EarthTalk Q&A: ¿Trump matará el vehículo eléctrico?

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

El 1 de octubre de 2025, la administración Trump puso fin a la desgravación fiscal federal de 7500 dólares para los compradores de vehículos eléctricos. La desgravación fiscal fue promulgada originalmente en 2022 por la administración Biden para fomentar la compra de vehículos eléctricos y apoyar el transporte sostenible en todo el país. La desgravación era un incentivo clave para que los consumidores adoptaran los vehículos eléctricos. Su reciente expiración viene acompañada de un mayor presupuesto fiscal y de gasto para reducir el gasto público e impulsar la producción de petróleo en Estados Unidos. La intención de los recortes de Trump era ahorrar miles de millones de dólares a largo plazo y presionar a los fabricantes de automóviles para que trasladaran la producción a Estados Unidos, creando así más puestos de trabajo.

La pérdida de la deducción tiene algunas consecuencias tanto para los compradores como para los fabricantes. Es probable que disminuya la demanda de vehículos eléctricos. Según una noticia reciente de la CNN, esto significa que “los precios en términos reales subirán inmediatamente”. El reportaje también destaca que muchos consumidores se apresuraron a comprar vehículos eléctricos mientras aún duraban los créditos en agosto y septiembre. Esto podría dar lugar a que muchas personas decidieran no comprar vehículos eléctricos y, a su vez, a una disminución de las ventas en los últimos tres meses de 2025.

Dado que los vehículos eléctricos son mucho más caros que los de gasolina, es probable que, como consecuencia de los recortes, muchos no puedan permitirse el cambio. Se prevé que el impacto sea tan grave que los analistas que inicialmente pronosticaban que los vehículos eléctricos alcanzarían una cuota de mercado del 48 % en Estados Unidos en 2030 han rebajado ahora sus previsiones al 37 %.

Muchos fabricantes de automóviles han comenzado a responder activamente a los recientes cambios políticos. Se espera que muchos tengan que reducir o cancelar nuevos modelos de vehículos eléctricos. Stephanie Valdez Streaty, directora de información industrial de Cox Automotive, declaró a la CNBC en julio de 2025 que los recortes en los créditos fiscales para los vehículos eléctricos son como “quitar las ruedas de apoyo” a una tecnología incipiente. “Esas ruedas de apoyo han ayudado a equilibrar y respaldar la adopción de los vehículos eléctricos”, añadió.

Los vehículos eléctricos son más sostenibles para el clima que los coches de gasolina. El cambio a los vehículos eléctricos ha sido clave para promover la conciencia climática y reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Mientras los clientes sigan utilizando coches de gasolina, los niveles de calidad del aire y el medio ambiente penden de un hilo.

¿Cuál es la «demanda natural» de vehículos eléctricos en Estados Unidos? Estamos a punto de averiguarlo, https://www.cnbc.com/2025/09/29/electric-vehicles-ev-demand-federal-incentives-tax-credit.html; Sí, las políticas de Trump están perjudicando la transición a los vehículos eléctricos, https://cleantechnica.com/2025/08/11/yes-trumps-policies-are-hurting-the-ev-transition-automaker-statements/.

