Vote SÍ a la Medida V: protejamos la educación universitaria asequible, mantengamos la capacitación laboral de calidad y reparemos las aulas y los laboratorios deteriorados por el paso del tiempo, todo sin aumentar los impuestos ni un centavo.

Obtener un título de la Universidad de California (UC) o de la Universidad Estatal de California (CSU) no debería significar una vida entera de deudas. Por eso, el 42 % de los graduados locales de preparatoria elige asistir a College of San Mateo, Cañada College y Skyline College, en su lugar: la misma educación de calidad y capacitación laboral, sin los costos exorbitantes.

Los colegios comunitarios locales son la columna vertebral de nuestra economía. Forman a los enfermeros y las enfermeras que nos cuidan, a los bomberos que velan por nuestra seguridad y a los trabajadores calificados que impulsan las industrias locales. Para los estudiantes que buscan capacitación práctica y técnica que les permita acceder a empleos bien remunerados, estos campus son irremplazables.

Sin embargo, muchos edificios de los campus tienen más de 50 años y nunca se han modernizado. No cumplen con las normas de seguridad actuales, necesitan reparaciones urgentes y no están a la altura de los estándares de la industria para la capacitación laboral.

Por eso necesitamos la Medida V. Esta proporciona fondos locales específicos para el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de San Mateo, que no pueden ser confiscados por el gobierno estatal ni el federal.

Y lo hace simplemente manteniendo la tasa impositiva actual.

Vote SÍ a la Medida V: educación superior asequible y capacitación laboral sin aumentar los impuestos

Eliminar materiales peligrosos, como el asbesto y las tuberías de plomo.

Reparar techos deteriorados, tuberías, sistemas de calefacción y ventilación, así como los sistemas de gas, alcantarillado y electricidad.

Modernizar las instalaciones de capacitación profesional, los laboratorios y los equipos para campos con alta demanda, como enfermería, ingeniería, tecnología, seguridad pública y oficios especializados.

Un sistema transparente de rendición de cuentas:

Una lista detallada de proyectos especifica cómo se gastarán los fondos.

Se requieren supervisión independiente y auditorías anuales.

Todos los fondos permanecen en el Condado de San Mateo; ni el gobierno estatal ni el federal pueden disponer de los fondos de la Medida V.

Los colegios comunitarios del Condado de San Mateo brindan a miles de estudiantes de ingresos bajos y medios la oportunidad de construir un futuro exitoso. Protejamos este recurso sin aumentar los impuestos: ¡Vote SÍ a la Medida V!