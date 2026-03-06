EarthTalk Q&A: Resumen de la COP30

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

En noviembre de 2025 se celebró en Brasil la 30.ª Conferencia de las Partes, el máximo órgano decisorio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Han pasado diez años desde que 194 países firmaron el Acuerdo de París. Se esperaba limitar el calentamiento global a menos de dos grados centígrados. Sin embargo, las reducciones actuales de emisiones están muy por debajo de este objetivo; las investigaciones han demostrado que se necesita una reducción de más del 43 % para 2030.

Los negociadores internacionales denominaron a la COP30 «COP de la implementación», con el objetivo de acelerar la acción climática e implementar programas en lugar de hacer promesas. Uno de los principales éxitos de la reunión de 2025 fue el «Paquete de Belém». Adoptado por casi todas las partes, incluye acuerdos que tienen como objetivo triplicar la financiación para la adaptación para 2035 y ayudar a los países vulnerables del tercer mundo a hacer frente a los efectos del clima. A pesar de ello, el documento de casi 150 páginas no contiene compromisos legalmente vinculantes.

Con la ausencia de Estados Unidos por primera vez en las conversaciones de este año, China asumió el liderazgo en tecnología limpia, facilitando el debate sobre el comercio. Por primera vez, los negociadores de varios países acordaron analizar cómo las políticas comerciales pueden afectar a la acción climática, así como la forma de generar inversiones en energía verde.

Los combustibles fósiles son el principal impulsor del calentamiento global, sin embargo, los anfitriones de la COP30 se abstuvieron inicialmente de incluir este tema en la agenda oficial. Irene Vélez Torres, ministra encargada del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, dijo: «Debemos salir de esta COP con una hoja de ruta global que nos guíe, no de forma simbólica, sino concreta… para eliminar gradualmente los combustibles fósiles». Muchos expresaron su decepción por el hecho de que, al final de la conferencia, se hubiera planificado muy poco en materia de combustibles fósiles y deforestación, que era una prioridad para Brasil. Durante la conferencia, grupos indígenas y activistas irrumpieron en el recinto y bloquearon las entradas para exigir la protección de los territorios indígenas. Este año se registró una participación récord de estos grupos, especialmente a favor de acuerdos más ambiciosos en torno a los combustibles fósiles.

La próxima reunión de la COP se celebrará en Turquía en 2026. Probablemente se centrará en cómo mitigar el exceso previsto de 1,5 grados centígrados en las temperaturas globales. Además, 24 países formaron una coalición para abandonar los combustibles fósiles y planificaron una conferencia en Colombia a finales de 2026 para crear una hoja de ruta real para una transición energética justa.

CONTACTOS: La COP30 concluye con un acuerdo para intensificar el apoyo a los países en desarrollo , un.org/en/climatechange/cop30; COP30: Resultados, decepciones y próximos pasos, wri.org/insights/cop30-outcomes-next-steps .

