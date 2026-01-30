Horóscopo de Febrero

Aries

Neptuno ya entró directo en tu signo, y Saturno hará lo mismo el día 13. Viene en camino para ti una recompensa del karma, por todas tus buenas acciones con la gente que amas, y con el mundo que te rodea. Un lado hermoso de la vida comienza a florecer para ti. Vivirás momentos de romance y de felicidad. Economía en ascenso.

Números de la suerte: 11-14-19-23-45-56

Tauro

El planeta Urano ha estado retrógrado en tu signo por varios meses, la buena noticia es que a partir del día 3 de febrero, se acaba el periodo negativo de retrogradación. De esa fecha en adelante y hasta el día 27 de abril, los augurios y energía de ese planeta te serán favorables, especialmente en las finanzas y en asuntos o trámites legales.

Números de la suerte: 7-21-22-44-65-67

Géminis

Tienes ante ti mucho trabajo que hacer y mil ocupaciones por delante. Trata de tener siempre un espacio para ejercitarte, y para darle vigor a tu cuerpo. Tus planes saldrán justo como lo imaginaste, pero no está de más aconsejarte, que seas cuidadoso y cauteloso; especialmente en la época de Mercurio retrógrado, del 25 de febrero al 20 de marzo.

Números de la suerte: 8-9-12-34-36-59

Cáncer

Has tenido a Júpiter retrógrado en tu signo, este aspecto astrológico durará hasta el 11 de marzo. No quiere decir que tendrás mala suerte, simplemente debes relajarte en este mes y ser cuidadoso. Porque muy pronto iniciará una época estupenda en tu destino. Problemas, retrasos, altibajos, y cuestiones de salud, se resolverán definitivamente a tu favor.

Números de la suerte: 18-19-28-29-39-40

Leo

Tendrás muchos desafíos durante este mes de febrero, aun así; podrás solventarlo todo y saldrás airoso de las circunstancias que se presenten. Muy pronto Júpiter el planeta de la abundancia y la expansión, visitará tu signo durante un año entero. Y aunque este tránsito astral ocurrirá en julio, los efectos los comenzarás a sentir desde este mes.

Números de la suerte: 22-23-32-33-44-45

Virgo

Éste será un mes de mucha actividad, sucederán cambios imprevistos, por lo tanto tendrás que ser flexible, y deberás de actuar en todo momento con mucha serenidad. Encontrarás nuevos métodos para incrementar tus ganancias. En el sector amoroso tendrás una época favorable. Tu planeta regente estará retrógrado del 25 de febrero al 20 de marzo. Paciencia y precaución.

Números de la suerte: 6-13-17-25-50-60

Libra

Tu economía se mantendrá estable tendiendo a la alza, habrá buenas noticias durante este mes. Tu mundo romántico será el factor que se verá más influenciado este año. La vida pondrá ante ti opciones para que seas feliz, o más feliz que antes. Elige con sabiduría. Dos planetas poderosos influenciarán tu destino afectivo y de amistades por varios años.

Números de la suerte: 11-20-30-41-51-62

Escorpión

Tendrás un mes gratificante lleno de sorpresas. Varios asuntos que experimentaron retraso, ahora comienzan a resolverse. Lo que tanto le pediste al universo, por fin se hará realidad en este mes de febrero. Renovarás tu imagen, tu apariencia, y contarás con paz interior. Tu misión en este mes será contagiar a otros, tu alegría y tu buena vibra.

Números de la suerte: 5-8-18-28-33-44

Sagitario

Dedica este mes a dejar ir todo aquello que no suma en tu vida. Tienes muchos planes y proyectos, los cuales estarán iluminados por la buena estrella. Es probable que vengas padeciendo algún pesar o dolencia física, el pronóstico es bastante alentador, porque sanarás muy pronto. Te sentirás renovado. Experimentarás sueños proféticos.

Números de la suerte: 15-29-31-59-64-66

Capricornio

Tu planeta regente se mantendrá navegando en tu cuarta casa astrológica. Los presagios son positivos para tu bienestar y el de tu familia. Ahora te atreverás a hacer cosas que antes eran impensables, te arriesgarás mucho más que antes, y el riesgo te llevará al éxito.

Crea un balance entre cuerpo, mente y espíritu. Cuídate más, reza, medita, haz ejercicios, y sé feliz.

Números de la suerte: 9-14-24-55-57-62

Acuario

Plutón continúa navegando en tu signo, trayendo consigo situaciones inesperadas, y sorpresas al mismo tiempo. Lograrás reponerte de una pérdida o de alguna circunstancia que bloqueaba tu camino. Muchos de ustedes han de encontrar el amor verdadero, y otros tendrán buenas oportunidades para ganar más dinero ¡Feliz cumpleaños!

Números de la suerte: 13-22-31-40-50-51

Piscis

Dejarás en el pasado ataduras y obstáculos que no te permitían salir adelante. Deberás trabajar un poco en tus emociones, y sobre todo dejar a un lado la rigidez. Sé cauteloso con tu sector financiero, porque puedes enfrentar retrasos, y quizá gastos que no tenías previstos, especialmente del 25 de febrero al 20 de marzo. Recibirás una muy buena noticia.

Números de la suerte: 14-19-25-27-30-68