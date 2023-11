El movimiento de los musicales: cómo Sergio Trujillo adaptó la vida y la música de The Temptations a la coreografía del exitoso musical Ain’t Too Proud: The Life and Times of The Temptations

Arturo Hilario

El Observador

The Temptations es el grupo vocal icónico que comenzó su ecléctica carrera en Detroit en la década de 1960, y es muy probable que hayas oído hablar de ellos a través de sus principales éxitos, que incluyen “My Girl”, “Just My Imagination” y “Papa Was A Rollin’ Stone”. Hasta el día de hoy, los miembros del Salón de la Fama del Rock And Roll son uno de los artistas más queridos de la lista de Motown Record, que allanaron el camino para la música con sus sonidos en constante evolución, creando algunas de las canciones más memorables de la historia de la música estadounidense.

Ain’t Too Proud: The Life and Times of The Temptations es la adaptación musical de la vida y carrera del grupo que se estrenó en 2017 en Berkeley Reparatory Theatre con críticas aclamadas, desde allí el espectáculo se presentó en Washington D.C., Los Ángeles, Toronto y Broadway en la ciudad de Nueva York.

La primera producción en gira comenzó este año y aterrizará en San José para entretener al público en el Centro de Artes Escénicas del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2023.

El espectáculo es una colaboración de varios nombres prestigiosos del teatro, y una persona clave involucrada en su creación fue Sergio Trujillo, el coreógrafo colombiano/canadiense que proporcionó las secuencias ganadoras del premio Tony para el espectáculo. Trujillo es un creador multifacético con experiencia en danza, coreografía y dirección. Siendo más conocido por su coreografía, ha trabajado en espectáculos como Jersey Boys, On Your Feet y Summer: The Donna Summer Musical.

Recientemente tuvimos la oportunidad de entrevistar a Trujillo sobre su carrera y su trabajo en Ain’t Too Proud, lo que significó su premio Tony para él y por qué es un defensor de involucrar a más latinos en el mundo del teatro.

Para obtener más información sobre boletos y horarios, visite broadwaysanjose.com.

¿Cómo terminaste en el camino de las artes escénicas, qué te inspiró en tu para tomar ese camino y manifestarlo en la carrera que tienes ahora?

Crecí en Colombia, emigré de Colombia a Canadá a mediados de los 70’s con mi familia. Ser el hijo de un inmigrante conlleva ciertas responsabilidades. Así que la mayor parte de mi adultez la pasé haciendo académicos. Fui a la Universidad de Toronto, estudié bioquímica. Luego fui a la escuela de quiropráctica.

Pero lo que realmente quería hacer durante todo ese tiempo era ser bailarín. Comencé a bailar tarde en mi carrera a la edad de 18, 19, mientras estaba en la universidad y haciendo mis estudios académicos, estudié de una forma apasionada. Estudié danza apasionado. Así que cuando no estudiaba para la escuela, estaba en clase de baile o estirando o practicando. Sabía que era importante encontrar una carrera segura que me ayudara a proveerme a mí y a mi familia. Pero lo que realmente quería era bailar.

Así que decidí, mientras estaba en mi segundo año de quiropráctico, tomar un sabático y realmente darle una oportunidad a la danza. Así que si iba a hacerlo, sería donde están los mejores, y así decidí moverme a Nueva York.

Y fue durante ese tiempo, durante el sabático, que audicioné para Jerome Robbins’ Broadway, y lo obtuve, me contrataron. Fue mi primer show de Broadway y ese momento cambió mi vida para siempre. Sabía que si no era para mí, la vida me pondría en la dirección correcta. Pero tuve grandes oportunidades a lo largo de mi carrera como bailarín, como joven bailarín, como coreógrafo y ahora como director.

¿Cómo ayudó el haber estado en el escenario, haber obtenido esa experiencia al transicionar a la coreografía y la dirección?

Pienso que al final, si ves a los maestros que han estado antes de mí, como Bob Fosse o Jerome Robbins o Michael Bennett, todos fueron bailarines. Así que creo que, una vez sabiendo que haría coreografía, y lo supe esde que era pequeño, realmente te enseña, te empodera.

Tener la habilidad de expresar mi cuerpo, mis ideas, a través del movimiento es increíblemente útil en la sala, facilita el acercamiento al trabajo porque lo puedes expresar. Obviamente, también he sido muy afortunado de haber trabajado en el Jerome Robbins’ Broadway o haber hecho todo el trabajo de Bob Fosse porque mi último show fue Fosse el musical, fue el último show en el que bailé.

El haber hecho estos show y haber trabajado con grandes maestros directores de coreografía me permitió experimentar, estudiar y realmente obtener una especie de maestría en dirección y coreografía estudiando y siendo parte del trabajo, bailando ese trabajo.

Es por eso que estoy aquí creando trabajo que realmente pueda brindarles a esas personas, personas que nunca tienen la oportunidad de dar un paso al frente, de ser vistos, escuchados y de contar sus historias.

-Sergio Trujillo

Con Ain’t Too Proud, ¿Cómo te enrolaste con el show y cuál fue tu reacción inicial al sumarte y ayudar a contar la historia de The Temptations?

Se me acercó y me ofreció el trabajo mi colaborador cercano y mentor, Des McAnuff, trabajamos juntos en Jersey Boys antes de eso y en otras producciones. Actualmente, Ain’t Too Proud es nuestra sexta o séptima producción juntos.

Sabes, estaba muy emocionado acerca de la oportunidad de coreografiar ese catálogo musical, pero también vino con mucha presión. Es uno de los más icónicos grupos de R&B en la historia musical, pero también son conocidos por sus movimientos. Así que me puse muy nervioso al pensar que sería yo quien tiene que descifrar cómo llevar la batuta y reimaginarlos en una forma que pudiera ser exitosa, nueva y accesible a las audiencias jóvenes específicamente. Pero más que nada, estaba emocionado de tener la oportunidad de explorar todas las posibilidades con ese catálogo musical y obviamente la inspiración de The Temptations.

¿Qué te ha enseñado el haber trabajado en la coreografía de otros musicales tales como Jersey Boys, On Your Feet y Summer: The Donna Summer Musical acerca de la coreografía eficiente?

Creo que con cada uno de estos shows, lo que he hecho, mi punto de vista, mis decisiones han sido sobre entender al artista, pero nunca el crear mi propia versión de él, así que no los estoy replicando, sino que estoy usando su música como fuente de inspiración porque, para ser sinceros, ya hay un trabajo anterior que ha sido coreografiado por alguien más. Así que no quisiera reclamar o pretender autoría por alguna coreografía que no me pertenece.

Así que mi punto de visto ha sido, “Si yo hubiera sido el coreógrafo de ese grupo en ese tiempo, ¿qué hubiera hecho?” Lo he hecho con Jersey Boys, lo he hecho con el show de Gloria Estefan, con Donna Summer y ahora con Ain’t Too Proud. Así que cada vez se vuelve acerca de ¿cómo voy a interpretar éste movimiento? Además lo que tienes que tener en cuenta es que debes hacerlo accesible para todos, no sólo la gente que creció con The Temptations. Porque mi meta al interpretar era realmente crear un vocabulario que se sintiera fresco, nuevo, que una persona joven pudiera venir y decir “wow, esos son movimientos increíbles, quiero aprender a hacerlo”.

Realmente al ver la coreografía y el baile bajo el lente de hoy – el baile ha evolucionado, ha cambiado. Así que el trabajo que he hecho en Ain’t Too Proud refleja todo eso.

Después de la culminación del trabajo que has hecho hasta ahora, ¿Cómo se sintió ganar el Tony Award a la mejor coreografía y adicionalmente, ser el primer Latinx en recibirlo?

Fue realmente un sueño hecho realidad. Como que sueñas con ello, pero nunca piensas que te va a pasar, sin embargo siempre sigues haciendo el trabajo.

Creo que lo que hizo, fue solidiicar la misión en la que estaba, el camino en el que estaba incluso antes de ganar el show, el premio significó para mí el poder realmente vivir el momento, tomar la plataforma y encontrar maneras en las que pueda empoderar a la comunidad latina. Porque antes de eso y a partir de ese momento, he estado trabajando en encontrar diferentes historias que son específicas acerca de nuestra comunidad que puedan inspirar audiencias y reunir a un grupo de artistas, compositores, letristas, autores, diseñadores para contar estas historias.

Así que así fue el momento. No se trata de ganar el Tony Awayd, es el qué hacer con la oportunidad, con la plataforma. Porque el premio estará ahí sobre el mantel de la casa, pero es el cómo activas la oportunidad y la maximizas.

Puedes hablar sobre el ¿Cómo las oportunidades o el crecimiento de los latinos en las artes sea ha vuelto tendencia y qué piensas de eso mientras tratas de exponer al mundo del teatro a diversas personas?

Bueno, he estado en esto por 35 años, y he visto el crecimiento en diversas maneras, en diversos ámbitos. Así que en términos de arte escénico, por ejemplo, actores, coreógrafos, bailarines, cantantes, he visto el crecimiento que se ha realizado y como un poco de ello le ha permitido a gente de color tener una oportunidad, permitirles a los latinos el salir a batear.

Es por eso que estoy acá creando un trabajo que realmente le dé una oportunidad a aquellos que nunca la tienen, el salir a batear, el ser vistos, el ser escuchados y contar sus historias. Y en cierto grado, hay algunas áreas en las que todavía tenemos mucho por hacer, y no podemos de la nada pedirle a alguien que escriba un libro para un show si no tienen suficiente experiencia escribiendo para un show.

Parte del trabajo es ser su mentor y eso sucede en todos los aspectos, entre compositores, letristas, diseñadores de set o de iluminación. Pero estos son artistas aspirantes latinos, así que les brindamos la oportunidad de aprender y crecer.

He visto en los últimos 35 años que ha habido un crecimiento, pero siento que aún hay trabajo por hacer. Y eso implica crear oportunidades para que ellos perfeccionen el oficio, sin importar el ámbito que deseen hacer, el que sea.

¿Qué consejo le darías a aquellos que quieren trabajar en las artes escénicas y aquellos que quieren estar en ese mundo?

Sabes, creo que me quiero asegurar de que la audiencia latina, quienes lean este artículo, entienda que hay una carrera en artes, que los musicales y el teatro existen y fueron creados para todos. Que no es una forma inalcanzable de arte, no es para la clase alta, no es para la clase media alta, es para todos.

Y es por eso que también estoy creando un trabajo que hable por ellos, porque quiero que sepan que pertenecen al teatro. Para que no huyan de él. Nunca piensen que no hay oportunidades, que no hay una vida, no hay una carrera en las artes. Hay una gran variedad de cosas, de papeles qué interpretar en el teatro. Puedes ser un diseñador de vestuario, diseñador de pelucas, diseñador de iluminación, diseñador de maquillaje, bailarín, coreógrafo, letrista, director de escenario. Hay tantas oportunidades, pertenecer al staff de tecnología, construcción, diseño, las oportunidades son enormes.

¿Qué esperas que la audiencia se lleve de la experiencia de Ain’t Too Proud?

Bueno, mira, estamos revisitando uno de los grupos musicales más importantes en la historia musical de América. Los The Temptations representan eso. Espero que se inspiren con la historia, que se sientan conmovidos, pero que también adopten la música y que los deje con alegría y el deseo de bailar, pararse a bailar durante 2 horas y media, simplemente llevar a nuestra audiencia a un paseo de alegría.