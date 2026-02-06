Entrevista El final de Final Girl: Madelaine Petsch se enfrenta a sus miedos en The Strangers: Chapter 3 y se pone la máscara del mal en la última entrega de la emocionante trilogía de terror.

Arturo Hilario

El Observador

Madelaine Petsch es la última chica, por fin.

Con el estreno de The Strangers – Chapter 3 este viernes 6 de febrero, la desgarradora historia que comenzó con The Strangers – Chapter 1 en 2024 llega a su fin, y el público descubrirá qué sucede en el enfrentamiento final entre Maya, el personaje principal interpretado por Petsch, y los inquietantes villanos enmascarados que la han acechado a lo largo de la serie.

Después de rodar tres películas simultáneamente en 2022 en solo 53 días, Petsch está emocionada por que el público pueda ver por fin la obra completa de esta historia, que ella ve más como una película extendida con tres capítulos.

Recientemente, la protagonista se sentó a hablar sobre su experiencia con estas películas, desde el rodaje de los tres capítulos a la vez y tener que meterse en diferentes versiones del viaje de su personaje, un cuaderno de confianza que contenía la clave de su personaje, hasta ponerse la máscara de villana y dar rienda suelta a su ira.

Una breve nota para nuestros lectores: es importante señalar que, aunque la película original de 2008 The Strangers y su secuela de 2018, The Strangers: Prey at Night, comparten temas y personajes emblemáticos enmascarados, estos existen en sus propios universos, y estos capítulos más recientes son una historia independiente.

Aunque Maya comienza la trilogía como víctima de The Strangers y reacciona con parálisis ante el horror que experimenta, poco a poco va superando el trauma y el trastorno de estrés postraumático y aprende a defenderse, viéndose obligada, en cierto modo, a transformarse en una imagen especular de sus agresores.

En The Strangers – Chapter 3, Maya (Petsch) se encuentra sola en el bosque tras vengarse de los asesinos que la han perseguido desde el principio. Como la película comienza momentos después de que concluya la anterior, hay poco margen para la reflexión, ya que la acción continúa a toda velocidad, ofreciendo al público una visión nunca antes vista del lado humano de The Strangers y mostrándonos quiénes eran antes de ponerse las máscaras y comenzar su carrera homicida.

Para empezar, ¿qué ha vivido Maya entre la segunda y la tercera película? ¿Y cómo te metiste en ese espacio para dar vida a esa interpretación entre una mezcla confusa de angustia, ira y trauma al mismo tiempo?

Creo que lo divertido de estas películas es que justo donde terminas una, empiezas la siguiente. Por ejemplo, la segunda película termina con ella en el bosque observando algo, y la tercera empieza exactamente en ese mismo momento. Así que realmente no pasa el tiempo.

Probablemente, lo más difícil de mi trabajo fue lidiar con sus emociones, porque poco a poco le iban quitando partes de sí misma y, con cada película, se convertía en una sombra de lo que era. Así que gran parte de mi trabajo consistió en tomar notas y darme cuenta de dónde me encontraba en cada momento.

Rodamos las tres películas al mismo tiempo. Así que rodaba la tercera película por la mañana y la primera por la tarde. Por eso dependía tanto de mi cuaderno para poder seguir adelante.

Dado que trabajaste en todas ellas simultáneamente en 2022, es obvio que Maya experimenta estos inmensos cambios desde la primera escena en la que la vemos hasta la última escena de la tercera película. Además de tomar notas, ¿cómo lograste saltar entre estas diferentes versiones de Maya?

Ah, tomar notas lo era todo para mí. Creo que pasé mucho tiempo con estos tres guiones y con este personaje durante la preparación. También ayudé a reescribir gran parte del guion, por lo que podía intervenir en cualquier momento y decir: “Bien, película 3, escena 49. Ella ya ha pasado por todo esto antes. Eso le ha servido de aprendizaje. Todavía le queda mucho por recorrer. Su cojera es de tal porcentaje”.

Durante la preparación se convirtió en algo muy matemático, de modo que, una vez que llegué al rodaje, mi cuerpo lo hizo por pura memoria muscular.

Esta película es tu “era de la chica final”, lo último en todo, para ser sinceros. Incluso te pones la máscara de la chica Pin-Up y te acercas a The Strangers. ¿Debió de ser un cambio interesante y divertido con respecto a tu papel habitual dentro de la historia?

Sí, lo fue. Creo que el lugar al que llega Maya en la tercera película es, en mi opinión, el más delicioso como actriz, porque hay un gran abanico de emociones en esta película. Sin embargo, ponerse la máscara no fue divertido, curiosamente. Creo que, como fan del terror, es genial. Mirarme al espejo y vérmela puesta fue genial.

Pero como la persona que interpreta a este personaje que ha sido aterrorizado por esta máscara durante tanto tiempo, y que es la máscara que mató a su prometido, es una sensación realmente casi humillante y desmoralizante tenerla puesta en tu cuerpo. Y me hizo sentir muy pequeña como Maya. Y creo que también es por eso que ese nivel de anonimato le permitió hacer lo que hace en esa escena del motel y liberar toda su rabia, porque no se siente ella misma.

Si Maya sobreviviera a esta tercera película y a este tercer enfrentamiento, ¿dónde te gustaría que terminara como personaje?

Quiero decir, como fanática enferma y retorcida del terror, sinceramente, me gustaría que se convirtiera en uno de ellos.

¿Y qué es lo que más te emociona que el público experimente con este capítulo final?

Creo que la finalidad. En las dos primeras películas no había final. Y creo que eso fue difícil de aceptar para el público, porque es muy raro que se hagan películas en las que se garantice una secuela. Así que no tienen continuación.

Tienen que tener algún tipo de final, y entonces el público se siente realmente satisfecho. En este caso, las películas uno y dos no satisfacían del todo porque sabíamos que había una tercera. Así que se veían casi como el primer acto, el segundo acto y el tercer acto de una gran película. En esta película, realmente se consigue esa finalidad del tercer acto. Se consigue ese final que creo que llevaban tiempo esperando.

Última pregunta. ¿Cómo te sientes ahora que se cierra el círculo y que el trabajo que hiciste hace cuatro años está llegando a su fin, y la gente por fin va a poder ver el resultado final de todo?

Estoy muy orgullosa. Estoy ansiosa y emocionada. Estoy un poco nerviosa. Espero que tenga el mismo impacto en los demás que en mí. Creo que el final sorprenderá a la gente, pero también espero que les emocione.