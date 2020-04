Censo 2020: La Importancia De Ser Contado Durante La Coronavirus

Arturo Hilario

El Observador

Como hoy es el Día del Censo, que se celebra una vez cada década, queríamos brindar a nuestros lectores la información más reciente y confiable sobre el Censo 2020.

Ahí es donde entra en juego la Jefa de la Oficina de Coordinación de Comunicaciones Decenal de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Erika Becker Medina. Recientemente respondió preguntas importantes con respecto al Censo para actualizar sobre COVID-19, y qué tan fácil ha sido diseñado el cuestionario.

Especialmente durante estos tiempos de incertidumbre, y posiblemente pasando más tiempo en casa, es un buen momento para conectarse por internet, correo o por teléfono para completar el Censo 2020, ya que proporciona al país información que es beneficiosa para las escuelas, la infraestructura de sus comunidades, y lo más importante, te cuenta a ti y a tu familia.

Además, el Censo se puede completar en 11 idiomas diferentes, incluido en español.

Es importante mostrar la composición diversa del país y la entrevista que sigue explicará porque. Más información se encuentra en español en el sitio 2020census.gov/es.

¿Hola Erika, quería empezar con preguntar sobre el mensaje que están intentando que llegue a las comunidades sobre respondiendo al Censo?

Bueno, y ya la mayoría [de] los hogares han recibido la indicación inicial de la Oficina del Censo y pueden responder ya sea por internet, por teléfono o por correo postal. Nunca ha sido tan fácil poder responder al Censo por cuenta propia, y sin tener que ver a un censista que es tan importante hoy en día.

Es importantísimo que todos los que vivimos en este país, sin importar el estatus migratorio, sin importar su país de origen, tenemos que participar en el Censo porque se necesita un conteo completo y preciso, ya que los resultados del Censo ayudan a informar cómo se distribuyen miles de millones de dólares federales cada año a nuestra comunidad.

Nuestras comunidades dependen de estos fondos porque pagan por muchos beneficios que son tan importantes como la infraestructura escolar, lo que incluye los almuerzos para los niños en el colegio o cuidado de niños después del colegio, en transporte público, y bueno, contar como clínicas de salud – que son tan importantes ahora y servicios de emergencia.

He oído que un miedo que la gente pueda tener es que les afecte un programa social o su estado migratorio respondiendo al formulario del censo. ¿Qué puede decir sobre eso?

No hay que tenerle miedo al Censo. Tus respuestas al Censo están protegidas por ley y no se pueden compartir con nadie, ni con ninguna agencia federal, ni con la policía, ni con ICE. Están protegidas por ley y no se pueden usar en su contra. No hay que tenerle miedo porque es importantísimo hacerse contar y no ser invisible.

Y su comunidad depende de muchos beneficios. Uno depende de tantos beneficios y para recibir esos beneficios adecuados para esa comunidad hay que saber cuántas personas viven, es decir, la población de esa comunidad.

Y por eso, por ejemplo, es tan importante que nos acordamos de contar todos los niños, incluyendo los niños pequeños que históricamente han tenido un sub-conteo en este país, es decir, los niños que tienen menos de cinco años

Entonces es importante recordarles a todos que aún si es donde están todavía el hospital porque son recién nacidos mientras que nazcan el primero de abril o antes del primero de abril, cuentan para este Censo del 2020.

Porque si no, no contamos a nuestros niños nuestra comunidad no va a recibir los fondos justos y necesarios para estos niños, porque ya la próxima oportunidad para que contemos a esos niños sería el 2030.

Imagínate todo lo que se pierden en 10 años. Es decir, cuidado de niños, los programas escolares, incluyendo los almuerzos y programas preescolares. Tantas cosas, tantos beneficios que necesitamos para nuestros niños y no vamos a recibir los beneficios justos y necesario, si no nos hacemos contar.

Pensando sobre estos tiempos de pandemia, especialmente ahora que hay mucha gente en la casa por la cuarentena, ¿porque sería importante que llenen el Censo?

La oficina del Censo está monitoreando cuidadosamente la situación general por el coronavirus. Estamos trabajando con las autoridades de salud a nivel federal, estatal y local. Mientras continuamos llevando a cabo el Censo del 2020 y otras importantes encuestas, nos enfocamos en dos principios claves: proteger la salud y la seguridad de nuestro personal y del público, y cumplir con nuestro deber constitucional de entregar los conteos del Censo del 2020.

Ahora, eso sí, nunca ha sido tan fácil responder por cuenta propia, ya sea por internet, por teléfono o por correo postal, sin tener que ver a un censista.

Nosotros diseñamos este Censo ya hace muchos años, pero con el objetivo de hacerlo más fácil para todos. Y ahora es que nos damos cuenta qué tan importante fue eso, porque ahora que muchos están en cuarentena es importante que sepan que todavía se pueden hacer contar y sin tener que correr el riesgo de ver a un censista, es decir, por lo de lo del virus.

¿Cuánto tiempo piensa que toma responder al cuestionario del Censo?

No toma mucho tiempo, más o menos unos 10 minutos. Obviamente eso depende del hogar de uno, porque hay que contar a todos en ese hogar. Entonces, no importa si son familia o no. Es decir, si hay una casa con dos familias distintas.

La persona que está completando el Censo para ese hogar, para esa dirección, tiene que contar a todos que viven bajo ese techo, sin importar que son familia o no. Puede ser un inquilino en un cuartito atrás, puede ser el primo que se está quedando ahí por ahora.

Pero todo cuenta y las preguntas son sumamente fáciles, muy básicas. Es decir, nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento, origen, raza.

También hay que contar gente que vive en ese hogar que no son parientes. Es importantísimo tener eso en cuenta. Porque no es un Censo de familias, es un Censo de todos.

Si alguien ha llenado la forma del Censo y quiere cambiar una respuesta – por ejemplo, el número de personas en su hogar, ¿Se pueden hacer ajustes al Censo después de que se ha mandado?

Sí, lo que pasa es que, si uno cree que lo ha hecho mal, la Oficina del Censo tiene procesos internos para verificar la información y no contar la gente más de una vez. Pero entonces sí necesitan hacer eso, es posible.

¿Hay otro punto importante que la gente quiere que la gente sepa sobre la importancia de llenarlo?

Recordarle a la gente que tan importante es tener datos que reflejan la realidad de la población para poder ayudar y preparar nuestras comunidades. Y lo importante es que los datos del Censo no solamente determinan la representación política en el Congreso, pero ayudan a informar cómo se distribuyen miles de millones de dólares federales a nuestras comunidades.

Además de eso los datos del Censo nos ayudan a predecir el número de posibles contagios por enfermedades como el COVID-19 para poder preparar a nuestras comunidades durante epidemias o una pandemia como ahora.

¿Cuál es la última oportunidad de llenar antes que se acabe?

Bueno, [hay] censista que son los que estamos contratando de su propia comunidad, para ayudar a los hogares que no han respondido; estos censistas van a ir a los barrios, a los vecindarios, a tocar las puertas a partir del 28 de mayo. Entonces lo mejor es responder ahora, este mes o el mes entrante, pero responder ahora porque estamos mandando varios recordatorios.

Y para los que no han respondido hasta finales de abril y ya a finales de mayo, si todavía no han respondido, allí es cuando los censistas van a ir a tocar las puertas y invitarlos a responder en persona. Pero lo mejor es hacerlo antes para no tener que mandar a un censista a su hogar.