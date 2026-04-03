EarthTalk Q&A: Blues de carga fantasma

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

Muchos dispositivos electrónicos consumen energía incluso cuando están apagados. La suma total de la electricidad que consumen los dispositivos mientras están en modo de espera o apagados se conoce como «consumo fantasma», una carga económica y medioambiental que pasa desapercibida para la mayoría de los hogares. Según el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC), las cargas fantasma en Estados Unidos suponen un coste acumulado de 19 000 millones de dólares al año. En definitiva, cada hogar estadounidense gasta aproximadamente 200 dólares al año en cargas fantasma, según datos de la Citizens Utility Board, una organización de defensa sin ánimo de lucro y no partidista creada por la Asamblea General de Illinois.

La mayor parte de la energía de la carga fantasma la consumen dispositivos con mandos a distancia, luces indicadoras, sensores de movimiento o temporizadores, como la consola de una videoconsola con una pequeña luz o un microondas con reloj. Los sistemas con mando a distancia, los cargadores, las impresoras, los sistemas de grabación digital (DVR) y los electrodomésticos de cocina son probables causantes de carga fantasma, lo que aumenta las facturas de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero incluso cuando no están encendidos. Según Alexis Abramson, decana de la Escuela del Clima de Columbia, la electricidad de las cargas fantasma representa entre el cinco y el diez por ciento del consumo energético total de los hogares.

Hay formas de evitar las cargas fantasma, como desenchufar los dispositivos electrónicos cuando no se utilizan. Una vez que el ordenador, el teléfono, la tableta o el reloj digital hayan alcanzado el máximo de batería, retire los cargadores inactivos de los enchufes. Además, los hogares pueden invertir en diversos artículos para controlar más fácilmente las cargas fantasma. Las regletas con un solo interruptor permiten a los usuarios ahorrar energía apagando varios dispositivos de una sola vez. Los electrodomésticos más grandes, como microondas, tostadoras y hornos, contribuyen a la carga fantasma porque tienen temporizadores, relojes, pantallas y luces indicadoras que siguen funcionando cuando el aparato está apagado. Al comprar, busque electrodomésticos con la etiqueta Energy Star, que están diseñados para limitar las cargas fantasma y promover la eficiencia energética.

Desenchufar los dispositivos electrónicos personales es una tarea sencilla para cada individuo, pero tiene un gran impacto acumulativo. Jonathan Gilligan, profesor de ciencias ambientales en la Universidad de Vanderbilt, explica que desenchufar los dispositivos podría ayudar a reducir las emisiones de EE. UU. en un 20 %, lo que supone unas 450 toneladas de dióxido de carbono. «Si la gente ve que otras personas están tomando medidas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, querrán hacer lo mismo», afirma Gilligan. Desenchufar los dispositivos y cargadores que no se utilizan o invertir en regletas y electrodomésticos de bajo consumo es una forma eficaz de reducir el coste de las facturas de energía, disminuir las emisiones de carbono e incluso animarnos mutuamente a crear un entorno saludable.

CONTACTOS: ¿En qué medida afecta el consumo fantasma a tu factura de la luz?, citizensutilityboard.org/blog/2019/03/22/how-much-does-your-phantom-load-affect-your-electric-bill/.

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