Celebrando 25 años como Escritor Creativo de “El Observador”

Parece que fue ayer el día que inicié mi historia en este periódico. Lo recuerdo muy bien, fue el día viernes 19 de mayo del año 2000, cuando fue publicada mi primera nota. En esa fecha recuerdo que publiqué una serie de predicciones, las cuales con el paso de los años se han ido cumpliendo. En ese entonces se comenzaba a hablar de grandes cambios, sin embargo; el mensaje no era bien recibido por todos. Recibí correos electrónicos, de personas que cuestionaban mi cordura. Durante estos años ha ocurrido de todo. Me acuerdo perfectamente de una nota que creó mucha controversia, incluyendo a la mesa directiva del periódico. El tema trataba acerca de los sueños eróticos, el motivo de la misma no fue ahondar en el erotismo; más bien el propósito era indagar en el significado de dichos sueños, y presentarlos de una manera científica, explicando al mismo tiempo el porqué ocurren. Aunque hubo una fuerte oposición en ese tema en particular, al final se decidió publicarle, y agradezco a tantos lectores que leyeron la nota.

El Observador ha sido para mí, más que un periódico, un medio de comunicación, que me dio, me ha dado, y me sigue dando la gran oportunidad de expresarme libremente. Mi intención con algunos temas que pueden parecer controversiales, no sólo es expresar mi punto de vista, sino informar a los lectores, con datos recientes sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Mis columnas en su mayoría tratan temas de la nueva era: profecías, sueños premonitorios, religiones alternativas, horóscopos, vidas anteriores, feng shui, espiritualidad, magia blanca, chacras, sistemas adivinatorios, ángeles, astrología, tarot, etc. Del mismo modo también hay un espacio para promover el arte local, y en ocasiones dar a conocer noticias acerca de mi país El Salvador, el cual ha observado una mejoría considerable, la cual ya necesitábamos de manera urgente.

El Observador me ha dado la oportunidad, de entrevistar a personas famosas, personajes populares, y artistas. Me llevé una muy buena impresión, con el escritor colombiano Gustavo Bolívar Moreno, autor de la obra “Sin senos no hay paraíso” Obra y telenovela, que alcanzó una gran popularidad en el año 2007. Años después tuve una entrevista con Briana Renee, una mujer pequeñita con un talento gigante; actriz que participó en la famosa serie Little Woman LA. He también entrado en contacto con videntes, chamanes, y psíquicos de países diversos. Uno de ellos el Pastor Ricardo Salazar, un religioso de origen peruano, que ha venido lanzando una de serie de profecías, que poco a poco han ido ocurriendo. Entre mis predicciones que he publicado y que se han cumplido, hay cuatro que hasta yo me sorprendí cuando ocurrieron. La primera, fue el triunfo electoral de Barack Obama en noviembre del año 2008. La segunda, fue el sensible deceso del Rey del Pop, Michael Jackson en el año 2009. La tercera, el triunfo de la Selección Española en el Mundial de Fútbol del año 2010. Y la cuarta y más reciente, la muerte del Papa Francisco. He escrito desde el inicio hasta el presente más de mil notas.

Quiero agradecer a todos mis lectores y a “El Observador”, por tantos años de cariño, el cual es mutuo. Agradezco a Hilbert Morales, a Betty Morales RIP, y a Angélica Rossi, por esta gran oportunidad; que ha sido un privilegio para mí durante los últimos 25 años. Así mismo, quiero agradecer a una comunidad que representa una gran familia para mí. La comunidad mexicana, a la cual le doy las gracias por tanto cariño, amistad, apoyo, y solidaridad. México ocupa un lugar muy importante en mis pensamientos, y en mi corazón.

Quienes deseen escribirme lo pueden hacer a mi correo electrónico: [email protected] y en redes sociales: @mariojimenezcastillo

¡Mil gracias a todos!