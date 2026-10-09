“Flores para el Amor, la Salud y la Suerte”

Desde épocas remotas las flores han sido consideradas como elementos curativos, con muchos poderes sanadores. También se les aprecia porque se cree que son precursoras de buenos sentimientos como por ejemplo: “el amor, la amistad, la empatía y el romance”.

Actualmente las flores tradicionales, las exquisitas y las más exóticas, son empleadas por la industria cosmética en la fabricación de perfumes, lociones, colonias, cremas, ungüentos y una cantidad innumerable de productos destinados al cuidado de la apariencia, salud e higiene personal.

Hoy en día estamos volcándonos al descubrimiento de los prodigios de la madre naturaleza, y las flores son cada vez más utilizadas tanto con propósitos medicinales como contemplativos.

Belladona

Atropa belladonna

Exalta el magnetismo y el poder de seducción de la persona que dedica tiempo a su siembra y cuidado. Siete de estas flores se ofrenda en un río y se pide un deseo de amor. Se usa para aminorar la comezón o irritación provocada por picaduras de insectos, no debe ser ingerida.

Caléndula

Calendula officinalis

Se dice que quien disfruta de su fragancia con frecuencia es bienvenido en todas partes, cuenta con buenas amistades y le sobran admiradores. Estimulante del sistema nervioso, alivia la somnolencia sin provocar irritabilidad, nerviosismo o insomnio.

Floripondio

Brugmansia arborea

Se considera de buena suerte par las personas que se dedican al arte, al tenerla plantada en el jardín atrae buena suerte en proyectos culturales, imaginación e inventiva. Los baños con agua de floripondio se recetan para atraer dicha y felicidad en el amor. Se utilizan sus flores frescas como tratamiento de heridas y raspones, también elimina hongos de la piel. No debe ser ingerida porque es un fuerte alucinógeno.

Heliotropo

Heliotropum europaeum

Es ampliamente utilizado para realizar limpias y sirve como ingrediente esencial en los enjuagues herbales para liberarse de obstáculos y alcanzar la buena fortuna. Durante la Luna menguante se queman nueve flores deshidratadas de esta hierba y se pide un deseo. Se cree que su fragancia ayuda a aliviar dolores de cabeza, espasmos musculares y ayuda a curar la sinusitis.

Lavanda

Lavendula officinalis

Desde hace siglos atrás se ha venido utilizando en ceremonias espirituales y ritos para atraer el amor. Portar un saquito blanco relleno con flores de lavanda augura a su poseedor el encuentro de su alma gemela. Es indicada para aliviar cólicos, indigestión, también alivia la irritabilidad, el estrés y la tensión nerviosa.

Madreselva

Lonicera caprifolium

Se cree que quien frote su frente con un manojo de hojas y flores de madreselva, será capaz de predecir eventos futuros. Para atraer dinero y procurar un mejor empleo, encienda tres velas color verde y rodéelas con flores de madreselva. Las compresas frías, alivian espasmos y dolores musculares y curan la hinchazón.

Malva

Malva rosea

Las flores se queman con el fin de agradar e influenciar espíritus protectores.

En sus múltiples variedades la malva ha sido utilizada en té e infusiones para curar las afecciones de la garganta, la tos y eliminar las flemas. Ayuda a desinflamar la garganta, cura el acné y algunos problemas de la piel como el salpullido. Limpia las vías urinarias.

Manzanilla

Matricaria recutita

Si se siente triste o deprimido, hágase enjuagues con el agua de las flores de manzanilla durante tres días consecutivos, le sorprenderá lo bien que le hará sentir. La infusión produce sentimientos de bienestar y alegría. En medicina natural se le recomienda como calmante y como remedio contra la bronquitis, el asma y las alergias. Calmante, tranquilizante, induce el sueño. Es una hierba que goza de gran demanda en la industria cosmética.

Pasiflora

Pasiflora incarnata

Las flores se colocan en la casa para calmar los ánimos y encontrar solución a problemas de pareja. Se porta una de estas flores en el bolsillo izquierdo, para ganar amigos y contar con popularidad. También se le conoce como pasionaria. Es reconocida como tranquilizante, sedante, alivia el insomnio y otros problemas del sueño.

Tilo

Tilia europea

Quién siempre porte consigo un saquito relleno con flores de tilo gozará del amor y fidelidad de su pareja. Es ampliamente conocida esta hierba como un calmante para los nervios, se dice que relaja los ánimos, combate la tristeza, el insomnio y ayuda a organizar las ideas, a sus flores se les conoce como tila.