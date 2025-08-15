Prepárese para el regreso a la escuela con atención de salud gratuita o de bajo costo para sus hijos

Es tiempo de volver a la escuela y hay mucho que hacer para que las familias se preparen para el año escolar que comienza, desde conseguir materiales escolares hasta inscribirse en programas extracurriculares. Asegurarse de que los niños tienen cubiertas sus necesidades de salud debe formar parte de esos preparativos.

Un seguro médico gratuito o de bajo costo a través de Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (Children’s Health Insurance Program, CHIP, por su sigla en Inglés) puede ayudar a los niños a estar preparados para el curso escolar. Cuando se inscriben, los niños de hasta 19 años tienen acceso a una amplia gama de servicios de salud, incluidas las consultas de niño sano y por enfermedad, servicios de emergencia, cuidado dental y de la visión, cuidado de salud conductual y más.

Si un niño necesita un examen físico para participar en actividades extraescolares, está cubierto. Si un niño tiene fiebre, la consulta con el médico y los medicamentos recetados para que pueda volver a la escuela, están cubiertos. Si un niño sufre un accidente, los servicios de emergencia que necesita para recuperarse están cubiertos.

Cuando los niños tienen seguro médico, es menos probable que falten a clase por enfermedad, menos probable que se distraigan por dolores o problemas de visión y más probable que puedan concentrarse en el aprendizaje. Esto conduce a una mayor participación en el aula y a una mayor probabilidad de terminar la escuela secundaria.

Medicaid y CHIP apoyan a los estudiantes

Desde que un niño aprende las cosas más básicas, como el abecedario, hasta que se prepara para obtener el título de la escuela secundaria, el acceso a los servicios de salud en cualquier etapa escolar lo mantiene sano. Tener un seguro médico puede ayudar a las familias a contar con un proveedor de atención médica fijo, lo que significa tener un médico o consultorio al que llamar para tratamientos preventivos, exámenes físicos anuales o consultas por enfermedad. También puede reducir las visitas a la sala de emergencia y las hospitalizaciones. Medicaid y CHIP cubren a más de 37 millones de niños y adolescentes en todo Estados Unidos.

Guía básica para inscribirse en Medicaid y CHIP

La inscripción está abierta todo el año, lo que significa que las familias no tienen que esperar a una época especial del año para obtener cobertura. La elegibilidad para Medicaid y CHIP varía según el estado, según los ingresos familiares y el tamaño de la unidad familiar. En la mayoría de los estados, los niños de hasta 19 años con un ingreso familiar de hasta $80,000 anuales (para una familia de cuatro miembros) pueden ser elegibles. Las familias pueden presentar la solicitud en línea, por teléfono, por correo postal o en persona en la oficina de Medicaid de su estado o visitar la sección Busque cobertura para su familia en https://espanol.insurekidsnow.gov/. La cobertura se debe renovar cada año, y es importante que las familias se aseguren de que su dirección, correo electrónico y número de teléfono estén actualizados en la oficina estatal de Medicaid para poder recibir comunicaciones sobre información importante para la renovación. Para obtener más información, llame al 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669).

Las comunidades pueden colaborar para garantizar que los niños reciban la atención médica que necesitan para tener éxito este curso escolar.

Información proporcionada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.