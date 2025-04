“Nunca le he negado la Eucaristía a nadie”: El Papa Francisco abogó por una “teología del pueblo”

Featured How animals, people, and rituals created Teotihuacán Sandra Baltazar Martínez UC Riverside The remains of nearly 200 animals found in Mexico’s Teotihuacán are helping reconstruct history. The unearthing and significance of these remains, found in four...

world Cómo los animales, las personas y los rituales crearon Teotihuacán Sandra Baltazar Martínez UC Riverside Los restos de casi 200 animales encontrados en Teotihuacán en México están ayudando a reconstruir la historia. El descubrimiento y la importancia de estos...