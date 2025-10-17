Disneyland Resort anuncia la nueva oferta de boletos Park Hopper de 3 Días para residentes de California, disponible por tiempo limitado a principios de 2026

Disneyland Resort

ANAHEIM, Calif. – Mientras la Celebración por el 70 Aniversario del Disneyland Resort continúa en 2026, los residentes de California elegibles que planeen unas vacaciones en el Disneyland Resort el próximo invierno y primavera podrán aprovechar una oferta de boletos Park Hopper de 3 Días por tiempo limitado. Así, los residentes de California tendrán más razones para visitar el Disneyland Resort durante tres días y a un precio increíble que les permitirá disfrutar de las celebraciones de temporada, ofertas de comida y bebida por tiempo limitado, productos a la venta temáticos y entretenimiento emocionante.

Los residentes de California podrán visitar los parques temáticos del Disneyland Resort por tan solo $83 por persona y por día, para un precio final de $249 con un boleto Park Hopper de 3 días, por tiempo limitado. Para los visitantes interesados en estos boletos Park Hopper de 3 días que además incluyan el Lightning Lane Multi Pass, también está de oferta un boleto especial por tan solo $117 por persona y día, para un precio final de $351.

Estos boletos estarán disponibles para su adquisición a partir del 3 de diciembre de 2025, por tiempo limitado. Los residentes de California elegibles pueden redimir sus boletos para tres días cualquiera del 1 de enero de 2026 al 21 de mayo de 2026, sujeto a disponibilidad de reservaciones para el parque*. Estos boletos pueden adquirirse en DisneylandEspanol.com, a través de su agente de viajes o llamando al (866) 572-7321.

Con esta nueva oferta, los residentes de California tienen la opción de planificar las vacaciones en Disneyland que mejor encajen en sus calendarios y presupuestos. Los visitantes pueden regresar al Disneyland Resort una y otra vez para disfrutar de las adiciones temáticas del 70 aniversario en Toy Story Midway Mania! como parte de la Celebración del 70 Aniversario del Disneyland Resort o subirse a atracciones clásicas como “it’s a small world”, que cuenta con un nuevo verso final escrita por la Leyenda Disney Richard Sherman.

Además, pueden planificar unas vacaciones de varios días si, para aprovechar al máximo su visita, eligen alojarse en uno de los tres Hoteles del Disneyland Resort o en uno de los hoteles cercanos que forman parte del programa Hoteles Good Neighbor. Con más tiempo que nunca para explorar, los visitantes pueden disfrutar de experiencias novedosas como la atracción “Walt Disney – A Magical Life” en la Main Street Opera House, conocer a personajes favoritos de Disney, aprovechar la comida, bebida y productos a la venta disponibles por tiempo limitado y deleitarse con todas las ofertas de establecimientos, restaurantes y entretenimiento disponibles en Downtown Disney District.

Para más información visite DisneylandEspanol.com/ofertas.