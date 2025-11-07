Trump afirma que no financiará el SNAP hasta que finalice el cierre

Sunita Sohrabji

American Community Media

A pesar de las órdenes judiciales que establecen que el Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria debe recibir fondos de inmediato, el presidente Donald Trump dijo el 4 de noviembre que retendría los fondos hasta que finalice el cierre del gobierno federal.

SNAP es un programa de asistencia alimentaria fundamental que presta apoyo a 42 millones de personas con bajos ingresos en los Estados Unidos, entre ellas 16 millones de niños, 8 millones de personas mayores y 4 millones de personas con discapacidad. Más de 1,2 millones de veteranos también se benefician de las prestaciones del SNAP.

La Administración ha afirmado repetidamente —de forma falsa— que los inmigrantes indocumentados utilizan las prestaciones del SNAP. La “One, Big, Beautiful Bill” (Ley Única, Grande y Hermosa), que se aprobó a principios de este año, recorta 187 000 millones de dólares del presupuesto del SNAP para la próxima década.

La Casa Blanca no había emitido ninguna declaración al respecto hasta la mañana del 4 de noviembre. Sin embargo, en una publicación realizada a primera hora de la mañana en la plataforma Truth Social, Trump afirmó que el programa SNAP había recibido una financiación excesiva por parte de la administración anterior. “Se entregaban de forma aleatoria a cualquiera que lo solicitara, en lugar de solo a aquellos que lo necesitaban, que es el objetivo del SNAP”, escribió el presidente.

Tribunales dictaminan que el SNAP debe recibir financiación

Los fondos para varios programas federales se suspendieron cuando comenzó el cierre del gobierno el 1 de octubre. Los fondos del SNAP ya se habían distribuido para octubre cuando comenzó el cierre. Sin embargo, las prestaciones no se distribuyeron el 1 de noviembre, a pesar de que dos jueces federales dictaminaron un día antes que debía utilizarse un fondo de contingencia de 5500 millones de dólares para proporcionar al menos prestaciones parciales durante ese mes. Veinticinco estados, entre ellos California, han demandado al Gobierno federal para que utilice los fondos de contingencia: han declarado que no pueden compensar los recortes del Gobierno federal al SNAP.

El juez John McConnell Jr., del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island, dictaminó que las prestaciones completas deben entregarse el 3 de noviembre, o que las prestaciones parciales podrían abonarse el 5 de noviembre, utilizando los fondos de reserva para contingencias. La financiación completa del programa, que proporciona una media de 187 dólares al mes a cada persona, cuesta aproximadamente 8000 millones de dólares al mes.

El USDA, que supervisa el programa, emitió una respuesta el 3 de noviembre en la que afirmaba que los fondos de “emergencia” no estaban destinados a ser utilizados de esta manera y que, además, no podían distribuirse con rapidez.

“La política por encima de las personas”

En una rueda de prensa organizada por American Community Media/Robert Wood Johnson Foundation el 31 de octubre, celebrada coincidiendo con la emisión de los fallos del juez McConnell y la juez del Tribunal de Distrito de Massachusetts Indira Talwani, los expertos debatieron las repercusiones de la pérdida de las prestaciones del SNAP este mes, así como las repercusiones a largo plazo de una reducción considerable del presupuesto del programa.

“SNAP es el programa contra el hambre más grande de nuestro país, que se remonta a la Gran Depresión, y nunca se ha visto interrumpido de esta manera”, afirmó Jamie Bussell, director sénior de programas de la Fundación Robert Wood Johnson.

“La crisis de la que hablamos hoy no se debe a que el Congreso no tenga dinero, sino a que nuestros responsables políticos están optando por dar prioridad a la política sobre las personas, en lugar de alimentarlas. Y son nuestras familias, nuestros hijos, nuestros mayores, nuestros abuelos y nuestros veteranos los que se ven atrapados en este estancamiento político”, afirmó.

Los bancos de alimentos no pueden cubrir el déficit

Bussel añadió que los bancos de alimentos no pueden suplir el déficit. Por cada comida que un banco de alimentos puede proporcionar, el programa SNAP proporciona nueve.

Instó a la gente a apoyar a las familias necesitadas, ya sea como “compañeros de compras”, colaborando con un banco de alimentos o participando en una cosecha compartida. “Realmente hemos cruzado la línea de lo absurdo. Somos mejores que esto. Los niños, las familias y las comunidades de todo el país cuentan con nuestros responsables políticos. Deben cumplir sus promesas y rendir cuentas ante las personas y las familias a las que sirven”.

“Nadie en este país debería pasar hambre jamás. Todas las familias deberían poder permitirse y acceder cómodamente a los alimentos que necesitan para prosperar. El acceso a alimentos saludables y asequibles debería ser un derecho humano fundamental”, afirmó Bussel.

Impacto en los niños

Uno de cada cinco niños en Estados Unidos utiliza el programa SNAP. Si una familia cumple los requisitos para acogerse al SNAP, los niños tienen derecho inmediato a almuerzos escolares gratuitos y programas de nutrición durante el verano. Gina Plata Nino, directora interina del SNAP en el Food Research & Action Center, afirma que los niños no pueden cuidar de sí mismos y dependen de sus padres, que a menudo tienen dos o más trabajos para poder llevar comida a la mesa.

“Los padres se están preguntando ahora mismo: ‘¿Pago el alquiler o pago la comida? ¿Pago la guardería o pago la comida? ¿Utilizo mi tarjeta de crédito si todavía me queda alguna? Porque la gente ha estado utilizando sus tarjetas de crédito solo para pagar las necesidades básicas’.”

“Esto solo empeora una situación ya de por sí terrible, sobre todo cuando los alimentos cuestan tres veces más que en esta misma época del año pasado. Cambia el ecosistema de los niños, que preguntan: ‘Mamá, ¿por qué lloras? Papá, ¿por qué no comes lo suficiente? ¿Por qué no tenemos manzanas estas semanas?’.”

Plata-Nino señaló que los padres no pueden hacer comprender a sus hijos: “El Gobierno cree que soy una pieza política y no me está dando prioridad”.

Redadas del ICE en bancos de alimentos

Eric Valladares, director ejecutivo de Family Connections, que ofrece servicios de educación infantil, educación familiar y salud mental a familias inmigrantes en el condado de San Mateo, California, dijo en la rueda de prensa que los clientes a los que atiende su organización se enfrentan actualmente a varias crisis, entre ellas la inseguridad alimentaria.

Las familias están evitando acudir a los bancos de alimentos y despensas por temor a las redadas de inmigración, dijo Valladares. Los voluntarios de Family Connections han intervenido y han acudido a las despensas para recoger alimentos para las familias beneficiarias, añadió.

El temor a invocar la norma de carga pública —que podría denegar un visado o una tarjeta de residencia a las personas que se considera que dependen del Gobierno de los Estados Unidos para su bienestar— ha impedido a muchas familias acogerse a las prestaciones a las que tienen derecho, señaló Valladares. También existe la preocupación de que se comparta información personal con las autoridades de inmigración, una preocupación fundada, ya que el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha ordenado a los estados que localicen a los inmigrantes indocumentados inscritos en Medicaid.

“Desgarrador”

“Lo que estamos viviendo ahora mismo y lo que vemos en nuestras familias está socavando realmente la estabilidad familiar. Está socavando el desarrollo saludable de los niños y el bienestar a largo plazo de nuestra comunidad”, afirmó Valladares. Añadió que Family Connections está reforzando la gestión de casos y los servicios de visitas domiciliarias para proporcionar apoyo individualizado a las familias en crisis.

“No debería ser tan difícil para nuestras familias. Nuestras familias se merecen algo mejor. Es desgarrador. Es indignante. Como hijo de inmigrantes, es algo personal para mí”, afirmó.

Recortes presupuestarios a largo plazo en el programa SNAP

Joseph Llobrera, director sénior de Investigación y Asistencia Alimentaria del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, analizó el impacto del recorte de 187 000 millones de dólares en el presupuesto del SNAP durante la próxima década. El recorte del 20 % es el mayor de la historia del programa, creado en 1964 durante la administración del difunto presidente Lyndon Johnson.

El CBPP estima que, a nivel nacional, alrededor de 4 millones de personas, entre ellas 1 millón de niños, perderán toda o una parte sustancial de la ayuda alimentaria cuando los recortes presupuestarios surtan pleno efecto en los próximos años. Llobrera explicó que la nueva ley recorta drásticamente la financiación federal para los programas SNAP de los estados, lo que les obliga a asumir costes inasequibles. Esto dará lugar a recortes profundos o incluso a que algunos estados pongan fin por completo al SNAP, afirmó.

“Los estados se enfrentarían a costes elevados y volátiles y tendrían dificultades para absorber estos nuevos costes. La mayoría de los estados se enfrentarían a costes de entre el 5 % y el 15 % del total de los costes de las prestaciones. Para que se hagan una idea de lo elevados que son, en California, una aportación del 5 % supone 600 millones de dólares al año. Con una aportación del 15 %, eso supondría 1800 millones de dólares al año”, afirmó Llobrera.

Nuevos requisitos laborales

A partir de 2026, el programa SNAP impondrá nuevos requisitos laborales a los beneficiarios. Más del 55 % de las personas que actualmente reciben SNAP trabajan, pero están mal remuneradas. “La nueva ley pone a millones de personas más en riesgo de perder sus prestaciones. Los padres y cuidadores con hijos mayores en el hogar y los adultos mayores de entre 55 y 64 años tienen que cumplir este requisito laboral”, afirmó Llobrera.

Los veteranos, las personas sin hogar y aquellos que han superado la edad para permanecer en acogida temporal —que anteriormente estaban exentos de los requisitos laborales— ahora tendrán que presentar pruebas de empleo para poder beneficiarse del SNAP, así como de Medicaid.

“Solo en California, estimamos que cientos de miles de personas correrán el riesgo de perder parte de sus prestaciones SNAP debido a la ampliación de los requisitos laborales”, afirmó Llobrera.

Inmigrantes legales a los que se les niega la ayuda alimentaria

La nueva ley también niega la asistencia alimentaria a muchas personas inmigrantes que residen legalmente en Estados Unidos y a las que el Gobierno estadounidense ha concedido protección humanitaria, según explicó Llobrera, lo que afectaría a refugiados, personas a las que se ha concedido asilo, determinadas víctimas de violencia doméstica y determinadas víctimas de tráfico sexual o laboral. Reiteró que los inmigrantes indocumentados nunca han tenido derecho al SNAP.

“En un momento en el que las familias deberían reunirse alrededor de la mesa este noviembre, la administración Trump ha decidido quitarles la comida de la mesa. Las familias no deberían pasar hambre por esa decisión”, afirmó Llobrera. “Espero que, con las sentencias judiciales, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) actúe con rapidez para minimizar las molestias que sufrirán las familias”, añadió.