‘Estamos viviendo un momento aterrador’: habitantes de Minnesota procesan último tiroteo de ICE

Los habitantes de Minnesota están asimilando otro tiroteo mortal perpetrado por agentes federales de migración. Voces locales afirman que están equilibrando el dolor con la firme voluntad de seguir defendiendo los derechos constitucionales de sus vecinos y sus comunidades aledañas. El tiroteo fatal que recibió Alex Pretti el sábado en Minneapolis ocurrió a poco más de dos semanas después de la tragedia de Renee Good.

Las descripciones de ambos tiroteos por parte de funcionarios de la administración Trump han sido ampliamente criticadas por su falsedad, y muchos afirman que el video contradice las declaraciones que defienden las acciones de los agentes. La organización Communities Organizing Latino Power and Action (COPAL), con sede en Minnesota, afirma que las muertes son el resultado de una “operación imprudente de ICE”.

El director ejecutivo de COPAL, Francisco Segovia, dice que las personas en barrios vulnerables están en una situación muy delicada.

“Estamos viviendo un momento muy aterrador, y como migrante que soy, conozco otros migrantes que expresan su preocupación de ser víctimas de violencia,” expresa Segovia. “Así que el equilibrio entre el miedo y encontrar valor es algo que se vive día a día.”

Afirma que la creciente unidad en Minnesota, incluyendo una protesta a gran escala el viernes pasado, demuestra que las comunidades se mantienen firmes, sin importar el agotamiento. COPAL llama a ICE a abandonar de inmediato el estado y a liberar a observadores legales y manifestantes pacíficos que han sido detenidos. El Departamento de Seguridad Nacional ha acusado sistemáticamente a los residentes y a los funcionarios electos de interferir con la aplicación de las leyes migratorias. Sin embargo, quienes se oponen a la medida afirman que los agentes del ICE son responsables de las tensiones.

La escritora y residente de St. Paul, Naomi Kritzer, dice estar indignada por la forma en que los funcionarios de la administración Trump describen los tiroteos y a los residentes asesinados. Exige medidas significativas de los líderes electos, pidiendo a los demócratas que agoten todas sus facultades para detener al ICE, y a los miembros republicanos de la delegación del Congreso estatal para que no apoyen ciegamente lo que está sucediendo.

“No se trata de una cuestión de moral complicada,” asegura Kritzer. “Es una situación en la que nuestro estado está siendo ocupado sin motivo alguno.”

Las implicaciones políticas cobran gran importancia esta semana, ya que se espera que el Senado considere un proyecto de ley de financiación del gobierno en medio de la presión para excluir la financiación del ICE. Segovia afirma que la presión pública ayuda, pero se muestra escéptico respecto a que se eliminen esos fondos, señalando la aprobación en la Cámara de Representantes. Mientras tanto, llama a la gente para que done a organizaciones como la suya, que ayudan a miembros de la comunidad que se están escondiendo.

“Alquiler, comida y ayuda legal son las tres categorías principales que hemos visto,” puntualiza Segovia.