Entrevista con Danny Burgos: De la medicina al teatro

Arturo Hilario

El Observador

Danny Burgos habló conmigo por primera vez a principios de 2016 mientras trabajaba en la gira nacional del musical Beauty and the Beast en San José.

Era un artista recién salido de la universidad que acababa de incorporarse a una gira de Broadway para iniciar su carrera profesional.

Nueve años después hablamos de nuevo, esta vez mientras se prepara para volver al Centro de Artes Escénicas de San José con Moulin Rouge! The Musical del 8 al 13 de julio, más viejo y más sabio, habiendo pasado por varias transformaciones en esos nueve años y recorrido muchos caminos en su carrera y en su vida.

En la última casi década, Burgos pasó algunos años trabajando en Broadway, desde In the Heights a The Band’s Visit, para luego cambiar de carrera y dedicarse a la enfermería, cubrirse los brazos de tatuajes, dejarse crecer la barba y suponer que dejaba en el pasado su carrera como actor. Pero justo cuando se acomodaba al ritmo de su nueva vida y su nueva carrera, se le presentó la oportunidad de volver al escenario una vez más.

Burgos se graduó en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Columbia con un máster en Ciencias en 2021, y vio un futuro brillante como enfermero diplomado ayudando a la gente en su día a día. Pero la atracción del escenario volvió a él y le permitió revivir su sueño de actuar ante el público noche tras noche.

Y a través de este viaje, dice haber apreciado lo que ha trabajado duro, tanto en el campo de la enfermería como en el de las artes escénicas, un viaje que le ha dejado mucho aprecio por el camino andado para llegar a donde está ahora, sabiendo muy bien que es más fuerte por ello.

¡Moulin Rouge! The Musical es el ganador de diez Premios Tony 2021 y ha deleitado al público con su historia de romance, brillo, música y esplendor desde su estreno en 2018. Basado en la icónica película de Baz Luhrmann, cuenta con odas a 160 años de música, e incluso se han añadido algunos artistas modernos como Lady Gaga desde el estreno de la película en 2001.

Moulin Rouge! The Musical tendrá lugar en el Centro de Artes Escénicas de San José del 8 al 13 de julio. Entradas y más información en broadwaysanjose.com.

Hola Danny. ¿Cómo has estado desde la última vez que hablamos en 2016?

Desde entonces, acabé volviendo a Nueva York. Hice un montón de obras regionales. Hice mucho de In the Heights porque In the Heights estaba muy de moda entonces. Y luego terminé volviendo de gira con On Your Feet después de hacerlo en Broadway. Luego hice The Band’s Visit hasta la pandemia. Y luego volví a la escuela, me convertí en enfermero. Trabajé un año como enfermero en un hospital de Nueva York y luego me llamaron de Moulin Rouge. Así que sí, viví un poco.

Estudiaste enfermería antes de dedicarte a las artes escénicas. ¿Cómo se produjo el cambio de las artes escénicas a la enfermería?

En mi época de Beauty and The Beast, no terminé los estudios de enfermería.

Empecé a estudiar enfermería y luego lo dejé. Luego durante la pandemia, mi madre me dijo: “Tienes los créditos. ¿Por qué no vuelves a la escuela y terminas?” Así que sí, eso fue lo que hice.

Cuéntame un poco cuál ha sido tu experiencia desde entonces, ¿cuánto has aprendido en este tiempo, en todo lo que viviste y el trabajo que has realizado?

Pensé que nunca volvería a actuar. Ahora soy un tipo calvo de 1,70 con un brazo lleno de tatuajes. Así que yo estaba como, “Oh, está bien. El teatro ya no es para mí”. Y creo que eso es lo que he aprendido mucho sobre el teatro después de la pandemia.

Creo que muchos creativos están siendo mucho más, y sé que esto suena reduccionista, pero están siendo mucho más creativos y abiertos de mente sobre el aspecto y la representación de la gente en el escenario. Así que creo que esta fue una oportunidad increíble para mí para saltar de nuevo en el teatro musical, la representación de un personaje que, sí, soy yo, pero en una piel que soy yo ahora, a diferencia de mi yo del 2016, cuando era de ojos brillantes y cola tupida y recién salido de la universidad.

Así que pensé que se había ido por completo para mí. Pensé que nunca volvería a actuar. Y entonces me dieron esta oportunidad, la oportunidad de mi vida, de representar no solo a un latino en el escenario, sino a un latino calvo y con tatuajes que es auténticamente él mismo. Es una gran oportunidad que nunca pensé que tendría.

¿Puedes hablarnos un poco de tu personaje de Santiago en Moulin Rouge! y de cómo es interpretarlo y ponerse en su piel?

Intento ser un poco trepidante cuando digo esto porque me encanta que me retraten como un hombre latino. Y además, me encantaría ver a los hombres latinos retratados de forma tridimensional, en lugar de un poco bidimensional como soy yo ahora mismo. Soy un poco estereotipado en mi papel. Soy el latino, el que siempre está bailando, el ruidoso, el apasionado, todos los estereotipos que conlleva ser latino.

Con mi personaje les doy mucho juego, porque estamos haciendo una versión campechana de la vida. Es una versión más grande que la vida de París. Y eso está bien. Mi personaje es muy apasionado, ruidoso y alborotado, el alma de la fiesta. Y me encanta hacerlo. Y me gustaría mucho representar algún día una versión tridimensional de lo que es ser latino, como hice en On Your Feet, como he podido hacer en otros programas. Como lo vi representado en Buena Vista Social Club cuando la vi en Broadway, fue realmente hermoso.

¿Qué tiene Moulin Rouge que, a pesar de su edad, sigue cautivando al público?

Creo que lo que atrae a la gente a esta serie es el hecho de que es una historia de amor increíble. Hay una cita popular. Ahora la he olvidado, así que no puedo citarla. Pero sólo contamos cinco historias como seres humanos, y ésta es una historia de amor. Y a todo el mundo le encantan las historias de amor. Y aunque sea una tragedia, sientes esa tristeza porque comprendes lo hermoso que era el amor.

Ya sabes, nada es tan trágico como el amor perdido. Creo que eso es lo bonito, lo que hace que la gente siga viniendo a nuestro show. Aparte del hecho de que, si nunca has visto un musical en tu vida, puedes venir a este sabiendo perfectamente que saldrás tarareando algunas de las canciones porque se cuenta a través de la música pop.

Tenemos canciones de Beyoncé, de Lady Gaga, de Sia. También tenemos canciones del repertorio clásico del rock. Hay para todos los gustos. Y creo que eso es lo que hace que la gente siga viniendo. Dicen: “¿Nunca has visto un musical? Este no es el musical estereotipado. Tienes que venir conmigo a este”.

Así que vemos a muchos primerizos del teatro musical en nuestro espectáculo, y se van encantados.

Para ti personalmente, ¿cuál ha sido uno de los momentos o experiencias memorables de trabajar en este show?

Así que voy a decir, creo que recibir la llamada de que conseguí el papel ha sido uno de los momentos más memorables de mi vida. Me presenté a este espectáculo en 2018 y audicioné para Santiago, y me dijeron que era demasiado joven, y sí lo era. Lo conseguí en 2023, así que pasaron 5 años. Tenía 32 años cuando lo conseguí. En definitiva era demasiado joven para interpretar a este personaje.

Como te dije en la historia de todo, yo estaba en The Band’s Visit en ese momento. Terminé volviendo a la escuela de enfermería. Me convertí en enfermero. Estaba trabajando como enfermero. Mis agentes no dejaban de llamarme. Me decían: “Oye, quieren volver a verte. Quieren volver a verte”. Yo estaba como, “No puedo creer que esto está sucediendo.”

Se me hace muy raro trabajar de enfermero, ir a hacer un pase médico y dar a mis pacientes sus medicinas. Y luego mi agente me llama y me dice: “Oye, Broadway está en la línea”. Es algo que siempre imaginé, pero nunca pensé que fuera algo práctico, porque todo el mundo me decía: “No sé, es un sueño muy grande. No sé si podrás lograrlo”.

Y cuando por fin me llamaron, estaba en mi hora de comer y mis agentes me llamaron y me dijeron: “Oye, te han elegido. Te vas de gira”. Empecé a llorar en medio del comedor, y todas mis compañeras enfermeras me decían: “¿Estás bien? ¿Te duele algo?” Se pusieron en modo enfermera. Y yo les dije: “No, sólo estoy feliz”. Y claro, les conté lo que había pasado y me hicieron una fiesta.

Al día siguiente, llegué a mi turno y había un pastel. Fue un grupo de gente tan acogedor y una forma de decir que me dio un poco más de control sobre mi vida. Me hizo ver mi vida y ser capaz de decir: “Oh, maldita sea, si quiero algo lo suficiente, realmente se puede lograr. Todo lo que tengo que hacer es trabajar por ello”. Fue la primera vez que vi concretamente que lo único que se interpone en mi camino soy yo mismo. Fue increíble.

¿Cómo se ha tomado tu familia que tengas dos carreras, que hayas vuelto a estudiar, a la enfermería y luego de nuevo a la actuación?

Ay, hombre. Se burlan de mí todo el tiempo porque esa es la broma en mi familia. Dicen que “Danny simplemente va a hacer lo que quiera.” Pero creo que es genial tener un sistema de apoyo fantástico. Y diré que, como latino, tengo una madre cubana que siempre me decía: “¡Ay Danny, no hagas eso, haz algo que te haga ganar dinero!”. Algo donde sea constante y estable. Y yo decía: “Vale, está bien. Puedo hacerlo, pero mi corazón sigue tirando hacia esto”. Y no puedo ignorarlo.

Hago terapia una vez a la semana, es lo que más me gusta. Pero hablo con mi terapeuta semanalmente sobre el hecho de que no puedes ignorar algo que tu cuerpo te está diciendo. No puedes ignorar cuando tu corazón te está hablando. Y era eso. Mi familia no era muy partidaria de que me dedicara al teatro musical y luego tuve éxito. Tampoco me apoyaron mucho cuando me pasé tan tarde a la escuela de enfermería y luego tuve mucho éxito. Así que creo que mientras entienda lo que estoy haciendo, mientras entienda la tarea, mi madre y mi padre me apoyarán.

Es el dicho popular que dice: “No hay que asustarse en un avión a menos que veas a las azafatas asustarse, entonces es hora de entrar en pánico”. Es muy así. Creo que mis padres se han remitido a: “Si Danny parece tranquilo, es que Danny lo tiene claro”.

Siempre les digo a los padres latinos en particular: “No te asustes si tu hijo no se asusta. Lo tiene controlado”. Y si no lo tienen, tu trabajo es establecer una relación de confianza tal con tu hijo que si necesitan tu ayuda, vengan a pedírtela. No tienen que ocultártelo. Vendrán y dirán: “Oye, cometí un error. Necesito tu ayuda”.

¿Qué consejo le darías a alguien que tiene esa atracción en su corazón hacia una carrera en las artes escénicas o algo que no se considere una carrera habitual?

Es muy interesante, porque he tenido una vida muy cambiante en la que fui enfermero, luego actor, luego enfermero y luego actor otra vez. Parece un poco extraño, pero no lo cambiaría por nada del mundo, porque estos caminos diferentes me han enseñado cosas distintas. Creo que si hubiera tenido mucho éxito a los 22 años, ya no estaría trabajando como actor porque no habría sido humilde.

Y creo que eso es lo que me ha enseñado la vida, a ser humilde. A las personas que proceden de hogares así, les diría que gran parte de lo que dicen sus padres es porque les quieren, porque se preocupan por ustedes y porque quieren protegerles. Y es, de nuevo, algo de lo que hablo mucho con mi terapeuta.

Cuando tu cuerpo siente ansiedad, cuando siente tristeza, cuando siente ira, miedo, eso es sólo tu cuerpo tratando de protegerte. Es tu trabajo darle las gracias por protegerte y luego escuchar qué es lo que realmente quieres. Sé que puede parecer que estoy diciendo “desafía a tus padres”, pero no es así.

Lo que digo es que escuches a tus padres y entiendas que todo lo que te dicen viene del deseo de protegerte. Así es como expresan su amor. Y luego tienes que hacer la parte difícil de decir: “Oye, entiendo que estás tratando de protegerme. Quiero hablarte de cómo confío plenamente en mí mismo para que esto funcione. Y necesito que me ayudes confiando en mí también, porque podemos conquistar esto juntos”.

¡Moulin Rouge! The Musical llegará pronto al Área de la Bahía. ¿Por qué recomiendas a la gente que vaya a verlo?

Como he dicho antes, es el musical de introducción perfecto. Ahora, nuestro espectáculo es un poco atrevido, así que yo no diría que cualquiera puede venir. Yo diría, no sé, tal vez de 12 años o más, 13 o más. Si no puedes ir a una película PG 13, no vengas a nuestro musical.

Pero es un gran musical porque, de nuevo, hay una canción para cada uno. Creo que si es tu primer musical, es una buena introducción para ver cómo se cuenta una historia a través de una canción, y es una forma excelente de entrar en contacto con esta forma de arte. Así que siempre lo recomiendo a los que van por primera vez al teatro musical, sobre todo porque es una historia de amor estereotipada contada a través de estas canciones pop.

En segundo lugar, es un gran espectáculo. Desde el momento en que entras en el teatro, tenemos un espectáculo previo. Algunas bailarinas están en el escenario, dándote la bienvenida al Moulin Rouge, al club. Y a partir de ahí, todo se dispara desde un cañón. Una canción tras otra. Es de alto octanaje, muchas luces, muchos disfraces, mucha alegría y mucha energía que sale del escenario.

Así que no creo que haya momento para aburrirse, la verdad. Son dos horas y media, así que es un poco larga, pero entretiene constantemente.

¿Algunas últimas palabras o pensamientos con los que le gustaría terminar la entrevista?

Creo que mis últimas palabras son siempre palabras que me han ayudado en mi viaje, no sólo por el teatro, sino también por la vida. Realmente creo que todo es posible siempre que creas que es posible. Y como dije en mi historia de la enfermería y en mi historia sobre la gente que trata con sus padres latinos, creo que lo que necesitamos más, no sólo en esta carrera, sino en la vida en general, es gente que crea profundamente en los demás.

Así que en lugar de ser tu primer no, todos deberíamos ser el primer sí. No deberíamos decir: “Oh, no puedo hacer eso porque está en blanco”. Deberíamos decir: “Oh, quiero hacer eso, y por eso voy a intentarlo”. Y creo que si tenemos más gente dispuesta a intentarlo y fracasar y volver a intentarlo hasta que lo perfeccionen, tendremos más gente que esté genuinamente feliz con su vida, mire a su alrededor y vea lo realizados que están en cosas en las que fracasaron una vez, y ahora son súper exitosos en ello.

PULLQUOTE: “No puedes ignorar algo que te dice el cuerpo. No puedes ignorar cuando tu corazón te habla”.