonio Reyes, presidente del gobierno estudiantil de Cal State Bakersfield, estuvo de acuerdo en que muchos estudiantes latinos de primera generación tienen el “mal hábito” de no hablar sobre sus problemas.

Después de la secundaria en Bakersfield, Reyes asistió a la Universidad Estatal de San Francisco, donde se sintió aislado e incapaz de buscar ayuda de sus profesores.

“Eso es algo muy importante en la comunidad: uno no pide ayuda simplemente”, dijo Reyes.

El segundo año de Reyes en la Universidad Estatal de San Francisco se vio interrumpido por la COVID-19, por lo que tuvo que regresar a casa y empezar a trabajar. Trabajó durante cuatro años antes de matricularse en Cal State Bakersfield para estudiar música, donde encontró un ambiente más acogedor.

Es por eso que, como presidente del gobierno estudiantil, Reyes a menudo les dice a los líderes del campus que deben ser proactivos para ayudar a los estudiantes de primera generación.

El déficit crea un peso adicional sobre el profesorado latino

Como los estudiantes tienden a buscar educadores con antecedentes similares, la brecha genera una mayor carga de trabajo para un pequeño grupo de instructores de color. Y los profesores podrían asumir esta tarea aunque no esté contemplada en su descripción de funciones.

“Hay mucha carga cultural. Ese es el mayor problema de la falta de diversidad en la educación superior: el profesorado diverso asume más trabajo”, dijo Dirk Horn, profesor latino de ciencias políticas en Cal State Bakersfield.

Esto también puede obstaculizar el apoyo a algunos aprendices, ansiosos por encontrar a alguien con quien puedan identificarse culturalmente.

“He tenido como dos mentores latinos en total y estoy tratando de conectarme con otra, pero está muy ocupada”, dijo Isabella Cantu, una estudiante de doctorado latina que estudia sociología en UC Davis con la esperanza de unirse algún día a la facultad de Cal State.

José Navarro, director del departamento de estudios étnicos de Cal Poly San Luis Obispo, creía cuando era estudiante que la educación podía ser transformadora, pero que cursar estudios superiores era como “entrar en una habitación muy, muy, muy oscura” en la que no podía transitar por sí solo.

Como profesor titular, Navarro se desempeña como asesor académico y mentor, además de impartir docencia. Si bien a veces trabaja hasta altas horas de la noche o desde casa, Navarro lo considera más una necesidad que una carga.

“Lo último que quiero es que algún estudiante de color entre, como me pasó a mí, en esa habitación completamente oscura que es el sistema universitario”, dijo Navarro.

“El muerto entre muchos no pesa”, dijo Navarro. Dijo que así se siente en Cal Poly San Luis Obispo, donde la representación latina es limitada, pero el peso del servicio y la mentoría es más ligero cuando hay otros ahí para apoyar.

Los latinos en Cal State tienen menos probabilidades de ocupar puestos con permanencia, que se espera que involucren asesoría académica e investigación. En otoño de 2024, los latinos representaban el 12% del profesorado con permanencia, mientras que los blancos representaban más de la mitad. Sin embargo, los blancos representaban el 20% de la población estudiantil de Cal State.

Los profesores titulares influyen en decisiones importantes de la universidad, como la evaluación de la contratación y los ascensos del profesorado. Además, gozan de mayor estabilidad laboral, afirmó Navarro. Por otro lado, los profesores a tiempo completo cobran menos y tienen una mayor carga de trabajo docente.

Pero profesores como Horn mantienen sus puertas abiertas para sus alumnos voluntariamente.

Horn colabora con el Senado Académico del campus, forma parte de comités y asesora a los clubes estudiantiles del campus, todo ello sin remuneración adicional. Sin posibilidad de titularidad, Horn también siente incertidumbre sobre su estabilidad laboral. Monitorea los presupuestos estatales y las tasas de matriculación para evaluar las probabilidades: en un déficit fiscal, ¿sería él el primero en ser despedido?

Lograr que más latinos ingresen al mundo académico

“Creo que, más que nada, la mentoría es importante”, dijo Cantu, estudiante de UC Davis. “No solo ver la representación, sino sentir ese apoyo y tener a alguien que comprende tus antecedentes y tus orígenes”.

Ella atribuye la mentoría que recibió de un programa nacional, la Beca de Pregrado Mellon Mays , por impulsarla a convertirse en profesora. Actualmente es becaria del Programa de Incentivos Doctorales del Rector, uno de los dos programas de Cal State que ayudan a los aspirantes a profesorado a obtener títulos avanzados.

Horn, profesor de Cal State Bakersfield, también participó en el programa de incentivos para el doctorado. Le proporcionó fondos para centrarse en los estudios mientras cursaba su doctorado en UC Irvine.

Su camino hacia el doctorado fue accidentado. Su padre esperaba que Horn contribuyera económicamente a la familia, así que, en lugar de matricularse en la preparatoria, trabajó a tiempo completo mientras cursaba estudios secundarios para obtener su GED.

Cinco años después de obtener su GED, cuando la salud de su padre se deterioraba, Horn se dio cuenta de que un título universitario podría brindarle a él y a su familia mayor estabilidad financiera. Asistió a un colegio comunitario y luego se transfirió a Cal State Bakersfield, donde encontró mentores que lo animaron a cursar estudios de posgrado.

Horn pospuso su graduación para unirse al Programa de Logros Post-bachillerato Ronald E. McNair , financiado con fondos federales, que ayuda a preparar a estudiantes de primera generación y subrepresentados para estudios de posgrado.

De los 35 estudiantes aceptados en el programa de incentivos de doctorado de Cal State este año académico, el 54 % son latinos, el 24 % asiáticos, el 19 % blancos y el 3 % afroamericanos, según Bentley-Smith. El programa ofrece mentoría, acceso a becas y premios financieros por miles de dólares, así como oportunidades profesionales para estudiantes que cursan un doctorado. También pueden recibir un préstamo opcional que se condona si el becario es profesor en Cal State. De los becarios anteriores del programa, el 69 % obtuvo puestos docentes en los campus de Cal State después de obtener su doctorado.

Las contrataciones en grupo ayudan a impulsar la diversidad, cuando hay financiamiento

Algunos campus de Cal State, como Bakersfield y San Luis Obispo , han implementado la contratación por grupos (clúster) para fomentar la diversidad del profesorado. El proceso implica reclutar grupos completos de profesores con diversas experiencias y trayectorias. Ortiz-Licon, investigadora de educación superior, argumenta que esta contratación “en comunidad” aumenta el sentido de pertenencia a sus respectivos campus y fortalece la retención de estos educadores a largo plazo.

En otoño, Sacramento State implementó su primera contratación de personal en un grupo de estudiantes, dirigida directamente a apoyar a los estudiantes latinos . Ese semestre, el 37 % de los estudiantes eran latinos, mientras que el 10 % del profesorado lo era, según la base de datos de investigación institucional de la universidad.

Rebecca Cameron, vicerrectora interina para el éxito del profesorado en Sacramento State, dijo que la universidad buscó profesores con experiencia en tutoría, enseñanza e investigación de poblaciones latinas.

Si bien Sacramento State contrató a 10 profesores de varios departamentos, Cameron dijo que dos de los nuevos contratados para puestos de titularidad anteriormente ocupaban puestos de profesores en la universidad.

Cameron enfatizó la necesidad de retener a los nuevos empleados del grupo ya que a veces ha observado que los profesores que son los primeros de un grupo particular en un departamento pueden agotarse.

“También sigue siendo muy importante que no dejemos el trabajo de inclusión [exclusivamente] en manos de personas que han identificado un interés específico en él”, dijo Cameron.

Ángel Corzo y Brittany Oceguera colaboran con la Red de Periodismo Universitario, una colaboración entre CalMatters y estudiantes de periodismo de toda California. La cobertura de educación superior de CalMatters cuenta con el apoyo de una subvención de la Fundación College Futures.