Newsom amplió la educación preescolar gratuita. Ahora las guarderías privadas no pueden permitirse permanecer abiertas.

Jeanne Kuang

CalMatters

Antes había tantos niños en el preescolar de Frisha Moore en Elk Grove que las familias debían anotarse en una lista de espera. Ahora, uno de sus patios de recreo y dos aulas están vacíos porque un grupo clave de niños ha dejado de asistir.

En los últimos años, decenas de familias han optado por no matricular a sus hijos de 4 años en el Centro de Preescolar y Cuidado Infantil Moore Learning, afirmó Moore. En su lugar, los están inscribiendo en el kínder de transición, el nuevo grado preescolar público de California.

Aunque ofrece un día completo de preescolar, en comparación con el kínder de transición, que dura solo unas 3,5 horas, Moore no puede competir: la escuela pública es gratuita. Su negocio lleva meses dando pérdidas y piensa en cerrar el preescolar “todos los días”. Eso eliminaría 91 plazas de guardería con licencia del condado, incluidas 20 para niños menores de 2 años, para quienes las opciones de cuidado infantil son particularmente escasas.

La expansión del kindergarten de transición es uno de los logros educativos más destacados del gobernador Gavin Newsom y una parte clave de su legado sobre cómo California cuida a sus residentes más jóvenes.

Los activistas en favor de la educación temprana se alegraron cuando Newsom se juramentó en el cargo hace siete años, abrazando a su hijo de dos años que se robó la atención de las cámaras . Siendo el primer gobernador en décadas en ejercer el cargo mientras criaba a niños pequeños , había prometido lograr la educación preescolar universal (preescolar financiado con fondos públicos para todas las familias que deseen matricularse) y ampliar el acceso a guarderías para las familias trabajadoras.

Al prepararse para dejar el cargo, sin duda presumirá de esos logros. Durante su discurso sobre el Estado del Estado ante los legisladores en enero, Newsom se jactó de “la expansión más significativa del cuidado infantil en Estados Unidos”.

“Debería ser más conocido”, declaró el gobernador a MS Now el mes pasado. “No lo es”.

Muchos defensores afirman que su legado en materia de cuidado infantil incluye algunas promesas incumplidas, aunque las expansiones han sido sustanciales. Newsom casi ha triplicado la financiación para programas subsidiados de cuidado infantil y primera infancia, incluyendo preescolares y kínder de transición subsidiados por el estado, de más de 5 mil millones de dólares en 2020 a más de 14 mil millones de dólares este año.

Su administración ha financiado 130,000 nuevas plazas de cuidado infantil subsidiadas para familias de bajos ingresos y ha permitido que los proveedores privados de cuidado infantil a domicilio que reciben los subsidios se sindicalicen, lo que ha generado fondos de atención médica y jubilación para una fuerza laboral de bajos salarios y abrumadoramente femenina.

Ninguna medida ha sido más significativa que la expansión de un grado de preescolar público y gratuito para todas las familias, independientemente de sus ingresos. Este grado estuvo disponible para un número limitado de niños durante aproximadamente una década, antes de que la administración de Newsom comenzara a ampliarlo a todos los niños de 4 años hace cuatro años. Este año escolar, estuvo abierto por primera vez a todos los niños que cumplieran 4 años antes de septiembre.

A pesar de las dificultades en la implementación de algunos distritos escolares, los padres que han inscrito a sus hijos en kínder de transición afirman que les ha ahorrado un año en costos de guardería (de $9,000 a $24,000 para esa edad), a la vez que prepara mejor a los niños para la escuela e incluso permite que algunos estudiantes sean evaluados para servicios de educación especial un año antes. CalMatters habló con una docena de padres de todo el estado que comentaron que el programa fue una experiencia positiva para sus hijos de 4 años.

Melissa Chen y su esposo, de San José, pagaban $1,800 al mes para enviar a su hijo a la guardería, donde, según ella, le costaba llevarse bien con los demás y odiaba la siesta. Ahora, su hijo de 4 años está haciendo amigos y prosperando con una maestra atenta en el Distrito Escolar Unido de Berryessa, comentó. Todavía pagan un programa de cuidado extraescolar en el campus, pero solo cuesta un tercio del costo de una guardería privada.

“Si alguien dudaba de que el estado iba a ser capaz de poner en marcha un programa de kinder de transición completo en cinco años, nunca lo sabría por lo bien que nos ha ido este año”, dijo Chen, abogada.

Pero esta implementación también ha tenido consecuencias no deseadas y ha desestabilizado el sector del cuidado infantil, lo que podría dificultar la búsqueda de atención para niños más pequeños.

En el condado de Los Ángeles, un informe de UC Berkeley de diciembre encontró que 167 escuelas preescolares cerraron entre 2020 y 2024, una disminución en las plazas de cuidado infantil que los investigadores atribuyeron en parte a la incorporación del grado de escuela pública.

Los proveedores privados, como el preescolar de Moore, operan con regulaciones estrictas y márgenes de ganancias ajustados. La matriculación de niños de 4 años, que requieren menos atención directa, suele ayudar a cubrir los mayores costos laborales del cuidado de bebés, por lo que dedicarse exclusivamente a atender a niños más pequeños no siempre resulta rentable.

Que Newsom pueda lograr sus ambiciosos objetivos de cuidado infantil depende en parte de si personas como Moore pueden darse el lujo de mantener sus locales abiertos.

“El [el gobernador] a hecho muchísimo” para que más niños tengan acceso a una atención infantil temprana más económica, dijo Bruce Fuller, el sociólogo de Berkeley autor del informe del condado de Los Ángeles. “También ha añadido muchas piezas al rompecabezas, sin resolverlo”.

Un mosaico de opciones

Estados Unidos se ha quedado muy atrás de otras naciones desarrolladas en materia de financiación pública para el cuidado infantil y la educación de la primera infancia.

Pero los beneficios de la educación preescolar están bien documentados, tanto para el desarrollo infantil como para la economía de los padres que trabajan . Mientras las familias de ingresos medios consideran irse de California debido a los altos costos, facilitar la crianza de los hijos en un estado con una población infantil en declive también es una estrategia política inteligente.

Newsom priorizó el cuidado infantil al comienzo de su primer mandato, nombrando a un miembro del gabinete para trabajar en el tema y encargando un plan maestro que recomendaba la educación preescolar universal para los niños de 4 años y para los niños de 3 años que cumplieran los requisitos de ingresos.

“Fue la primera vez que un gobernador asumió el cargo y priorizó nuestros problemas”, dijo Donna Sneeringer, directora del Centro de Recursos para el Cuidado Infantil del condado de Los Ángeles, una organización sin fines de lucro que ayuda a familias a encontrar guarderías. El centro también gestiona sus propios centros preescolares, algunos de ellos subvencionados por el estado, y mantiene una lista de espera para familias de bajos ingresos que esperan recibir cuidado subvencionado.

A menos que paguen el preescolar de su propio bolsillo, un costo que puede superar fácilmente el pago del alquiler o la hipoteca, los padres que trabajan y buscan cuidado infantil se enfrentan a una gran variedad de opciones. Las familias de bajos ingresos pueden calificar para plazas subsidiadas en guarderías estatales o recibir vales para preescolares o guarderías privadas. El estado también financia centros preescolares para niños de familias de ingresos bajos y medios; los fondos federales financian programas Head Start separados, que también tienen restricciones de ingresos.

Para lograr la educación preescolar universal, Newsom impulsó algunos de esos programas y otros más:

Se comprometió a invertir miles de millones de dólares para ampliar de forma permanente el jardín de infantes de transición.

Al matricular a más niños de 4 años en las escuelas públicas, la administración esperaba liberar plazas para niños de 3 años en otros centros preescolares. Invirtió cientos de millones de dólares en ampliar el acceso a los centros preescolares financiados por el estado y aumentó los pagos para los niños de 3 años en ese programa para incentivar su matriculación.

Para brindar a los padres más opciones de cuidado infantil, el estado también ha añadido alrededor de 130,000 plazas subsidiadas, tanto en centros concertados como mediante vales, para familias de bajos ingresos con niños de cualquier edad. Esta cifra aún está por debajo de las 200,000 que prometió Newsom. La mayoría de los vales se destinan a pagar a proveedores de cuidado infantil familiar con licencia que cuidan a los niños en sus hogares y, a menudo, ofrecen horarios más flexibles.

Otros estados han adoptado un enfoque diferente.

En Colorado, todos los niños, independientemente de sus ingresos familiares, tienen derecho a al menos 15 horas semanales de preescolar gratuito el año anterior al kínder; pueden disfrutar de este programa en una escuela pública, preescolar, guardería u otro centro. Vermont y Georgia también permiten a las familias elegir entre escuelas locales y centros privados.

En cambio, California solo amplió el kínder de transición como opción gratuita para todos, mientras que las demás opciones públicas siguen limitadas, tanto por los ingresos familiares como por la cantidad de plazas disponibles. Tan solo en el condado de Los Ángeles, más de 20,000 familias son elegibles para el cuidado subsidiado, pero aún no han conseguido una plaza, afirmó Sneeringer. Además, esos subsidios no suelen cubrir completamente los costos, lo que dificulta la supervivencia, según los proveedores.

La mayor expansión en las escuelas públicas benefició a los distritos escolares y a los poderosos sindicatos docentes del estado: impulsó la matrícula en las escuelas públicas en un momento de descenso de la natalidad, lo que impulsó un aumento de la financiación. Y con superávits presupuestarios estatales récord durante la pandemia, California pudo hacerlo sin afectar otros fondos escolares. El costo actual del TK es de aproximadamente $3 mil millones al año; el estado también ha destinado $1 mil millones a la implementación del nuevo programa, incluyendo mejoras en los edificios para dar cabida a niños más pequeños.

Jessica Holmes, gerente de presupuesto del programa educativo del Departamento de Finanzas, dijo que ese enfoque era la única manera de garantizar que hubiera lugares para niños de 4 años en todo el estado, incluso en áreas donde los proveedores privados de cuidado infantil son escasos.

“Una estructura que se mantiene constante en todo el estado es el sistema escolar”, dijo. “Incluso en las zonas más rurales, tenemos escuelas”.

Holmes habló en nombre de la administración de Newsom; un portavoz del gobernador declinó la invitación a una entrevista para esta historia.

Erika Jones, secretaria-tesorera de la Asociación de Maestros de California, dijo que ha ayudado a las familias a ser parte de las comunidades escolares locales desde una edad más temprana.

“Las escuelas públicas son un referente en la comunidad; se forjan amistades duraderas”, dijo. “Comenzar con eso y seguir ese proceso desde el principio es lo más lógico”.

Pero los críticos dicen que la expansión no ofrece a los padres suficientes opciones.

Las familias de ingresos medios y altos que pagaban la matrícula completa eran las que tenían más incentivos para cambiar de preescolares privados a kínder de transición gratuito, si se ajustaba a sus horarios. Las familias de ingresos medios y bajos que salen de la lista de espera para una plaza subvencionada tienen más opciones, mientras que decenas de miles de familias permanecen en lista de espera.

La educación pública “es una oportunidad increíble para que muchos niños tengan acceso a la educación preescolar”, dijo Sneeringer. “No es una opción para todas las familias”.

Muchas familias trabajadoras necesitan horarios alternativos que solo las guarderías privadas pueden ofrecer. Los distritos escolares están obligados a asignar una plaza en el jardín de infancia tradicional a cualquier niño de 4 años que se matricule, pero no necesariamente en la escuela primaria más cercana si no hay plazas suficientes, por lo que a algunos padres se les han ofrecido plazas en escuelas demasiado lejanas. La preparación de los niños de cuatro años para el entorno escolar varía considerablemente; algunos no saben ir al baño o aún necesitan siestas.

Y aunque el estado también ha financiado la expansión de los servicios de cuidado extraescolar gratuitos o de bajo costo, los distritos escolares varían en su forma de brindarlos. Algunos padres no pudieron inscribir a sus hijos en el kínder de transición porque no consiguieron una plaza en el servicio de cuidado extraescolar.

Casi 180,000 niños en todo el estado se matricularon en kínder de transición el año pasado. El informe de Berkeley sobre el condado de Los Ángeles reveló que las familias adineradas podrían ser las más beneficiadas. Entre 2021 y 2024, el crecimiento de la matrícula en las zonas más ricas del condado triplicó el de las más pobres.

Las escuelas preescolares privadas se ven obligadas a cerrar

Holmes cuestionó la conclusión del estudio de que el kínder de transición contribuía al cierre de centros preescolares privados, señalando que esto también podría deberse a la disminución de la natalidad. Añadió que los padres en programas con restricciones económicas pueden elegir entre el kínder de transición y ciertos proveedores subvencionados.

Una madre que se ha beneficiado de tener opciones es Brittany Jackson, cuyo hijo de 3 años asiste al preescolar en el centro de Moore en Elk Grove.

Jackson, una madre soltera con un trabajo administrativo, se mostró reacia a matricularlo en el kínder de transición a finales de este año. Le preocupaba que fuera demasiado pronto para que su hijo dejara el preescolar basado en el juego para cursar una educación más formal, y no quería preocuparse por encontrar cuidado extraescolar. Como recibe un vale estatal que cubre la mayor parte de la matrícula preescolar de su hijo, puede permitirse mantenerlo con Moore un año más.

“La forma en que hablan y manejan las situaciones cuando surgen está muy en línea con mi forma de criar a mis hijos”, dijo.

Un viernes por la mañana reciente, el hijo de Jackson, portando un sweater de Spider-Man, recogía flores con un amigo en uno de los parques infantiles de Moore. Sus compañeros de clase daban vueltas a su alrededor en triciclos, con el pelo cubierto de espumillón. Después del recreo, se reunieron en el interior con la maestra Kara Hannigan, quien les leyó un libro ilustrado y animó a los niños a representar cada página con un toque dramático.

Moore fundó el centro en 2017, cuando sus hijos eran pequeños. Toda su familia contribuyó a equipar los parques infantiles y pintar ilustraciones de colores brillantes en las paredes.

La mayoría de las familias son de bajos ingresos y pagan con vales, pero las tasas de reembolso estatales no cubren todos los costos de funcionamiento del centro. Ella se resiste a aumentar las cuotas a las familias que apenas pueden permitírselo, y en su lugar ha reducido el personal, combinando a niños de 3 y 4 años en una sola clase para poder cumplir con la proporción de adultos por niño exigida por el estado. El centro está aproximadamente al 40% de su capacidad. Con préstamos para pequeñas empresas sin pagar, ni siquiera puede permitirse cerrar.

Además, dijo, “este es como mi segundo hijo”.

Patricia Lozano, directora de Early Edge California, defensora del jardín de infantes de transición, reconoció que el estado debe hacer más para garantizar abundantes opciones para todos los padres y mantener abiertos centros privados como el de Moore para atender a los niños más pequeños.

Una idea es exigir a los distritos escolares que se asocien con centros privados para ofrecer cuidado infantil fuera del horario de kínder de transición, algo que algunos distritos escolares ya hacen. Ella y otros defensores también están presionando a Newsom para que cumpla su compromiso de financiar más vales.

Cualquier propuesta de este tipo llegaría demasiado tarde para Shilpa Panech, quien durante 13 años fue dueña de una escuela preescolar en San Ramón, donde cuidaba a niños de entre 6 meses y 6 años.

Panech apoyó las promesas de Newsom de educación preescolar universal. Pensó que se vería como en otros estados, donde las familias podrían elegir un programa gratuito en la escuela o en su centro.

En cambio, Panech vio cómo la matrícula de niños de 4 años en su preescolar, que antes estaba lleno, se reducía de 24 a uno. Consideró ampliar el cuidado infantil, pero los costos de personal y los requisitos de licencia eran prohibitivamente altos. Su familia estaba agotando sus ahorros y acumulando deudas para pagar la nómina.

El mes pasado, ayudó a las 30 familias inscritas restantes a encontrar otras guarderías y cerró Panache Enfants. Esto eliminó 72 plazas de guardería con licencia en el condado de Contra Costa.

“Nadie entra en esta industria necesariamente para ganar dinero”, dijo entre lágrimas. “Nos dedicamos a esto porque amamos a los niños y a sus familias”.

Para entonces, Panech también había comenzado una segunda carrera como maestra de primaria y tenía la singular perspectiva de observar cómo se desarrollaban los acontecimientos simultáneamente en las escuelas públicas locales. Las clases de kinder de transición y los programas de cuidado extraescolar que vio, dijo, fueron “fantásticos”.

“Creo que esto fue maravilloso”, dijo. “Creo que es algo que nuestro país, nuestro estado, necesita. Es importante que las familias puedan costear el cuidado infantil y puedan salir a trabajar. Para los proveedores privados, ojalá hubiera sido más gradual, ojalá hubiera habido más oportunidades”.