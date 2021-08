Grupo de trabajadores migrantes ayuda a vacunar a una comunidad de Ohio

Featured LA PANDEMIA DE LOS NO VACUNADOS El porcentaje es espeluznante. En coincidencia con la proliferación generalizada de la variante Delta del coronavirus, más del 99.5% de las muertes recientes por COVID y más del 97%...

National Migrant Worker Group Helps Vaccinate an Ohio Community COLUMBUS, Ohio – Jessica Molina of Perrysburg says she was inspired as a child by the spirit of activism, as she watched her parents participate in rallies and protests...