EarthTalk Q&A: Universidades a favor de la sostenibilidad

EnseÃ±ar a los jÃ³venes sobre el cambio climÃ¡tico es esencial para que las generaciones futuras comprendan y estÃ©n preparadas para los fenÃ³menos meteorolÃ³gicos extremos y las perturbaciones medioambientales que se estÃ¡n acelerando. Integrar la alfabetizaciÃ³n climÃ¡tica en la educaciÃ³n superior puede garantizar que los estudiantes, independientemente de su especialidad, adquieran las herramientas necesarias para abordar los retos medioambientales en sus carreras y comunidades. Aunque la mayorÃ­a de las universidades estadounidenses aÃºn no exigen este tipo de cursos, varias instituciones han logrado avances notables recientemente

Un gran avance se ha producido en la Universidad de California en San Diego, que en otoÃ±o de 2024 puso en marcha el requisito de educaciÃ³n sobre el cambio climÃ¡tico Jane Teranes. Todos los estudiantes de primer aÃ±o que ingresen en ese semestre â€”la promociÃ³n de 2028â€” deberÃ¡n ahora cursar una asignatura aprobada relacionada con el clima antes de graduarse. La UC San Diego ha creado un menÃº de mÃ¡s de 50 clases en unas 20 disciplinas, lo que permite a los estudiantes cumplir el requisito sin alargar la duraciÃ³n de sus estudios. Para cumplir los requisitos, cada curso debe dedicar al menos el 30 % de su contenido al cambio climÃ¡tico y abordar mÃºltiples aspectos de la cuestiÃ³n, como la ciencia del clima, los impactos sociales y el aprendizaje centrado en soluciones. Aproximadamente 7000 estudiantes forman parte de la primera promociÃ³n sujeta a la nueva norma.

La Universidad Estatal de Arizona introdujo un plan similar para el otoÃ±o de 2024. Como parte de su plan de estudios General Studies Gold rediseÃ±ado, todos los estudiantes de grado que ingresen deben completar un curso de sostenibilidad de tres crÃ©ditos. El plan es mÃ¡s amplio que el cambio climÃ¡tico por sÃ­ solo, y se centra en gran medida en los sistemas climÃ¡ticos, las interacciones entre el ser humano y el medio ambiente y los retos medioambientales globales.

Otro paso importante lo ha dado la Universidad Estatal de San Francisco, que exigirÃ¡ a todos los nuevos estudiantes completar un curso sobre justicia climÃ¡tica. El requisito revisado de Sostenibilidad Ambiental y AcciÃ³n ClimÃ¡tica amplÃ­a el enfoque de la universidad desde la sostenibilidad general hasta los impactos desiguales del cambio climÃ¡tico en las comunidades histÃ³ricamente marginadas. Se estÃ¡n actualizando mÃ¡s de 100 cursos existentes para que se ajusten a las nuevas normas de justicia climÃ¡tica.

Algunas instituciones mÃ¡s pequeÃ±as adoptaron requisitos climÃ¡ticos o de sostenibilidad hace aÃ±os. El Dickinson College implementÃ³ uno en 2015, y el Goucher College exige cursos de sostenibilidad medioambiental desde 2007. La Unity Environmental University de Maine lleva mucho tiempo incorporando la alfabetizaciÃ³n medioambiental en su plan de estudios bÃ¡sico. Incluso en las escuelas sin requisitos de graduaciÃ³n, muchas estÃ¡n ampliando la oferta relacionada con el clima, abriendo nuevas escuelas de sostenibilidad o incorporando temas climÃ¡ticos en todo el plan de estudios. Aun asÃ­, la mayorÃ­a de las universidades estadounidenses aÃºn no han adoptado requisitos para toda la instituciÃ³n, frenadas por los procesos burocrÃ¡ticos, las limitaciones de personal y las sensibilidades polÃ­ticas regionales.

