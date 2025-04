La Ley SAVE impedirá que millones de ciudadanos voten

Elections SAVE Act Will Bar Millions of Citizens from Voting Sunita Sohrabji American Community Media Leaders of several civil rights organizations gathered in Washington DC March 31 to state their opposition to the Safeguard American Voter Eligibility (SAVE) Act,...

Elections Análisis: Corrupción en elecciones estadounidenses es legal gracias a la Corte Suprema La corrupción flagrante en Estados Unidos es legal, aunque la Corte Suprema finja lo contrario. Después de que Elon Musk, quien alguna vez tuvo una fortuna de 327 mil...

Elections Analysis: Corruption in U.S elections legal thanks to SCOTUS After Elon Musk, a man once worth $327 billion, spent a quarter billion to elect Donald Trump, he was rewarded with unprecedented powers over the federal government. Brandon Novick,...