Los latinos se inclinaron hacia la izquierda en las elecciones de mitad de mandato, pero enviaron una advertencia a ambos partidos

Las celebraciones aún continuaban el 4 de noviembre, mientras los votantes latinos comenzaban a evaluar el “tsunami azul” que ellos mismos ayudaron a generar en las elecciones intermedias de 2026.

En Texas, Gina Hinojosa hizo historia al convertirse en la primera latina elegida gobernadora, poniendo fin a más de tres décadas de control republicano sobre el cargo más alto del estado. En California, Xavier Becerra se convirtió en el primer latino elegido gobernador en más de 150 años. Los candidatos latinos también obtuvieron un número récord de escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Y en el Valle del Río Grande, donde los republicanos habían logrado avances significativos entre el electorado latino en las últimas elecciones, los demócratas fueron testigos de un cambio radical.

El Valle del Río Grande es el epicentro de la actividad del ICE

“Anoche fue muy emotivo”, dijo Eric Holguín, desde el Valle del Río Grande, en Texas, en una sesión informativa celebrada el 4 de noviembre y organizada por UnidosUS. “El Valle del Río Grande ha sido el epicentro de las redadas de ICE. Hemos visto cómo se llevaban a nuestros vecinos de nuestra comunidad. La gente tiene miedo de detenerse en cualquier lugar entre su trabajo y su casa”, dijo Holguín, director estatal de UnidosUS en Texas.

En 2024, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió la Orden Ejecutiva GA-46, que ordena a los hospitales de Texas preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio. Por eso, los hospitales son prácticamente inaccesibles para muchos inmigrantes, dijo Holguín.

“Este es un momento muy emocionante”, dijo Yadira Sánchez, directora ejecutiva de Poder Latinx. “Los latinos somos un electorado decisivo, y lo somos con fuerza. No necesitamos sobrevivir. Necesitamos prosperar”. Señaló que los resultados fueron fruto de muchos años de organización y de trabajo para que la comunidad latina se convirtiera en un bloque electoral decisivo.

“Necesidad de una inversión continua”

“En los últimos dos años hemos sido testigos de una época muy difícil para las familias latinas”, afirmó Julián Castro, director ejecutivo de la Fundación de la Comunidad Latina y exalcalde de San Antonio. Destacó la crisis económica y los abusos de ICE. “Me complace que hayamos visto este nivel de participación. Los latinos fueron, sin duda, parte fundamental de este momento decisivo”.

Castro, exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno de Obama, señaló que los resultados resaltan la importancia de la organización durante todo el año, en lugar de los esfuerzos concentrados en las últimas semanas antes de una elección. “Es necesario invertir de manera continua en la comunidad para llegar a los votantes los 365 días del año”, afirmó.

Para Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, el giro hacia la izquierda de los votantes latinos desmintió el mito de que los votantes latinos se alinean de manera constante con un solo partido político. “Ningún partido puede darse el lujo de ignorar o dar por sentado nuestro voto”, afirmó.

“Vimos un cambio radical. Estos hitos son especialmente significativos en los estados donde los latinos han contribuido de manera significativa al crecimiento de la economía estadounidense”, dijo Murguia. “Esta fue la mayor participación de los latinos en la historia de nuestro país. Rechazamos a Trump y expresamos nuestro enojo por las políticas del gobierno que empeoran nuestras vidas”, afirmó.

¿Cómo votaron los latinos?

Una nueva encuesta de UnidosUS realizada a más de 3,000 votantes latinos, llevada a cabo por BSP Research, reveló que 4 de cada 10 latinos que votaron en las elecciones intermedias de 2026 lo hicieron por primera vez. Los nuevos votantes se inclinaron de manera abrumadora por los demócratas, con un 69 %.

En general, los demócratas latinos mejoraron su desempeño en 11 puntos porcentuales en comparación con las elecciones presidenciales de 2024, en las que Kamala Harris encabezó la candidatura. Los candidatos demócratas a la Cámara de Representantes obtuvieron una ventaja de 35 puntos entre los votantes latinos a nivel nacional.

Los avances fueron particularmente marcados en Michigan, donde los demócratas mejoraron en 15 puntos, y en los distritos electorales disputados del Congreso, donde el margen se inclinó 16 puntos a favor de los demócratas. Florida registró una mejora de nueve puntos. Este cambio incluyó a muchas personas que habían votado por el presidente Donald Trump en 2024. El 17 % de los votantes latinos que habían apoyado a Trump en la anterior elección presidencial se pasó a los candidatos demócratas en 2026. Solo el 3 % de los votantes de Harris se pasó a los republicanos.

Antiguos votantes de Trump se inclinan a la izquierda

En los distritos electorales más reñidos del Congreso, el 22 % de quienes habían votado por Trump en 2024 no volvió a votar por el Partido Republicano.

En el Valle del Río Grande, el senador electo demócrata James Talarico obtuvo el 74 % del voto latino, frente al 24 % de su oponente republicano, Ken Paxton. A nivel estatal, su ventaja entre los votantes latinos fue de 65 % contra 31 %. Los demócratas también obtuvieron avances sustanciales en las contiendas por la gobernación. Hinojosa tuvo una ventaja de 29 puntos entre los votantes latinos en Texas, mientras que Becerra lideró por 46 puntos entre los votantes latinos en California.

La economía fue el tema principal para los votantes latinos, y el costo de vida y la inflación encabezaron la lista de preocupaciones. En primer lugar figuraba la creación de una vía para que los inmigrantes indocumentados que llevan mucho tiempo en el país puedan obtener un estatus permanente legal.

Es la economía

El 58 % señaló esos temas como parte de sus tres prioridades más importantes para los funcionarios electos, seguidos por el empleo y la economía, con un 35 %; los precios de la gasolina, con un 30 %; y los costos de vivienda y atención médica, con un 29 % cada uno.

Los precios de los alimentos y los productos de supermercado fueron la principal preocupación en cuanto a los gastos de los hogares, seguidos por la vivienda, la gasolina, los servicios públicos y la atención médica.

La mitad de los votantes latinos dijo que les quedaba poco o nada después de pagar sus cuentas mensuales, o que tenían dificultades económicas. Solo el 15 % afirmó vivir cómodamente.

Las políticas de Trump han empeorado la vida de los latinos

Más del 40 % esperaba que las políticas económicas del presidente Donald Trump les dejaran en una situación peor durante el próximo año, en comparación con menos del 20 % que preveía que su situación mejoraría.

“El tema más importante es el costo de vida y la inflación”, dijo Gary Segura, socio fundador y presidente de BSP Research. “Los cinco primeros puntos se referían todos al costo de vida y a la capacidad de sobrevivir en la economía estadounidense”.

La imagen general de Trump entre los votantes latinos era muy negativa. El 64 % expresó una opinión desfavorable sobre el presidente, mientras que el 60 % tenía una opinión desfavorable de los republicanos del Congreso.

Los votantes también desaprueban su manejo de la inflación y el costo de vida por un margen neto de 45 puntos, el control de la inmigración por 38 puntos, y la economía y el empleo por 32 puntos.

Mantener el impulso de cara a 2028

Los resultados pueden ofrecer un indicio temprano del panorama político de cara a las próximas elecciones presidenciales, pero también representan un desafío para los demócratas, quienes podrían verse tentados a interpretar las elecciones intermedias como un reajuste permanente.

Los votantes latinos no se están inclinando necesariamente hacia un partido en particular. Están reaccionando ante la situación económica, las políticas migratorias y la disposición de los candidatos a abordar sus inquietudes, afirmó Murguia.

El mensaje para los funcionarios recién elegidos, dijo Castro, es que esta representación histórica debe traducirse en resultados tangibles. “¿Qué van a hacer respecto a la asequibilidad? ¿Y respecto a la corrupción y a erradicarla? ¿Van a poner fin a los abusos y la crueldad del ICE y a adoptar un enfoque más equilibrado en materia de inmigración?”, preguntó.

Para Sánchez, ya se están sentando las bases para 2028. Destacó a los jóvenes votantes latinos, entre ellos los hijos de inmigrantes que se involucraron políticamente en medio de las redadas de inmigración y la preocupación por el futuro de sus familias.

Votantes jóvenes

Según ella, algunos jóvenes se sintieron motivados a registrarse y votar específicamente para proteger a sus padres.

“Apenas hemos visto el principio”, dijo Sánchez.

Segura, de BSP, señaló que el electorado latino se renueva constantemente con los jóvenes que alcanzan la edad para votar. Con una edad media de 27 años, los latinos representan un grupo de votantes particularmente joven, al que se suman aproximadamente un millón de personas cada año al cumplir los 18 años.

El reto para ambos partidos será mantener el interés de estos nuevos votantes de manera constante, dijo.