EarthTalk Q&A: Fraude del camarón

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

El camarón es uno de los mariscos más populares en todo el mundo. “Consumimos más de mil millones de libras de camarón [al año en Estados Unidos]”, afirma Kimberly Warner, científica sénior de Oceana, a The Guardian. Los productores etiquetan incorrectamente o falsean los productos de camarones para engañar a los compradores sobre su especie, origen o sostenibilidad. Esta práctica engañosa confunde a los consumidores y perjudica al medio ambiente, la economía y la salud pública.

El fraude del camarón adopta diversas formas, incluida la sustitución de especies, en la que se venden especies de camarones de menor calidad o más baratas como variedades caras. Algunos productores etiquetan incorrectamente el origen de los camarones para disimular los camarones capturados de forma insostenible. Otros falsean las afirmaciones de sostenibilidad para atraer a los consumidores concienciados con el medio ambiente.

Cuando los productores tergiversan la captura de camarones, impulsan la sobrepesca, agotan las poblaciones de camarones silvestres y alteran los ecosistemas marinos. Los criadores de camarones talan manglares para la cría insostenible de camarones, destruyendo los hábitats costeros y reduciendo la biodiversidad. Los criadores de camarones también contaminan los sistemas hídricos locales al liberar un exceso de nutrientes y productos químicos, lo que perjudica la vida acuática. El abastecimiento fraudulento de camarones fomenta la pesca no declarada y no regulada, lo que debilita los esfuerzos para gestionar de forma responsable la pesca mundial.

Los pescadores de camarones honestos sufren pérdidas económicas cuando sus camarones capturados legalmente deben competir con alternativas fraudulentas. Los que etiquetan incorrectamente engañan a los consumidores, cobrándoles precios elevados por productos falsamente anunciados. Esto da lugar a pérdidas económicas y suscita preocupaciones sanitarias, ya que algunos camarones mal etiquetados están contaminados, lo que expone a los clientes a posibles alérgenos o productos químicos nocivos.

Las organizaciones y los consumidores han intensificado sus esfuerzos para combatir el fraude en el sector del camarón en los últimos años. Los gobiernos han aplicado leyes y reglamentos sobre el etiquetado de los productos del mar que exigen descripciones precisas de los productos. «Una solución inmediata sería la trazabilidad y un mejor etiquetado, que permitiera a las personas elegir sus productos del mar con confianza y responsabilidad», afirma Kimberly Warner. Los reguladores y los grupos de defensa han desarrollado pruebas de ADN e iniciativas de trazabilidad para verificar de forma más eficaz las especies y el origen del camarón. Las campañas de sensibilización de los consumidores han sacado a la luz prácticas fraudulentas y han impulsado una reforma en todo el sector.

Los consumidores pueden luchar contra el fraude del camarón realizando compras informadas y eligiendo fuentes de confianza, como las pesquerías sostenibles certificadas. Apoye leyes de etiquetado más estrictas y programas de trazabilidad. Manténgase informado y defienda el abastecimiento ético para fomentar una industria del camarón más sostenible.

CONTACTOS: Un tercio del camarón de EE. UU. está “mal representado”, theguardian.com/environment/world-on-a-plate/2014/oct/30/shrimp-prawns-seafood-fraud-oceana-sustainability-overfishing.

