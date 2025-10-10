EarthTalk Q&A: Alimentos cultivados en laboratorio al rescate

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

Estados Unidos tiene casi dos millones de granjas, y más de la mitad de su territorio se dedica a la agricultura. El cambio climático afecta a la productividad agrícola, a veces aumentando o reduciendo los rendimientos, mientras que la contaminación atmosférica provocada por el ozono troposférico debilita el crecimiento de las plantas y aumenta su susceptibilidad a las enfermedades. Además, el aumento de la población y la demanda de alimentos, piensos, fibras y combustibles han intensificado la competencia por la tierra, un fenómeno conocido como la compresión global de la tierra. El New World Resources Institute prevé que, para 2050, la expansión agrícola necesitará una superficie casi dos veces mayor que la de la India, y la demanda de madera requerirá una superficie del tamaño de Estados Unidos.

La agricultura es el principal motor del cambio en el uso de la tierra, lo que provoca una pérdida significativa de carbono y de biodiversidad. Ha deforestado el 70 % de las praderas, el 50 % de las sabanas, el 45 % de los bosques caducifolios, el 27 % de los bosques tropicales y el 50 % de los humedales de todo el mundo. Los científicos sostienen que detener la conversión y la degradación de los ecosistemas es fundamental para alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad, ya que la expansión agrícola prevista podría utilizar hasta el 40 % del presupuesto de carbono restante necesario para limitar el calentamiento.

Una industria especialmente afectada por este problema es la del café. Brasil, uno de los principales productores de café, podría perder el 50 % de sus tierras cultivables para 2050. Una posible solución viene de la mano de Atomo Coffee, una empresa que ha desarrollado una “bebida sin granos” utilizando superalimentos e ingredientes como semillas de dátil, limón, semillas de girasol y cafeína de té verde descafeinado. Andy Kleistch, director ejecutivo de la empresa, afirma que “crearon esta empresa para marcar una diferencia real en el mundo”, y este movimiento se está extendiendo a las grandes cadenas de café. Atomo ha atraído casi 52 millones de dólares en inversiones y, en 2023, Gumption Coffee de Nueva York lo introdujo en el mercado. La empresa tiene como objetivo aumentar la producción a 40 millones de libras al año.

La carne es otra gran amenaza. Los alimentos para mascotas representan el 20 % del consumo mundial de carne. Recientemente, los alimentos para mascotas cultivados en laboratorio han llegado a Europa, y los consumidores del Reino Unido ya pueden comprar alimentos para mascotas a base de pollo cultivado de la startup londinense Meatly, elaborados mediante el cultivo de células animales en biorreactores con agua y nutrientes, lo que ofrece una alternativa más sostenible con un 50-60 % menos de uso de tierra, un 30-40 % menos de uso de agua y un 40 % menos de emisiones de carbono. Meatly también pretende llevar la carne cultivada a los consumidores humanos, aunque seguirá generando emisiones. En la industria láctea se está produciendo una innovación similar. La empresa Brown Foods, con sede en Boston, ha desarrollado UnReal Milk, la primera leche entera cultivada en laboratorio sin vacas. Pruebas independientes confirman que contiene todas las proteínas, grasas y carbohidratos esenciales de los lácteos.

Las opciones de alimentos cultivados en laboratorio podrían convertirse en la norma, pero la aceptación de los consumidores es fundamental.

CONTACTOS: ¿Cómo gestionar la escasez mundial de tierras? Producir, proteger, reducir, restaurar, https://www.wri.org/insights/manage-global-land-squeeze-produce-protect-reduce-restore.

