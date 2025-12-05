Entrevista: La leyenda del jazz latino Oscar Hernández lleva el mosaico latino de Nueva York al mundo

Arturo Hilario

El conjunto de jazz latino Spanish Harlem Orchestra celebra su 25.º aniversario con un álbum navideño titulado Salsa Navidad, que abarca su historia, la ciudad de Nueva York y las complejidades de la cultura latina, todo ello en una muestra de 52 minutos de lo que ha mantenido la relevancia de este grupo ganador de tres premios GRAMMY desde sus inicios a principios de siglo.

La fiesta de salsa, que se celebrará en el Miner Auditorium como parte de Holidays at SFJAZZ durante dos días, el sábado 13 de diciembre a las 7:30 p.m. y el domingo 14 de diciembre a las 2 p.m., contará con entradas para una zona de pie delante de la orquesta para bailar al ritmo de las melodías latinas navideñas, así como con asientos tradicionales.

La Spanish Harlem Orchestra, o SHO para abreviar, es un conjunto de músicos de jazz latino de la ciudad de Nueva York que ha llevado los sonidos de la Gran Manzana y de la cultura latina a todos los rincones del mundo, mostrando la destreza técnica de sus consumados músicos y sus vivaces raíces latinas, una mezcla de jazz americano y música latina que impregna el Harlem español y el Bronx, honrando la historia de la música y la cultura latina con cada nota candente.

Aunque tienen un total de diez álbumes, este es su primer disco navideño y, según el fundador, líder de la banda y aclamado pianista de jazz Oscar Hernández, probablemente será el único.

“Este es nuestro primer álbum navideño y probablemente el único que hagamos jamás. Pero estoy muy contento. Creo que lo hemos hecho bien. Creo que todo ha salido tan bien como cabía esperar. La reacción ha sido fenomenal, así que estoy muy feliz”.

Hernández habló recientemente con El Observador sobre el primer álbum navideño de la SHO, por qué espera que se convierta en una tradición escucharlo junto a Mariah Carey y Bing Crosby durante las fiestas, su propia historia y pasión por la música y la educación, y por qué es más importante que nunca mostrar la cultura latina en este clima político tan tenso.

Para obtener más información sobre la Spanish Harlem Orchestra y sus conciertos en San Francisco, visite sfjazz.org/tickets/productions/25-26/spanish-harlem-orchestra/.

¿Puedes contarme un poco cómo surgió la idea de grabar un disco navideño y cómo fue esa experiencia?

Hace unos cinco, seis o siete años, nos pidieron que hiciéramos un espectáculo navideño. Así que preparé algo de música. Y desde entonces, nos han estado pidiendo que hagamos espectáculos navideños. De hecho, el año pasado hicimos 12 fechas en la costa oeste con este espectáculo navideño. [Pero] nunca haré un espectáculo navideño completo. La mitad del espectáculo somos nosotros, y la otra mitad está dedicada a la música navideña.

Así que, basándose en el éxito de eso, la gente siempre me preguntaba: “¿Cuándo vas a grabar un disco? Esta música es genial. ¿Cuándo vas a grabar un disco?”. Y realmente no lo había pensado mucho. Pero después de pensarlo y de que me lo pidieran tantas veces, dije: “A la mierda, vamos a grabar un disco de Navidad”. Es algo bueno, porque si lo haces bien, es un disco navideño que podría venderse durante años, incluso después de que yo ya no esté. Hay algunos discos así. Como sabes, escuchamos las mismas canciones cada Navidad, ¿verdad? Ya sea Mariah Carey, Bing Crosby, Frank Sinatra o Tony Bennett.

Las personas que han hecho grandes discos navideños, escuchamos todas esas canciones durante la Navidad cada año. Así que esperamos que ese sea el caso aquí, porque creo que hemos sacado un gran disco.

Me enorgullece decir que la Spanish Harlem Orchestra está celebrando su 25 aniversario. Siempre hemos hecho grandes discos. Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado en estos 25 años. Este es nuestro décimo álbum, hemos obtenido seis nominaciones a los Grammy y hemos ganado tres. No se puede pedir mucho más. Estoy muy feliz y muy orgulloso de lo que hemos logrado en estos 25 años. Y ahora esto es un motivo de orgullo diferente, con un disco navideño. Hasta ahora hemos recibido muy buenas críticas.

Uno se acostumbra a todas esas canciones clásicas de Navidad y, a veces, necesita algo diferente. Y no hay muchos álbumes de jazz latino navideño que aparezcan en la búsqueda de Google.

Mira, solo para darte un ejemplo. Un millón de personas han grabado “Jingle Bells”, pero no como nosotros lo hicimos. Así que sinceramente si encuentras una versión más animada de “Jingle Bells” que la nuestra, llámame y házmelo saber.

No quiero parecer arrogante. No soy una persona arrogante, pero llevo mucho tiempo haciendo esto y me siento muy bien con cómo lo hacemos, lo que hacemos y cómo lo hacemos, y con nuestro compromiso y pasión por la música. Estoy totalmente comprometido. Me apasiona la música, que me ha dado trabajo para toda la vida y me ha permitido viajar por todo el mundo con personas importantes y tocar con muchos músicos excelentes.

Así que proviene de un profundo sentimiento de gratitud. Y me ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas. Soy del sur del Bronx, así que soy del barrio. Crecí en la pobreza, en una familia de 11 miembros. La música ha sido una bendición en mi vida. Así que aquí estoy, 50 años después, triunfando a lo grande. Me siento muy orgulloso.

Volviendo a tus inicios, leí que te influyeron artistas como Tito Puente y Willy Colón. ¿Cuáles fueron las inspiraciones en tu mundo que te llevaron a dedicarte a la música y, concretamente, al jazz?

Bueno, te lo pongo así. En mi barrio, se oía música latina en casi todas las puertas y ventanas. Era la música de Tito Puente, Machito, Tito Rodríguez, los grandes tríos de aquella época, los grandes boleros, cantantes, baladistas. Y se oía la salsa del momento, había mucha gente. Y yo soy casi el más joven de mi familia. Así que a los 10 u 11 años veía a mis hermanos y hermanas mayores preparándose para salir de fiesta los fines de semana y escuchaban música.

Además, crecí en el sur del Bronx, en la ciudad de Nueva York, donde se estaba produciendo la revolución cultural de los latinos, que se remonta a los años 50 y 60, pero que sin duda alcanzó su apogeo en los 70, cuando me involucré en la música. Alguien me regaló un piano cuando tenía 14 años y, a partir de ahí, todo fue sobre ruedas. Empecé a tocar profesionalmente a los 16 años y me involucré con bandas del barrio. Y la salsa era la música del momento, sin duda. Así que, tanto si escuchabas la música de Puente, Celia Cruz, Ray Barreto, Machito, toda esa gente con la que llegué a tocar, toqué con todos ellos.

Toqué con Machito, toqué con Puente, toqué con Celia, toqué con Ray Barreto. A todas esas personas que ya no están aquí, les rindo homenaje por su historia y su legado con lo que hago con la Spanish Harlem Orchestra. Y da la casualidad de que no soy un oportunista que se ha apropiado del nombre Spanish Harlem Orchestra. Si no lo sabes, por ser de la costa oeste, Spanish Harlem fue uno de los lugares clave de Nueva York donde se produjo la revolución cultural de los latinos. Se llama El Barrio, Spanish Harlem es El Barrio, Nueva York. Y la música era lo más importante, las reuniones sociales eran lo más importante, la comida, la cultura, el idioma.

Eso era lo realmente importante en ese barrio y también en otros barrios del sur del Bronx, donde crecí. El Harlem hispano estaba a 20 minutos de donde yo vivía, así que solíamos ir allí a comprar, a comer y a participar en algunos eventos sociales. Por lo tanto, no fue una decisión precipitada la de adoptar el nombre de Harlem hispano para la orquesta, sino que tiene un significado y una importancia que van más allá de la música en sí.

Es algo muy importante que no me tomo a la ligera. Me esfuerzo mucho por representar lo mejor de mi cultura en lo que hago, que es la música. He tenido la suerte de poder hacerlo durante todos estos años y de honrar ese legado y esa historia de la que tengo la suerte de formar parte.

La Spanish Harlem Orchestra ha cumplido 25 años este año. ¿Qué es lo que más te ha gratificado de este viaje, de formar parte de esto y de haber creado esta orquesta?

Bueno, en primer lugar, permítanme decir que hemos ganado tres premios Grammy, tres Grammy estadounidenses y seis nominaciones a los Grammy, eso es lo más destacado. Pero más allá de eso, lo realmente significativo es el impacto que hemos tenido en la gente. Cuando actuamos en directo, la gente dice: “Dios mío, esta es una de las mejores músicas”. Es muy gratificante cuando la gente se nos acerca y nos dice: “Tío, nunca había oído hablar de vosotros. Sois increíbles. Esta música es increíble”.

Y esa es la reacción que obtengo. Nunca hemos tenido un mal concierto, independientemente de si ha habido mucha o poca asistencia. A veces ocurre, pero en la mayoría de los casos suele haber mucha asistencia. Sin embargo, tocamos principalmente en centros de artes escénicas y festivales de jazz. Pero la reacción y el impacto que tenemos en la gente es increíble, y eso hace que, para mí, merezca la pena. No se trata del dinero. Me gano la vida con ello, pero el dinero que gano, lo gasto.

Se trata de las experiencias que tengo al hacer lo que hago, influir en las personas y tener una educación. Además, porque estoy educando a las personas sobre nuestra cultura, nuestra música. Como latinos, debemos ser conscientes de lo que representamos, la importancia de quiénes somos como cultura, eso es realmente importante para mí.

Y tengo clara mi misión al respecto, que va más allá de la música. Y si quieres hablar de música, hermano, la música es lo más increíble que hay. De verdad, porque viene de un lugar real, de gente que sabe lo que es ese lugar real y que entiende la evolución, la historia y el legado de la música, y siente pasión por ella.

Tengo grandes músicos en mi banda que entienden el programa, y subimos al escenario y lo tenemos claro. Y ese es el impacto que tenemos en la gente, lo cual es precioso, tío. Cuando la gente quiere levantarse y bailar, o a veces no pueden bailar, se quejan, pero al final del espectáculo, están de pie aplaudiendo. Así que es increíble, hermano.

Y también digo esto: he sido afortunado, muy afortunado en mi vida. La educación que recibí en aquella época, en los años 70, desde mi adolescencia hasta los veinte años, tocando con la gente y los músicos con los que tuve la oportunidad de tocar, no se puede pagar ni en la mejor universidad.

La ciudad de Nueva York era un hervidero de este tipo de música, sin duda alguna. Y en lo que respecta al jazz, tuve la suerte, una vez más, de rodearme de gente buena, gente apasionada por la música y con muchos conocimientos. Como jóvenes músicos en Nueva York, todas las personas con las que me relacionaba estaban al tanto de lo que ocurría en el mundo del jazz.

Así que escuchaba a grandes pianistas, desde Art Tatum hasta Bud Powell, pasando por Bill Evans, Wynton Kelly, Red Garland y todos esos grandes pianistas, y luego John Coltrane, Keith Jarrett, Herbie Hancock. Escuchaba toda la tradición del jazz desde que éramos jóvenes porque era parte de nuestra experiencia auditiva que intentábamos emular, aunque no formáramos parte de ese mundo. Había grabado cuatro discos de jazz latino por mi cuenta como artista, Oscar Hernández. Tengo muy claro en qué consiste esa música en términos de jazz latino.

Tenemos una grabación de jazz latino titulada Spanish Harlem Orchestra: The Latin Jazz Project en la que participan algunos grandes artistas de jazz. Contar con gente como Chick Corea, Randy Brecker, Kurt Elling, Tom Harrell, Jimmy Haslip y Joe Locke, que han grabado con nosotros, es lo mejor que me podía pasar. He actuado con muchos músicos de jazz.

Participamos en muchos festivales de jazz, e incluso en esos festivales, a veces nos robamos el show, y tocamos junto a grandes artistas de jazz. Así que el jazz es parte de mi visión. Y, por supuesto, es jazz latino porque, desde mi perspectiva, lo hacemos desde una perspectiva de jazz latino. Así que todo está bien, soy un hombre feliz y bendecido.

Mencionaste que uno de tus objetivos es educar a través de la música. Me gustaría saber qué opinas sobre la atención que se le ha prestado últimamente a la agitación política contra los latinos y la cultura latina en sí, con ejemplos como la reacción negativa contra Bad Bunny por haber sido nombrado cabeza de cartel del medio tiempo del Super Bowl. ¿Por qué crees que es importante informar a la gente y superar todo eso para seguir creando música y compartirla como parte de la historia y el futuro de los latinos y su identidad compartida?

Bueno, en cierto modo, no hay nada más importante que eso. Que las personas que piensan como tú dices, eso es un reflejo de ellos mismos, un reflejo de sus deficiencias como ciudadanos del mundo que piensan globalmente en términos de lo que significa, la importancia de los inmigrantes en este país.

Mis padres vinieron de Puerto Rico, y luchamos y trabajamos duro para llegar a donde llegamos. Y cuando este país dice: “Sí, cualquiera puede trabajar duro y triunfar”, eso no es realmente cierto. Si se igualan las condiciones para todos, entonces se puede decir eso. Pero no lo veo así, especialmente con lo que está pasando políticamente en este país. Es triste que vengamos de una época en la que, hace 50 o 60 años, luchábamos por los derechos civiles. Y ahora estamos aquí haciendo cosas horribles contra los latinos. Yo hablaré en nombre de los latinos. Pero es triste que eso pueda pasar y que la gente lo permita.

Entiendo por qué existe la ignorancia, y este país permite que exista a ese nivel, lo cual es bastante triste. En lugar de decir: “Elevemos el nivel mínimo de la sociedad para hacer de este país un lugar mejor”, no piensan en eso. Todo se reduce a la codicia, el poder y el dinero, y eso es triste.

Por lo tanto, para mí, como latino, debemos tener claro que debemos educarnos a nosotros mismos y educar a los jóvenes, llevarles a una mayor conciencia sobre el valor de quiénes somos, qué significamos y qué representamos.

¿Qué pueden esperar las personas cuando van a ver un espectáculo de la Spanish Harlem Orchestra, especialmente uno que se centra en el espíritu navideño latino?

Bueno, quiero decir, la gente puede esperar uno de los mejores conjuntos musicales que verán en cualquier género musical. ¿Sabes? Es una energía realmente intensa de principio a fin que representa un sonido orgánico representativo de la música de los años 70 en la ciudad de Nueva York, que era hardcore, la jungla de asfalto y la supervivencia, y hay una energía que proviene de eso que nosotros representamos.

Ahora bien, también hay un nivel de sofisticación porque todos somos buenos músicos en la Spanish Harlem Orchestra. Todos hemos estudiado. Todos hemos formado parte de la evolución de este género musical en el que hemos tenido la suerte de participar y que hemos visto evolucionar a lo largo de todos estos años. Todo eso se refleja en una actuación en directo.

Las personas que entienden la música en términos de ritmo, swing y sofisticación armónica. Verán a tres cantantes en el escenario. Verán una sección de cinco instrumentos de viento trabajando en conjunto a un alto nivel en términos de la integridad de esta música. Y yo mantengo eso. Y espero que, con eso, la gente aprecie la música desde una perspectiva artística, pero también que no pueda evitar levantarse y bailar, que es lo bonito de esto.

Y hemos estado en centros de artes escénicas donde no se permite bailar y la gente se queja. Y yo les digo: “Miren, entiendo cómo se sienten. Lo entiendo”. Pero luego los latinos, cuando escuchan música, dicen: “¡Es hora de festejar!”. Quiero que la gente se siente en sus asientos y escuche el espectáculo desde un punto de vista artístico.

Y sí, al final, sales de allí sintiéndote inspirado, sintiéndote afortunado por haber escuchado la música a ese nivel con gente que sabe lo que hace.

Definitivamente deberías venir a vivir la experiencia y ver de qué se trata y qué hacemos. En este mundo hay muchas otras bandas buenas, sin duda. Pero, repito, la Spanish Harlem Orchestra es única en su género. Creo que los verdaderos aficionados a la buena música se han convertido en fans de lo que somos, de lo que hacemos y, más allá de eso, de lo que representamos, que es un sonido que proviene de la ciudad de Nueva York y que forma parte integrante de ese sonido.

Hay grandes músicos y grandes bandas en la costa oeste, en el área de la bahía, algunas bandas realmente buenas, buenos músicos. Pero, de nuevo, por muy buenos que sean, no son la Spanish Harlem Orchestra, y no lo digo en sentido negativo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es que nosotros hacemos lo que hacemos y lo hacemos a nuestra manera.

No, lo entiendo. Es bueno que vengan embajadores de Nueva York y del sur del Bronx para mostrarnos de dónde viene esa música.

Exactamente. Y ahí reside su belleza. Cuando puedes establecer conexiones. Y eso es algo que ocurre, que ocurrirá en la costa oeste. Lo hemos hecho en Hong Kong, lo hemos hecho en Japón, lo hemos hecho en Rusia, lo hemos hecho en todas partes, en casi todos los países de Europa. Tuvimos a 10,000 coreanos bailando bajo la lluvia. Así que el impacto de la música y la belleza de esta música es muy especial para mí.

Y, obviamente, hay gente que dice: “No sé qué dice la canción, pero ¡Joder! Suena increíble”.