Proyecto de ley otorgaría a Oregonenses el “derecho a reparar” dispositivos electrónicos

Featured Bill Would Give Oregonians “Right to Repair” Electronics SALEM, Ore. – Advocates for the “right to repair” electronics say a bill in the Oregon Legislature could help families during the pandemic. House Bill 2698 would require electronics manufacturers...

Technology 6 formas de mejorar el tiempo que pasas en casa Después de pasar tanto tiempo en casa en 2020, es posible que se estén quedando sin ideas para entretenerse. Si tiene más tiempo libre, no está solo. Muchas personas...

Featured 6 ways to improve the time you spend at home After spending so much time at home in 2020, you might be running out of ideas to keep yourself entertained. If you find yourself with extra time on your...