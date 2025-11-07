Los Milagros de San Rafael

San Rafael Arcángel es uno de los cuatro Ángeles, quienes gobiernan los cuatro puntos cardinales. Es nombrado varias veces en los libros sagrados de diferentes religiones. Es aclamado como el sanador celestial, el que cura todos los males y enfermedades. Por tal motivo muchas clínicas y hospitales alrededor del mundo, llevan su nombre en honor a tan milagroso Ángel. En pinturas y estampas de él, se le representa como una figura masculina que una mano lleva un cayado y en la otra un pez. Algunas teorías afirman que en realidad su género es femenino, y en algunas culturas se le representa de esa manera. Sin embargo, los Ángeles son conocidos como espíritus que no tienen un aspecto material. Aparecen como espíritus encarnados o con forma humana, cuando desean establecer contacto con los seres humanos. Es también considerado uno de los Ángeles del Apocalipsis.

Según los libros sagrados, San Rafael es uno de los siete Arcángeles, que están apostados constantemente ante el trono del Altísimo (Tobías 12:15) Bajo la apariencia humana, siguió al joven Tobías hacia Rages, para así cobrar un préstamo que fue hecho por Tobías padre a Gabelo. Durante el camino se detuvo para arrojar a un demonio fuera de Sara, hija de Ragüel, a la que obtuvo en matrimonio para Tobías. Luego fue a Recibir el dinero de Gabelo, y recondujo al joven Tobías sano y salvo, de vuelta a su casa. Inmediatamente entró a la morada, curó de la ceguera a Tobías padre (Tobías 5:11) y llenó aquella casa de grandes bendiciones enviadas por Dios. Su nombre significa “Dios Sana”.

Peticiones: San Rafael es uno de los médicos celestiales, pídale para cualquier caso de enfermedad, sin importar lo crítica que ésta sea. Además se le reza para contar con sentimientos nobles, puros, y bondadosos.

Es bastante usual entre los creyentes ofrendarle velas y veladoras blancas. También se le ofrecen altares adornados con manteles blancos, y flores del mismo color. Se le considera un vencedor de todos los males que aquejan a los seres humanos. Existen millares de testimonios de enfermos, que han sido sanados gracias a su divina intervención. En diversas ocasiones, algunos fieles relatan que durante el proceso en el que se le rezan novenas y oraciones, han percibido un dulce aroma de rosas o de un exquisito perfume. Días después han sido sanados de sus enfermedades. En todo ello resalta una virtud sumamente importante: “la fe que se tienen al realizar los rituales”. Si en este momento padece de alguna enfermedad, llene su corazón de fe y de esperanza, récele una novena a San Rafael, puede también ofrendar velas y flores. Si tiene verdadera fe y cree en los milagros angelicales, entonces; será testigo presencial de una obra divina, ejecutada por el misericordioso San Rafael Arcángel.

Oración a San Rafael

Santo eres milagroso Arcángel San Rafael, por aquella

bondadosa actitud, con la que acompañaste al joven Tobías,

guardándole de grandes peligros, librándolo a él y a su esposa Sara

de grandes dificultades. También devolviéndole la vista

a su padre, y llenando su hogar de toda clase de bendiciones.

Os ruego piadoso príncipe, que me asistas en la tribulación,

me defiendas contra el mal, que se esconde en la tiniebla, y

me apartes de la impureza y la envidia. Finalmente asísteme

en el medio del quebranto, y acompáñame en la jornada que

me conducirá a la eternidad. Por Jesucristo, El Salvador del mundo,

así sea. Amén.