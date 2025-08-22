La crisis de salud mental de la generación Z requiere comprensión cultural y tratamientos probados

Sunita Sohrabji

American Community Media

A medida que aumentan las tasas de suicidio juvenil y se agrava la depresión en Estados Unidos, los expertos en salud mental presionan para que se tomen medidas centradas tanto en el tratamiento basado en pruebas como en la pertenencia cultural.

En una reciente sesión informativa organizada por American Community Media, los ponentes señalaron que una atención eficaz sigue estando fuera del alcance de demasiadas personas. “Estamos en una verdadera crisis de salud pública”, afirmó la Dra. Ovsanna Leyfer, profesora adjunta de investigación del Departamento de Psicología y psicóloga clínica licenciada del Programa de Tratamiento del Miedo y la Ansiedad en Niños y Adolescentes del Centro de Ansiedad y Trastornos Relacionados de la Universidad de Boston. “Pero también sabemos lo que funciona: la cuestión es si podemos aplicarlo”.

Una generación en el dolor

Más del 40% de los miembros de la Generación Z (entre 13 y 28 años) manifiestan sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza. Según Leyfer, uno de cada cinco ha pensado en el suicidio. “No son sólo cifras. Son chicos en aulas, hogares y clínicas – o peor aún, chicos que no pueden acceder a ninguno de esos lugares en busca de ayuda.”

Gran parte de la atención que se ha prestado recientemente a la salud mental de los jóvenes se ha centrado en las redes sociales y en el impacto persistente de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la Dra. Kiara Álvarez, profesora adjunta del Departamento de Salud, Comportamiento y Sociedad de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, señaló que los jóvenes de color se enfrentan a problemas mucho más profundos.

“Para los adolescentes negros y latinos, el racismo es un factor de estrés crónico”, afirma Álvarez, que también trabaja en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina Johns Hopkins. “No se trata sólo de traumas por hechos aislados, sino del desgaste diario de ser tratados de forma diferente, de navegar por sistemas escolares que los estereotipan y de preocuparse por la seguridad en sus comunidades.”

Entre los jóvenes latinos, la crisis se ve agravada por las barreras lingüísticas, el miedo a la inmigración y las dificultades económicas. “Cuando tus padres tienen varios trabajos o tú tienes que traducir facturas a los diez años, cambia tu fisiología del estrés. Estos niños sobreviven en entornos de amenaza crónica, y no estamos respondiendo con la suficiente rapidez”, afirma Álvarez.

Lo que funciona: La TCC y más allá

Leyfer subrayó la urgencia de ampliar el acceso a la terapia cognitivo-conductual, que calificó de “tratamiento de referencia basado en pruebas”.

“La TCC es especialmente eficaz con los adolescentes”, afirma. “Les enseña a identificar patrones de pensamiento poco útiles, a regular las emociones y a desarrollar habilidades de afrontamiento, habilidades que utilizarán toda la vida”.

Pero muy pocos jóvenes tienen esa oportunidad. “Incluso cuando acuden en busca de ayuda, a menudo no reciben el tratamiento adecuado”, afirma Leyfer. “Hay una gran diferencia entre desahogarse y aprender realmente a pensar de otra manera, sentir de otra manera y funcionar mejor”.

La TCC puede emplearse a través de programas escolares, consejeros entre iguales y herramientas digitales. “Si integramos la TCC en los sistemas donde ya están los niños -escuelas, atención primaria, telesalud-, podemos realmente mover la aguja”.

Pero Leyfer también advirtió que la TCC no es una panacea. “La salud mental también tiene que ver con las relaciones, la identidad y la pertenencia. Ahí es donde entra en juego la atención culturalmente informada”.

Curación a través de la cultura y la conexión

Soo Jin Lee, cofundadora y directora del Colectivo Yellow Chair, afirmó que la terapia con base cultural es esencial. “En las comunidades AAPI no sólo luchamos contra el estigma. Estamos abordando un silencio que se remonta a generaciones”, afirmó.

Muchos jóvenes asiático-americanos experimentan traumas intergeneracionales: el residuo emocional de la inmigración, la guerra, la pobreza y el desplazamiento que los padres a menudo arrastran pero no nombran. “Es posible que los jóvenes no conozcan la historia completa de lo que sufrieron sus familias, pero sienten el impacto emocional: la presión por tener éxito, el miedo a la vulnerabilidad, la culpa por el descanso”, dice Lee.

Para romper ese ciclo, Yellow Chair Collective incorpora modalidades curativas no verbales como el tai chi, los baños de sonido y el trabajo respiratorio. “A veces la terapia consiste en sentarse en una esterilla y respirar juntos”, explica Lee. “No siempre necesitamos palabras para empezar a sanar”.

Lee añadió que muchos de sus jóvenes clientes no conectan con las nociones occidentales de salud mental. “Si sólo les ofrecemos terapia verbal con un portapapeles, les estamos perdiendo. Necesitan una terapia que refleje sus identidades y honre sus historias”.

La historia de un superviviente

Victoria Birch, defensora de los jóvenes de 22 años, describió su infancia con ansiedad, depresión y autolesiones, y su posterior ingreso en un hogar de acogida.

“No lo sentí como un apoyo”, dijo Birch. “Parecía un castigo”. Tras años rebotando por los sistemas, acabó encarcelada de los 16 a los 22 años.

“No sabía a qué pertenecer”, dice. “Y cuando no perteneces, encuentras otras formas de sobrevivir, aunque te hagan daño”.

Birch atribuyó a Beloved Village, una organización comunitaria, el mérito de haberla ayudado a reconectar con la terapia, la familia y la esperanza. “Me mostraron cómo es el verdadero apoyo. No me pidieron que demostrara mi dolor, simplemente aparecieron”.

Ahora trabaja en la Oficina de Restauración Juvenil y Comunitaria de California y habla públicamente sobre la salud mental de los jóvenes.

Cuando se le pregunta cómo es la curación, Birch hace una pausa. “A veces es simplemente alguien sentado a tu lado. Incluso en silencio. Simplemente estar ahí”.

El camino a seguir

Ayudar a la generación Z a curarse las heridas requiere un mayor acceso a una atención culturalmente adecuada y a terapias de tratamiento de eficacia probada.

“Tenemos que honrar tanto la ciencia como la historia”, afirma Álvarez. “La TCC enseña habilidades, pero la pertenencia cultural aporta significado. Los jóvenes necesitan ambas cosas”.

Lee se hizo eco de este sentimiento. “Dejemos de esperar que los jóvenes encajen en nuestros sistemas. Construyamos sistemas que reflejen quiénes son”.

Leyfer subrayó la necesidad de un mayor acceso a la TCC. “Si logramos mejorar el acceso a ella en las escuelas, las clínicas y en línea, la TCC puede cambiar las reglas del juego de esta generación”.