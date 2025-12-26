El acuerdo de ByteDance para vender TikTok pone el algoritmo de la aplicación en el punto de mira

Kelley Cotter

The Conversation

El gigante tecnológico chino ByteDance ha firmado un acuerdo para vender la mayoría de las acciones de su plataforma de videos TikTok a un grupo de inversionistas estadounidenses. El presidente Donald Trump anunció un acuerdo preliminar para la venta el 19 de septiembre de 2025, tras su negociación con el líder chino Xi Jinping.

El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, comunicó a los empleados en un memorándum obtenido por los medios de comunicación que la empresa está trabajando para cerrar el acuerdo antes del 22 de enero de 2026. Las autoridades chinas y estadounidenses también deberán aprobar el acuerdo.

El acuerdo crea una nueva versión de la aplicación exclusiva para Estados Unidos, que cumple con una ley firmada por el presidente Joe Biden el 23 de abril de 2024 y ratificada por la Suprema Corte el 17 de enero de 2025. Los detalles del acuerdo aún están por concretarse, pero ya se conocen algunos datos. Entre ellos se encuentra lo que sucederá con el algoritmo central de la aplicación para compartir videos y lo que eso significa para los millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos.

El gobierno chino ha indicado que no permitirá que ByteDance venda el algoritmo, ya que está clasificado como tecnología de exportación controlada, según la legislación china. Por su parte, los ejecutivos de la industria tecnológica estadounidense y algunos legisladores afirman que el cumplimiento de la ley exige que el algoritmo esté bajo control estadounidense. El acuerdo propuesto incluye la concesión de una licencia para el algoritmo, de modo que siga siendo propiedad intelectual china, mientras que la versión estadounidense de la aplicación seguirá utilizando la tecnología.

El algoritmo de la página “Para ti” de TikTok es considerado por muchos como la parte más importante de la aplicación. Como dijo un analista: “Comprar TikTok sin el algoritmo sería como comprar un Ferrari sin motor”.

El valor del algoritmo reside en su asombrosa capacidad para anticipar las preferencias de contenido de los usuarios. Muchos usuarios afirman que los conoce mejor que ellos mismos, una sensación que se ha convertido en una curiosa mezcla de creencia espiritual y teoría conspirativa, tal y como hemos documentado mis colegas y yo. Otros académicos han señalado de manera similar que los usuarios se sienten más íntimamente observados y conocidos por el algoritmo de TikTok que por los que impulsan otras plataformas populares.

He estudiado los algoritmos de las redes sociales durante casi una década, explorando cómo han evolucionado nuestras relaciones con ellos a medida que se entrelazan cada vez más con la vida cotidiana. Como estudioso de las redes sociales y devoto de TikTok, quiero arrojar algo de luz sobre cómo funciona el algoritmo y cómo es probable que cambie la aplicación tras su venta.

Cómo funciona el algoritmo de TikTok

En cierto modo, el algoritmo de TikTok no difiere significativamente de otros algoritmos de redes sociales. En esencia, los algoritmos son simplemente una serie de pasos que se utilizan para lograr un objetivo específico. Realizan cálculos matemáticos para optimizar los resultados al servicio de ese objetivo.

El algoritmo de TikTok tiene dos capas. En primer lugar, está la capa abstracta que define el resultado que los desarrolladores desean lograr. Un documento interno compartido con The New York Times especificaba que el algoritmo de TikTok se optimiza para cuatro objetivos: “valor para el usuario”, “valor para el usuario a largo plazo”, “valor para el creador” y “valor para la plataforma”.

Pero, ¿cómo se traducen estos objetivos en matemáticas? ¿Qué significa realmente un concepto tan abstracto como el “valor para el usuario”? No es práctico preguntar a los usuarios si valoran su experiencia cada vez que visitan el sitio. En su lugar, TikTok se basa en señales proxy que traducen resultados abstractos en medidas cuantificables, concretamente, “me gusta”, comentarios, compartidos, seguidores, tiempo dedicado a un vídeo determinado y otros datos sobre el comportamiento de los usuarios. Estas señales pasan a formar parte de una ecuación para predecir dos resultados concretos clave: la “retención”, o la probabilidad de que un usuario vuelva al sitio, y el “tiempo dedicado” a la aplicación.

El algoritmo de la página “Para ti” de TikTok se basa en el aprendizaje automático para predecir la retención y el tiempo dedicado. El aprendizaje automático es un proceso computacional en el que un algoritmo aprende patrones en un conjunto de datos, con poca o ninguna orientación humana, para producir la mejor ecuación para predecir un resultado. A través del aprendizaje de patrones, el algoritmo determina la importancia de las señales de datos individuales para elaborar una predicción precisa.

Una investigación del Wall Street Journal descubrió que el tiempo que los usuarios pasan viendo cada video influye mucho en la forma en que el algoritmo elige los videos que sugiere a los usuarios. Utilizando la ecuación que ha generado para predecir la retención y el tiempo dedicado, el algoritmo asigna una puntuación a cada video y clasifica los posibles videos que se podrían mostrar al usuario según esta puntuación. Cuanto más alta sea la puntuación de un usuario individual, más probable será que el video aparezca en su feed.

Por supuesto, las características del contenido y otros usuarios también influyen en las recomendaciones, y hay otros subprocesos que se incorporan a la ecuación. En este paso es donde suele intervenir la moderación algorítmica. Si un video parece estar diseñado para generar engagement o contiene imágenes excesivamente violentas, por ejemplo, la puntuación del contenido se verá penalizada.

¿Qué es lo que probablemente cambiará para los usuarios estadounidenses?

La venta aún no se ha concretado, pero el destino del algoritmo se está aclarando. Según los informes, la versión del algoritmo exclusiva para Estados Unidos se volverá a entrenar solo con datos de usuarios estadounidenses. Los usuarios no necesitarán descargar una nueva versión de la aplicación para que el algoritmo modificado funcione.

Aunque el algoritmo en sí mismo es el mismo que antes, es bastante seguro que TikTok cambiará. Veo dos razones clave para el cambio.

En primer lugar, la población de usuarios de la aplicación propuesta, exclusiva de Estados Unidos, alterará la composición del conjunto de datos subyacente que alimenta las recomendaciones algorítmicas de forma continua. A medida que los tipos de contenido reflejen las preferencias culturales, los valores y los comportamientos estadounidenses, el algoritmo puede variar ligeramente a medida que “aprende” nuevos patrones.

Aunque es más probable que los usuarios sigan utilizando la aplicación porque no necesitan descargar una nueva versión, no todos lo harán, especialmente si se considera que está bajo el control de los aliados de Trump. Según el acuerdo actual, Oracle Corp. y el gobierno de EE. UU. supervisarían el reentrenamiento del algoritmo. Este acuerdo sugiere que el gobierno de EE. UU. podría tener una influencia significativa sobre el funcionamiento de la aplicación.

El acuerdo otorgaría una participación del 80 % a los inversionistas estadounidenses, incluido el 50 % a los nuevos inversionistas Oracle, Silver Lake y Andreessen Horowitz. Estos inversionistas tienen conexiones con Trump, y una disposición aparente del acuerdo permite al gobierno de EE. UU. seleccionar a un miembro del consejo de administración.

Estas influencias plantean la posibilidad de un boicot por parte de los usuarios y creadores de tendencia izquierdista, similar a los boicots anteriores contra Target por dar marcha atrás en las medidas de diversidad, equidad e inclusión, y contra Disney tras la suspensión, posteriormente revocada, de Jimmy Kimmel. Esto podría dar lugar a una población de usuarios —y datos— que refleje un ámbito más reducido de intereses e ideologías.

En segundo lugar, es posible que los principales accionistas de la nueva aplicación decidan ajustar el algoritmo, especialmente en lo que respecta a la moderación de contenidos. Es posible que los nuevos propietarios deseen modificar las Normas de la comunidad de TikTok de acuerdo con su visión de lo que es aceptable y lo que no lo es.

Por ejemplo, las actuales Directrices de la comunidad de TikTok prohíben la desinformación y colaboran con verificadores de datos independientes para evaluar la veracidad del contenido. Aunque Meta solía seguir un enfoque similar para Instagram y Facebook, en enero de 2025 anunció que pondría fin a su relación con los verificadores de datos independientes y relajaría las restricciones de contenido. YouTube también ha flexibilizado este año su moderación de contenidos.

Con los informes de que el gobierno de EE. UU. supervisaría el reentrenamiento del algoritmo, existe la posibilidad de que no solo los nuevos inversionistas, sino también el propio gobierno, puedan influir en la forma en que se prioriza y modera el contenido.

En definitiva, los algoritmos son muy sensibles al contexto. Reflejan los intereses, los valores y la visión del mundo de las personas que los crean, las preferencias y los comportamientos de las personas cuyos datos alimentan sus modelos, y los contextos legales y económicos en los que operan.

Esto significa que, aunque es difícil predecir exactamente cómo será una versión de TikTok exclusiva para EE. UU., es seguro asumir que no será un reflejo perfecto de la aplicación actual.

Esta noticia se actualizó el 19 de diciembre de 2025 para incluir nuevos detalles sobre la venta de TikTok.

Kelley Cotter es profesora adjunta de Ciencias y Tecnología de la Información en la Universidad Estatal de Pensilvania.