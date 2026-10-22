¿Por qué multimillonarios de otros estados están financiando una medida de identificación de votantes en California?

Nadia Lathan

CalMatters

¿Quieres saber quién es quién en la política republicana? No busques más allá de los grandes donantes que financian la iniciativa de identificación de votantes de California.

El multimillonario Richard Uihlein, magnate de Illinois en el sector del embalaje, que ha invertido decenas de millones de dólares en causas conservadoras, ha contribuido con 17 millones de dólares a la campaña de la Proposición 39 , una medida electoral respaldada por el Partido Republicano que exige a los votantes mostrar un permiso de conducir u otra identificación oficial para votar.

La participación de Uihlein y la de otros donantes republicanos adinerados es una señal de que los conservadores ven la Proposición 39 como una prueba de apoyo para futuros estados clave en la campaña más amplia del presidente Donald Trump para endurecer las restricciones al voto.

Uihlein cuenta con el apoyo del empresario californiano Steven Bray, quien prestó a la campaña más de 3 millones de dólares y donó 50,000 dólares directamente. El grupo político de derecha Reform California , los empresarios tecnológicos Cameron y Tyler Winklevoss, y la excompañera de fórmula presidencial de Robert F. Kennedy Jr., Nicole Shanahan, también son importantes donantes. En conjunto, han contribuido a que la campaña recaude más de 28 millones de dólares, 11 millones más que sus oponentes a un mes de las elecciones.

Los partidarios de la Proposición 39 argumentan que exigir una identificación en los centros de votación garantizará la seguridad de las elecciones en California, y afirman que este requisito no difiere de la necesidad de presentar una identificación para volar en avión o comprar alcohol. Además, señalan que 36 estados solicitan o exigen que los votantes muestren algún tipo de identificación en las urnas, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Actualmente, los votantes de California necesitan una licencia de conducir y un número de Seguro Social para registrarse para votar, pero no al momento de emitir su voto. Si se aprueba la Proposición 39, los votantes que envíen sus boletas por correo deberán escribir los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social u otro número emitido por el gobierno en sus boletas.

Es un momento largamente esperado para el débil Partido Republicano del estado, que ha luchado durante décadas para incluir una medida de identificación de votantes en la boleta electoral en la profundamente demócrata California.

El asambleísta republicano Carl DeMaio creó Reform California y encabeza la iniciativa. El grupo de este legislador novato de San Diego financió la campaña electoral que recolectó más de un millón de firmas para que la medida calificara, luego de que propuestas similares fracasaran en la Legislatura controlada por los demócratas.

Common Cause y otros grupos defensores del derecho al voto que se oponen a la medida temen que la Proposición 39 impida innecesariamente el voto a los ciudadanos que no puedan encontrar o no posean una identificación oficial. Argumentan que esto afectaría de manera desproporcionada y penalizaría injustamente a las personas que se han mudado recientemente, han cambiado su apellido o son de bajos ingresos, así como a otros grupos que históricamente han apoyado a los demócratas.

Los defensores de los derechos civiles también argumentan que la medida es innecesaria porque el fraude electoral es poco común.

“Es más probable que te caiga un rayo a que cometas fraude electoral en unas elecciones estadounidenses”, declaró Jenny Farrell, directora ejecutiva de la Liga de Mujeres Votantes de California. “No hay necesidad de añadir estas cargas adicionales ni controles de seguridad en California”.

A pesar de los numerosos estudios que demuestran que no existen pruebas generalizadas de fraude electoral en las elecciones estadounidenses, el politólogo John Pitney, del Claremont McKenna College, afirmó que tales afirmaciones han circulado durante décadas en los círculos de extrema derecha.

Los intentos de restringir las leyes electorales mediante referéndums han aumentado en algunos estados desde la ampliación del derecho al voto a los afroamericanos durante el Movimiento por los Derechos Civiles.

Pero los temores sobre el fraude electoral se intensificaron durante el primer mandato de Trump, cuando el presidente afirmó falsamente que las elecciones de 2020 habían sido robadas. Poco después, DeMaio y otros legisladores republicanos presentaron proyectos de ley, que no prosperaron, para endurecer las restricciones al voto, antes de que el año pasado se centrara en impulsar una iniciativa ciudadana para someter a votación a las autoridades.

“Recientemente, Trump ha promovido la idea de que un gran número de personas indocumentadas están votando, para lo cual no existe ninguna evidencia”, dijo Pitney.

Entre los demócratas que financian la oposición a la Proposición 39 se encuentran también figuras destacadas de la política californiana.

El Partido Demócrata estatal es, con diferencia, el mayor contribuyente, con casi 5,5 millones de dólares, seguido por la organización Federated Indians of Graton Rancheria, del área de Sonoma, con 2 millones de dólares.

Patty Quillin, productora de cine y esposa del director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, y Quinn Delaney, inversor inmobiliario y filántropo, donantes veteranos del Partido Demócrata, han aportado 1,5 millones de dólares cada uno. Importantes organizaciones sindicales como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) han contribuido con 1 millón de dólares.

El candidato demócrata a gobernador, Xavier Becerra, y el presidente demócrata de la Asamblea, Robert Rivas, han creado un comité conjunto para recaudar fondos para la campaña del “No”, y el senador estadounidense Alex Padilla está participando en diversos eventos.

Según la oficina del secretario de estado , casi el 90% de los californianos votan ahora por correo. Esto significa que, si la iniciativa se aprueba, la gran mayoría de los votantes tendrían que escribir su número de Seguro Social o de licencia de conducir en la papeleta.

Mucha gente no se sentirá cómoda con eso, dijo Tenoch Flores, portavoz de la campaña “No a la Proposición 39”.

“Se trata de crear nuevas vías para rechazar las papeletas de voto por correo válidas”, dijo Flores.

La portavoz de la campaña «Sí a la Proposición 39», Meredith Shields, declaró a CalMatters que ningún miembro de la campaña podía conceder una entrevista. DeMaio declinó ser entrevistada por CalMatters para este artículo. Uihlein no respondió a las llamadas ni a los correos electrónicos solicitando comentarios.

El mayor donante

El megadonante Uihlein y su esposa, fundadores de la empresa de embalaje Uline, con sede en Wisconsin, han invertido millones en el comité de acción política Restoration of America PAC, un super PAC que financia frecuentemente a candidatos republicanos en Illinois y Wisconsin. Los Uihlein han donado 35 millones de dólares a este comité solo este año, y la Proposición 39 es el objetivo más reciente en su esfuerzo por financiar causas conservadoras que marcan la agenda política.

Shanahan, abogada y ex esposa del ejecutivo de Google Sergey Brin, ha aportado 370.000 dólares a la campaña del “Sí”, mientras que los hermanos Winklevoss han contribuido con 250.000 dólares cada uno.

El interés de los ultrarricos en la Proposición 39 es una señal de que el Partido Republicano podría estar buscando replicar una estrategia similar en estados indecisos, dijo David McCuan, profesor de ciencias políticas de la Universidad Estatal de Sonoma.

Los partidarios republicanos quieren ver qué tan bien o mal funciona la ley de identificación de votantes en California, un estado con una fuerte presencia demócrata. Si funciona mejor de lo esperado, eso podría significar que una medida electoral similar podría ser bastante popular en estados indecisos más moderados, como Michigan, Wisconsin o Pensilvania.

“Si obtienes mejores resultados de lo esperado, incluso si pierdes, se produce un efecto contagio”, dijo McCuan.

La seguridad electoral se convierte en una cuestión de Trump

Varios estados republicanos tomaron medidas para ampliar las restricciones al voto tras las elecciones de 2020, entre ellos Wyoming, Kentucky y Oklahoma. Y si bien el sentimiento de los votantes hacia Trump se encuentra en mínimos históricos, el Partido Republicano logró, sorprendentemente, incluir la medida de identificación de votantes en la boleta electoral de California.

La campaña televisiva “Sí a la Proposición 39” ha comenzado a emitir anuncios que distancian a los partidarios de la medida de Trump, mientras que la campaña del “No” lanzó un anuncio que se emite en el Área de la Bahía con imágenes de Trump y caracterizaciones de la Proposición 39 como una “toma de poder”.

Probablemente, el camino a seguir para la campaña del “Sí” seguirá siendo difícil. La mayoría de los votantes tiende a votar “no” en las propuestas electorales, lo que significa que quienes apoyan la medida tendrán que convencer a suficientes votantes para que estén de acuerdo con ellos.

Una encuesta realizada en abril por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la UC Berkeley mostró que los californianos apoyan en general la exigencia de que los votantes presenten una identificación en las urnas, pero reveló que el apoyo cayó por debajo del 50% cuando se les proporcionaron detalles específicos sobre la medida, como que está destinada a combatir el presunto fraude electoral. Una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California realizada en septiembre encontró que el apoyo a la Proposición 39 ha caído al 43%.

Si bien esto podría ser efectivo para movilizar a los votantes liberales, no está claro cómo un tema tan controvertido será suficiente para sacar a los republicanos a votar en un ciclo de elecciones de mitad de mandato con un presidente impopular.

“Es difícil aprobar una medida clasificada como ‘rojo’ en una elección con una ola azul”, dijo Pitney.