Celebraciones Marianas del mes de septiembre

En este mes se conmemoran dos advocaciones muy conocidas y veneradas de Santa María. Dichas advocaciones datan de décadas y de varios siglos atrás, y representan la fe que se profesa a la Madre de Cristo, tanto en el continente americano como en Europa. Los devotos celebran a la Virgen de la Caridad y a la Virgen de Regla, durante los primeros ochos días del mes. Se preparan altares adornados con velas y flores, se asiste a servicios religiosos, se hacen obras de caridad, se rezan novenas y plegarias, y se presentan peticiones. Sagrado es el santo nombre de la Virgen María.

Virgen de la Caridad del Cobre

Fecha de celebración: 8 de septiembre

Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, es la Santa patrona de la Isla de Cuba. Esta advocación es ampliamente conocida en todo el continente americano y en España. Su nombre fue tomado del sitio en el que se edificó el primer santuario para su veneración. La tradición religiosa popular, relata que la Virgen Santísima se le apareció flotando en las aguas del mar Caribe, a dos nativos y a otro joven de color, quienes remaban en las cercanías de la Bahía de Nipe. A los tres hombres se les conoce como: los tres Juanes. En el año 1927 se erigió un trono en su honor, en el gran santuario nacional, sitio en que se centra y se celebra la devoción religiosa del pueblo cubano.

Peticiones: se le ruega por asuntos que tienen que ver con el amor, la familia, las amistades, la buena apariencia y los sentimientos. Es la Virgen protectora de las parejas de enamorados. Dentro de las religiones afrolatinas es ampliamente sincretizada con la diosa “Oshún.”

Virgen de Regla

Fecha de celebración: 7 de Septiembre

La veneración la Virgen de Regla se remonta al siglo IV. Según relata la Historia Sacra, escrita por el P. Fr. Diego de Carmona Bohórquez ” la Santa imagen de la Virgen de Regla, fue tallada por órdenes de San Agustín”, Santo considerado como doctor de la Iglesia católica, siendo obispo de Hipona (Norte de África) El santo siempre mantuvo la imagen en su oratorio. Más de doce años después años de la muerte de San Agustín, Hipona, fue cruelmente atacada por los bárbaros. Entonces el diácono San Cipriano y otros monjes agostinos, decidieron huir a España. Al llegar a la Península, colocaron la imagen frente al mar y la devoción comenzó a crecer diariamente, por lo que se edificó un monasterio en honor a la Virgen de Regla.

Se cree que la imagen de la Virgen de Regla, siempre fue de color oscuro.

Peticiones: se le pide para vencer obstáculos, tener protección ante enemigos y fuerzas ocultas, vencer ataques espirituales, y para conservar la fe en el poder de Dios. Se sincretiza dentro de las creencias yorubas con “Yemayá” la diosa de los mares.

Oración a la Virgen de la Caridad del Cobre

Virgen de los milagros, como te llamaban nuestros mayores. Cura a los enfermos, consuela a los afligidos, da ánimo a los desesperados, preserva en el bien a las familias, protege a la juventud

y ampara a la niñez.

Nadie puede publicar enteramente, las maravillas que obras cada día en favor de las almas que te invocan.

Justificando así la confianza y el amor que te profesan todos tus hijos.

Desde tu santuario del Cobre, venerable Virgen de la Caridad, sé siempre el manantial de todas las gracias.

Amén.

Oración a la Virgen de Regla

Santa y milagrosa Virgen de Regla, imploramos tu patrocinio y favor, rogándote nos alcances de tu hijo divino, el consuelo de una buena conciencia, salud y fuerzas para servirte y venerarte; el remedio de nuestras necesidades y especialmente el de aquella por la cual os hacemos esta humilde oración.

Esperamos Señora, que por tu intercesión logremos conseguir lo que te pedimos y prometemos al mismo tiempo, bendecir diariamente el nombre del Señor, y alabar la misión de Jesucristo.

Amén.