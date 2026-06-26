Horóscopo de Julio

Aries

Sé cauteloso durante este mes, especialmente hasta el día 23. ¡Mercurio estará retrógrado otra vez!

Evita sitios demasiado concurridos o lugares en donde puedan surgir conflictos. No des opiniones ni de política, ni de religión. También te ocurrirán situaciones agradables, te recuperarás de pesares o padecimientos. Recibirás una buena noticia del extranjero.

Números de la suerte: 4-8-21-33-44-45

Tauro

Pon una pausa en todos los proyectos que quieras realizar, especialmente si son de carácter financiero. Éste no es el mes indicado para lanzarte a negocios o inversiones que representen un riesgo. El próximo mes podrás echar a andar tus planes, por ahora actúa con cautela. Recibirás una llamada o un texto de quien menos lo esperas. El amor y el romance se harán presentes. Sé feliz.

Números de la suerte: 22-27-30-50-62-66

Géminis

¡Alerta Géminis! Mercurio tu planeta regente estará retrógrado hasta el día 22 de julio. Esto no es nada nuevo ya que ocurre cada cuatro meses. Tienes que hacer uso de la discreción en todo momento, no comentes tus planes ni tus logros, porque puedes atraer envidias y también gente poco evolucionada podría intentar sacar provecho de tu buena fe. Socializa con personas que sean confiables.

Números de la suerte: 14-19-22-51-58-60

Cáncer

A veces te quejas demasiado por tus circunstancias actuales, pero si miras a tu alrededor podrás darte cuenta que eres una persona que goza de muchas bendiciones. Pronto te llegará la suerte y la oportunidad que tanto esperas.

Debes comprender que todo en la vida es cíclico, los cambios en ocasiones ocurren de repente. Tu palabra clave en este mes será “flexibilidad.” ¡Feliz cumpleaños!

Números de la suerte: 9-11-33-38-39-41

Leo

Felicidades signo de Leo, la suerte ha llegado a tu vida. Júpiter el planeta benefactor hace acto de presencia en tu constelación desde el día 30 de junio, y se mantendrá allí durante un año. La última vez que esto sucedió fue en el año 2015. Bienvenido seas a la transformación que mejorará tu existencia en todos los sentidos.

Números de la suerte: 12-17-22-27-35-46

Virgo

Tu planeta regente estará retrógrado desde que inicie este mes hasta el día 22. Ya lo sabes, tienes que andar con cuidado, evitar energías que no te convienen, y rechazar de inmediato ofertas o propuestas, que luzcan demasiado

buenas para ser verdad. Disfruta de actividades al aire libre, haz alguna obra de beneficencia, y reza oraciones sagradas.

Números de la suerte: 1-10-21-31-38-39

Libra

Sé precavido a la hora de invertir o hacer negocios, especialmente durante todo este mes. Si algo o alguien te da mala espina, debes desconfiar de inmediato. Préstale atención a tus presentimientos y al mensaje que te darán tus sueños. Una situación que parecía muy complicada, por fin se resuelve durante el transcurso de este mes.

Números de la suerte: 5-13-25-28-30-42

Escorpión

Experimentarás una serie de complicaciones a tu alrededor, personas cercanas y seres queridos necesitarán de tu ayuda, y especialmente de tu generosidad. Por todas las buenas obras que realices, el cielo te enviará como recompensa una gran bendición para ti y también para tus familiares inmediatos. Te liberarás de una carga que no te pertenece.

Números de la suerte: 24-37-39-52-60-66

Sagitario

Este mes tendrás que tener una dosis extra de paciencia, de pronto pueden ocurrir problemas que no veías venir, y también gastos inesperados. Trata de mantener la calma y la serenidad ante cualquier eventualidad. Evita entrar en discusiones por cosas que no tienen importancia. Busca la relajación a través de la música, el ejercicio físico y la espiritualidad.

Números de la suerte: 19-24-25-28-30-40

Capricornio

Durante los próximos doce meses contarás con la buena estrella, tanto en el trabajo como en tus actividades sociales.

Muchos de ustedes encontrarán un trabajo mejor remunerado y más conveniente, y otros; hallarán una manera práctica para aumentar sus ingresos mensuales. Alguien de tu pasado romántico reaparecerá en tu presente.

Números de la suerte: 33-34-43-46-56-67

Acuario

Comenzando este mes y durante un año entero, tu vida romántica y de relaciones experimentará cambios, modificaciones, principios y finales. Sin embargo; el augurio de los astros presagia que serás más feliz que antes. Enfrenta con valentía los desafíos que trae este mes. Con tu inteligencia lograrás resolver cualquier situación adversa que se presente.

Números de la suerte: 12-13-14-29-39-44

Piscis

Se aconseja que confíes en tu yo interno hoy más que nunca. Tu Ángel guardián se comunicará contigo de diversas maneras, por medio de sueños y corazonadas te indicará el camino a seguir. Durante este periodo de Mercurio retrógrado, haz un examen de conciencia, acepta tus fallas y sobre todo, perdona las fallas de los demás.

Números de la suerte: 8-27-29-39-47-59