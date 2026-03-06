‘No se trata de balas ni blancos. Se trata de límites’: Residentes de Escondido denuncian contrato con ICE

Deborah Brennan

CalMatters

El Ayuntamiento de Escondido se negó a cancelar un contrato para compartir su campo de tiro policial con ICE, después de una reunión de cinco horas en la que los manifestantes calificaron a la agencia de inmigración de peligro para los residentes.

“Dondequiera que esté ICE, nadie está seguro: ni ciudadanos ni inmigrantes”, dijo Robin Ferguson, residente de Escondido, al ayuntamiento.

El Departamento de Policía de Escondido ha arrendado su campo de tiro al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desde 2013 y firmó un contrato formal con la agencia en 2024, dijo el jefe de policía Ken Plunkett.

El miércoles 25 de febrero, un debate sobre el tema en el ayuntamiento congregó a unos 200 manifestantes que portaban carteles con frases como “¡Fuera ICE!” y “Causa buenos problemas (Make Good Trouble)”, además de diversas obscenidades. Cientos de coches tocaron la bocina en señal de aprobación en la concurrida intersección.

Durante la reunión, que se extendió desde las 5 p. m. hasta las 10 p. m., decenas de miembros del público denunciaron el acuerdo, calificando la actividad de ICE en las comunidades de San Diego como “terrorismo patrocinado por el estado” y denunciando el contrato de la ciudad como “dinero de sangre”.

La concejal Consuelo Martínez propuso rescindir el contrato inmediatamente y dijo que considera a ICE “una agencia deshonesta”.

Otros concejales no secundaron su moción, dejando el contrato en vigor. Argumentaron que el entrenamiento con armas de fuego permitiría a ICE operar con mayor seguridad, o que cancelar el contrato provocaría la ira de la administración Trump y desencadenaría redadas migratorias intensificadas en Escondido.

“En cuanto a la escalada, ya está ocurriendo”, dijo Martínez, citando los recientes arrestos por inmigración en la ciudad de mayoría latina. “En cuanto a la llegada de Minneapolis a Escondido, ya está aquí. Rescindir este contrato no nos pone en la mira. Ya está aquí”.

El contrato de ICE de Escondido

La policía de Escondido opera el campo de tiro en Valley Center Road para su propio entrenamiento y lo alquila a otras agencias, según informó el capitán de policía Erik Witholt. El contrato de $67,500 cubre tres años con un costo anual de $22,500 y permite hasta 200 agentes por un máximo de 20 días al año.

Ese contrato ha provocado indignación entre activistas y líderes electos locales, mientras las comunidades de San Diego se enfrentan a agresivas redadas migratorias. CalMatters informó que los arrestos por inmigración en San Diego aumentaron en un 1500 % entre mayo y octubre, en comparación con el mismo período del año anterior.

Witholt dijo que la ciudad no brinda ningún otro apoyo o recursos más allá del uso del campo de tiro.

“Suben allí, entrenan solos”, dijo. “No los entrenamos, no entrenamos con ellos, y luego se van al terminar el día”.

Esto no tranquilizó a los manifestantes en la reunión del consejo, quienes dijeron que temen que el uso compartido de las instalaciones eventualmente conduzca a operaciones conjuntas.

“Una vez que abrimos esa puerta, se vuelve más difícil cerrarla”, dijo Angela Spucess, residente de Escondido. “Esta noche no se trata de balas ni blancos. Se trata de límites”.

La concejal Judy Fitzgerald, ex oficial de policía de los departamentos de policía de Oceanside y Carlsbad, dijo que entendía el horror por los recientes asesinatos de ICE, pero dijo que la capacitación es necesaria para prevenir eso.

“Creo que los tiroteos que hemos visto en los que está involucrado ICE son trágicos y también muestran la necesidad de tener funcionarios bien capacitados en todos los niveles de aplicación de la ley”, dijo.

Mary Davis, miembro del Grupo de Planificación Comunitaria Alpina del Condado de San Diego y una de los dos únicos oradores que apoyaron el contrato, dijo que el entrenamiento con armas de fuego es necesario para desarrollar la memoria muscular y las habilidades de tiro.

“Les insto a que cumplan con este contrato”, dijo. “Hay gente que viene a mí y quiere comprar un arma, y mi primera pregunta siempre es: ¿con qué frecuencia van a entrenar con esa arma?”

Cómo disparar es fácil. Cuándo disparar es difícil.

Pero Ronald Willis, un instructor de armas de fuego de la Infantería de Marina, dijo que los agentes de ICE necesitan educación en derecho constitucional, reducción de tensiones y toma de decisiones, no solo prácticas de tiro.

“Disparar es fácil de entrenar”, dijo. “Disparar es difícil, sobre todo para hacerlo bien”.

Numerosos oradores argumentaron que el contrato, de 22,500 dólares al año, ofrecía beneficios limitados a un coste elevado para la ciudad.

“Es un impacto financiero mínimo, pero el impacto en la confianza de la comunidad es significativo”, dijo Juan Vargas, residente de Escondido. “Cuando la gente tiene miedo de interactuar con las fuerzas del orden, la seguridad pública se debilita para todos”.

Los activistas locales han protestado contra el acuerdo desde que el sitio de noticias LA Taco lo informó el mes pasado , y más de 2,500 personas firmaron una petición pidiendo a los líderes de la ciudad que lo revirtieran.

La disputa también ha generado una oposición inusual por parte de otros líderes electos. El lunes, 33 funcionarios locales enviaron una carta solicitando a Escondido la cancelación del contrato. Los funcionarios, entre ellos el asambleísta demócrata David Álvarez, supervisores del condado de San Diego, concejales de la ciudad vecina y miembros de la junta escolar, escribieron que la colaboración con ICE tiene “consecuencias perjudiciales que trascienden los límites de la ciudad” y “no se alinea con los valores fundamentales de Escondido”.

Los líderes políticos locales y los candidatos también condenaron el contrato de ICE en la reunión del miércoles, argumentando que el acuerdo de compartir el rango compromete la seguridad de los residentes.

“Sabemos que a nuestras comunidades inmigrantes les importa la seguridad pública, pero lo que hace ICE no es seguridad pública”, dijo Ammar Campa-Najjar, candidato al distrito 48 del Congreso en San Diego. “Están socavando la seguridad pública. Están aterrorizando a las comunidades”.

La concejal de Vista, Corinna Contreras, dijo que el Ayuntamiento de Escondido debería haber votado sobre el contrato, en lugar de confiarlo a la aprobación de la policía.

“No está bien que esto se haya mantenido en secreto y a puertas cerradas”, dijo a los miembros del consejo.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que el acuerdo estaba por debajo del umbral de $200,000 para la aprobación del consejo, y el alcalde Dane White argumentó que sería imposible para los miembros del consejo rastrear lo que él estimó que eran miles de pequeños contratos que la ciudad mantiene cada año.

El campo de tiro de Escondido es uno de los pocos en el condado de San Diego, y la ciudad lo alquila unos 200 días al año a varias agencias locales, estatales y federales, dijo Witholt.

El contrato permite a los agentes del ICE usar el campo de tiro durante media jornada o jornada completa, y proporciona instalaciones básicas que incluyen un campo de tiro para rifles, un campo de tiro para pistolas, un almacén de equipo y un aula. Los agentes de policía informaron que el campo de tiro no cuenta con agua corriente ni electricidad, y no proporciona personal ni suministros.

“Traen sus propias armas de fuego, blancos y personal”, dijo Witholt. “Nosotros ponemos el terreno y ellos se encargan de todo lo demás”.

CalMatters solicitó registros del uso de la instalación por parte de ICE, pero la ciudad no los ha proporcionado.

A los funcionarios de la ciudad les preocupa que “sucedan cosas malas”

Plunkett afirmó que la ciudad podría enfrentar consecuencias por rescindir el contrato, incluyendo acciones legales por parte del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), multas por cancelación o la pérdida de hasta un millón de dólares en subvenciones federales. Los funcionarios municipales indicaron que el contrato contiene una cláusula que les permite rescindirlo sin penalización, pero algunos manifestaron temor a represalias por parte de las autoridades federales.

El concejal Joe García afirmó que había sido detenido y esposado previamente por agentes de ICE y que comprendía la oposición a apoyar a la agencia. Sin embargo, advirtió que los agentes de ICE tomarían represalias si la ciudad rechazaba el contrato del campo de tiro.

“Ustedes han estado testificando y expresándose con mucha claridad: esta es una organización vengativa”, dijo. “Creo firmemente que si se cancela el contrato, creo firmemente que todas estas cosas malas sucederán”.

Escondido tiene un historial de colaboración con ICE; a principios de la década de 2000, la ciudad mantuvo una controvertida colaboración con la agencia para realizar controles conjuntos de DUI que también servían como controles migratorios. Los críticos denunciaron el programa, argumentando que desalentaba la cooperación entre la policía local y las comunidades inmigrantes en la ciudad de mayoría latina. Los oradores del miércoles se quejaron de que el contrato con ICE perpetúa estos conflictos.

“La realidad es que esto ha dividido a nuestra comunidad”, dijo García. “Esto ha lastimado a tanta gente. Independientemente de la decisión que se tome, habrá mucha gente molesta”.