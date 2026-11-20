Cuando el nuevo Congreso tome posesión en enero de 2027, la presencia latina será mayor y más diversa.

El Caucus Hispano del Congreso, integrado por legisladores demócratas, proyecta alcanzar 55 miembros, su máximo histórico.

Hace cincuenta años comenzó con apenas cinco. Es un salto extraordinario.

Pero detrás de la celebración hay una pregunta incómoda: ¿por qué seguimos tan lejos de representar en Washington el peso que tenemos en Estados Unidos?

Porque no basta con votar: también hay que aparecer en la boleta.

Según el Censo, los hispanos somos el 20.5% de la población nacional: más de uno de cada cinco habitantes.

Sin embargo, en el Congreso saliente apenas alrededor del 11% de los legisladores eran latinos.

La próxima legislatura acortará esa distancia, pero no la cerrará.

Y aunque la composición de la población no se traduce automáticamente en escaños —por diferencias de ciudadanía, edad y distribución electoral—, la brecha revela una tarea pendiente.

Los triunfos recientes también enseñan algo alentador: la geografía política latina está cambiando.

Denise Powell será la primera persona de origen latino elegida al Congreso por Nebraska; Richard Ojeda hará historia en Carolina del Norte.

No son victorias en los bastiones tradicionales de California, Texas o Florida. Son señales de que el talento político latino puede abrirse camino en estados donde durante décadas parecía ausente.

También hay más mujeres latinas llegando al Capitolio. Es un avance doble: amplía nuestra presencia y rompe barreras dentro de nuestra propia representación.

Pero la comunidad no puede limitar su participación política a acudir a las urnas cada dos o cuatro años.

Necesitamos construir una cantera de liderazgos: maestras, enfermeros, emprendedoras, veteranos, abogados, trabajadores y jóvenes dispuestos a competir por puestos escolares, concejos municipales, alcaldías, legislaturas estatales y, finalmente, el Congreso.

Para lograrlo se requieren partidos que abran puertas, organizaciones que capaciten y donantes que inviertan en candidaturas nuevas.

Competir cuesta dinero; hacerlo sin contactos, padrinos políticos ni experiencia suele costar todavía más.

Ese futuro empieza antes de una campaña: cuando la comunidad reconoce, prepara y respalda nuevos liderazgos.

La meta no es imponer una sola voz, sino conseguir que nuestras distintas voces tengan oportunidades reales de llegar a las mesas de decisión.

El 3 de noviembre demostró cuánto hemos avanzado. La siguiente conquista será que postularse a un cargo público deje de parecer una excepción para los latinos y se convierta en una posibilidad cotidiana.