Por qué Trump no puede ganar en Irán

El presidente Trump, en un discurso dirigido a los Estados Unidos el 1 de abril, afirmó que había logrado una victoria sobre Irán en la guerra que él mismo había elegido. Está profundamente equivocado. Estados Unidos no solo ha perdido este conflicto, sino que Trump también ha subestimado enormemente la resistencia iraní.

No hay duda de que el actual régimen iraní ha cometido actos de violencia condenables tanto en la región como contra sus propios ciudadanos. Merece sin lugar a dudas ser derrocado.

Sin embargo, el enfoque burdo de Trump respecto a la guerra ha creado, sin quererlo, un baluarte de resistencia ilimitada, impulsado por una combinación de fervor religioso y patriotismo arraigado por parte de los dirigentes iraníes.

Esto prolongará el conflicto mientras Estados Unidos siga involucrado en él.

Un largo historial de interferencias

Los iraníes recuerdan muy bien la injerencia de las potencias extranjeras, que se remonta al siglo XIX. Los rusos y los británicos dominaron los asuntos internos de Irán hasta la Segunda Guerra Mundial, manipulando a los dirigentes y controlando la economía.

En 1941, los británicos provocaron la abdicación del gobernante Reza Shah y la entronización de su hijo, Mohammad Reza Shah. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos asumió el papel de potencia neocolonial externa. Cuando Mohammad Reza Shah fue derrocado por el primer ministro elegido democráticamente, Mohammad Mossadeq, la CIA lideró un contragolpe y volvió a entronizar al Sha.

Los iraníes se sintieron profundamente ofendidos por esta injerencia y consideran hoy ese suceso como el inicio de los problemas actuales de la nación.

Tras la Revolución de 1978-1979, Estados Unidos siguió interfiriendo. Washington favoreció a Irak durante la guerra entre Irán e Irak, que duró ocho años, de 1980 a 1988. Las sanciones económicas impuestas a Irán se consideraron una nueva forma de injerencia interna.

Y a pesar de que Estados Unidos fue quien puso en marcha el programa de desarrollo nuclear de Irán durante la administración Eisenhower, y de que posteriormente ratificó su derecho al desarrollo nuclear con fines pacíficos mediante el Tratado de No Proliferación Nuclear en la década de 1970, funcionarios estadounidenses de varias administraciones han acusado a Irán de trabajar en el desarrollo de armas nucleares.

Esa acusación nunca se ha demostrado de manera concluyente, lo que ha llevado a muchos iraníes a considerar la cuestión nuclear como un pretexto para la agresión estadounidense.

La injusticia se topó con la oposición

Los actuales ataques de Trump contra Irán no son más que los últimos de una serie de agresiones que los iraníes consideran dirigidas no solo contra sus líderes, sino contra la propia civilización iraní. Monumentos históricos, escuelas, instalaciones públicas e infraestructuras esenciales han sido destruidos, lo que ha provocado la muerte de numerosas personas inocentes. Por mucho que a muchos iraníes les gustaría ver derrocados a sus actuales líderes opresores, el precio que hay que pagar se considera excesivo.

En el corazón de la resistencia iraní se encuentra la convicción religiosa fundamental de que la injusticia debe ser combatida con una oposición sin límites, dondequiera que se produzca.

El fundamento simbólico de esta determinación es la figura islámica chiíta del imán Hossein, nieto del profeta Mahoma, quien fue martirizado en el siglo VII en un conflicto religioso por el liderazgo de la fe islámica. Su muerte es el origen de la división entre las comunidades chiíta y suní.

El imán Hossen quedó sitiado en Karbala, en el actual Irak, y finalmente fue asesinado junto con los hombres de su familia y sus seguidores. Resistió hasta la muerte, y su ejemplo constituye un entramado de creencias y prácticas culturales que es fundamental para la vida iraní. El régimen religioso respalda y fomenta esta ética del martirio, que tiene un profundo eco entre el pueblo iraní.

Sin embargo, los actuales dirigentes de Irán tienen una razón mucho más mezquina para oponerse a la guerra de Trump.

El IRGC

En el momento de la Revolución de 1978-79, el ayatolá Jomeini, quien se erigió como líder espiritual de la nación, temía que el ejército iraní, leal al antiguo sha, se levantara y derrocara la Revolución. Por ello, creó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) para “proteger” la Revolución. También ordenó la expansión de la ideología revolucionaria iraní a otras regiones chiitas de Oriente Medio, incluyendo Líbano, Bahréin y Yemen.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) se fue haciendo con el control del Gobierno de Irán, reduciendo a los líderes religiosos del país a meras figuras decorativas. Los mulás promulgaron políticas sociales insignificantes, pero molestas, como la obligación de que las mujeres llevaran velo. Mientras tanto, el IRGC controlaba de hecho todo lo importante, desde el ejército hasta el sistema judicial y la economía.

Los líderes del IRGC se han enriquecido enormemente gracias a la corrupción, el contrabando y el gasto militar. Dado que muchos de estos oficiales del IRGC proceden de las clases media y media-baja, están muy arraigados en el sistema y no van a renunciar a sus altos cargos.

Además, dado que Irán es una sociedad jerárquica plagada de personas ambiciosas dispuestas a ascender socialmente, eliminar a los líderes del IRGC solo tiene como consecuencia que sean sustituidos de inmediato por otros ambiciosos de rangos inferiores.

Sí, en Irán existe una necesidad apremiante de reformas sociales y gubernamentales. Sin embargo, Trump ha desencadenado una combinación de factores difícil de contrarrestar: un IRGC muy arraigado, un profundo compromiso con la resistencia nacionalista frente a las potencias extranjeras y una ideología religiosa que celebra y venera el sacrificio y el martirio.

Solo la retirada de Estados Unidos pondrá fin a este conflicto.

William O. Beeman es profesor emérito de Antropología en la Universidad de Minnesota. Ha vivido y trabajado en Irán durante cincuenta años, nueve de los cuales residió en el país. Es autor de The “Great Satan” vs the “Mad Mullahs,” How The United States and Iran Demonize Each Other.