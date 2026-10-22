La secretaria de Estado de California, Shirley N. Weber, Ph.D., alienta a los votantes de California a votar anticipadamente y dar seguimiento a sus boletas electorales

Sacramento, California. – La secretaria de Estado de California, Shirley N. Weber, Ph.D., está alentando a los votantes de California a votar anticipadamente y a dar seguimiento a sus boletas electorales.

“El voto anticipado brinda flexibilidad a los votantes para ejercer su derecho constitucional al voto», señaló la secretaria Weber. «California ofrece a los votantes muchas opciones para votar y queremos asegurarnos de que estén al tanto de ellas. Además, dar seguimiento a su boleta electoral les permite saber dónde se encuentra en cada etapa del proceso”.

A todos los votantes activos registrados se les han enviado boletas electorales por correo. Los votantes pueden marcar su boleta y devolverla de las siguientes maneras:

-En un buzón seguro para depositar boletas electorales. Los votantes pueden depositar su boleta completada en un buzón oficial y seguro ubicado en su condado o en cualquier lugar del estado. Los lugares seguros para depositar boletas electorales estarán abiertos hasta las 8:00 p. m. del 3 de noviembre.

-En un lugar de votación. Los votantes pueden entregar su boleta completada hasta las 8:00 p. m. del día de las elecciones, el 3 de noviembre de 2026, en cualquier lugar de votación o centro electoral del estado, o en la oficina electoral de su condado. Los lugares de votación ofrecen servicios de registro de votantes, boletas electorales de reemplazo, máquinas de votación accesibles y asistencia lingüística.

-Por correo postal. Envíe su boleta electoral por correo lo antes posible después de recibirla. Para que se cuente, su boleta debe tener un matasellos con fecha no posterior al día de las elecciones (3 de noviembre de 2026). Recomendamos enviarla por correo al menos 7 días antes del día de las elecciones, ya que, en algunos lugares, el Servicio Postal de los Estados Unidos podría no colocar el matasellos sino hasta el día siguiente. Si envía su boleta cuando falten pocos días para las elecciones, llévela a una oficina del Servicio Postal de los Estados Unidos y solicite a un empleado postal que le coloque manualmente el matasellos.

Se recomienda a los votantes inscribirse en Where’s My Ballot (¿Dónde está mi boleta?) para dar seguimiento a su boleta electoral en cada etapa del proceso. Los votantes pueden optar por recibir mensajes de texto o correos electrónicos para saber cuándo se envía su boleta por correo, cuándo se recibe y cuándo se cuenta.

Los residentes de California que cumplan los requisitos, que aún no se hayan registrado para votar y que deseen votar en las próximas elecciones, tienen hasta la medianoche del 19 de octubre de 2026 para registrarse en línea. Los residentes de California que cumplan los requisitos no alcancen a registrarse antes de esa fecha límite y deseen votar en las elecciones del 3 de noviembre de 2026, pueden registrarse para votar de manera condicional.

Los votantes pueden encontrar información sobre las opciones de votación disponibles para ellos en https://caearlyvoting.sos.ca.gov/. Hay líneas telefónicas gratuitas de asistencia para votantes disponibles en numerosos idiomas.

Para obtener más información, visite vote.ca.gov.