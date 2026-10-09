3 maneras en que los entrenadores pueden cultivar la alegría y la confianza en las atletas jóvenes

Los deportes juveniles pueden cambiar vidas: forjan confianza, resiliencia y amistades para toda la vida entre las niñas y adolescentes que participan. De hecho, ganar partidos suele ser la parte menos importante de la experiencia.

Como patrocinador oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™, Dove está demostrando que no necesitas un trofeo de campeonato para ser un ganador con el anuncio de Back Her Game, una búsqueda a nivel nacional para encontrar un equipo deportivo femenino donde los entrenadores y las jugadoras mantengan la alegría y la confianza en el centro del juego. Hasta el 4 de octubre, los entrenadores adultos elegibles de equipos femeninos con jugadoras de 13 a 18 años pueden participar publicando un video en Instagram o TikTok que muestre cómo su equipo aporta confianza y alegría al campo, etiquetando a @dove y usando #KeepHerConfident y #Contest en el texto de la publicación. El equipo ganador recibirá un viaje con todos los gastos pagados a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ en Brasil.

Crear un entorno donde las atletas jóvenes se sientan vistas y valoradas es su propia recompensa. Considera estos consejos de Dove y su socia de muchos años, Kylie Kelce, que destacan tres maneras en que los entrenadores pueden ayudar a sus jugadoras a sentir que pertenecen.

Observa y celebra los pequeños momentos de progreso

El éxito no se define solo por las victorias en el campo, por lo que esas no son las únicas que merecen celebrarse. Presta atención al crecimiento personal y al progreso que muestra cada atleta, reconócelas con elogios específicos y considera crear pequeñas tradiciones para celebrar cuando las jugadoras alcancen sus metas o superen las expectativas.

Haz espacio para la confianza corporal

Según una investigación de Dove, 1 de cada 2 niñas que abandonan los deportes han sido criticadas por su tipo de cuerpo. Para que las atletas jóvenes se sientan seguras, apoyadas y cómodas en sus equipos, necesitan entrenadores dedicados a crear espacios que fomenten la confianza corporal.

Por eso Dove lanzó Body Confident Sport, un programa gratuito basado en evidencia del Dove Self-Esteem Project, diseñado para brindar a los entrenadores las herramientas para desarrollar la confianza corporal entre las niñas de 11 a 17 años y ayudar a crear entornos deportivos más solidarios.

“Los deportes pueden darles mucho a las niñas: amistad, confianza, trabajo en equipo y recuerdos que las acompañarán toda la vida, pero eso solo sucede cuando se sienten lo suficientemente apoyadas para seguir jugando”, dijo Kelce, madre de cuatro hijas y entrenadora. “Como entrenadora, me encanta que esta campaña ponga en el centro a los equipos deportivos femeninos que se apoyan mutuamente para recordarles a las niñas de todas partes que pertenecen al campo exactamente como son”.

Reconoce a las compañeras de equipo que animan a las demás

Aunque los entrenadores desempeñan un papel vital en la formación de la cultura del equipo, no pueden hacerlo solos. Fomenta la ayuda reconociendo a quienes ayudan. Si notas a una niña que hace un esfuerzo adicional para que las jugadoras tímidas se sientan incluidas, una que es la primera en consolar a una compañera molesta o cualquiera cuya presencia aporte luz y positividad al grupo, puede ser tan simple como llevarla aparte para hacerle saber que ves y aprecias sus esfuerzos.

Para obtener más información y ayudar a las niñas a seguir jugando con confianza, visita Dove.com/bodyconfidentsport.