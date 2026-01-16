“San Antonio Abad” Patrón de adultos mayores  y de mascotas

Durante muchos siglos el festejo a San Antonio Abad, o San Antón como también se le conoce, es todo un ritual espiritual. Éste envuelve protección y augurios de buena salud, para los adultos mayores, y para todos los animales domésticos. El día 17 de enero se acostumbra a visitar templos, parroquias e iglesias, con el fin de rezar plegarias al santo, para procurar bienestar a personas de edad avanzada, y para las mascotas. En algunos países como en México, ésta es una tradición que data de más de cuatro siglos. En países como España e Italia, la tradición data de más de un milenio.

Según los historiadores, nació alrededor del año 251, es también conocido como San Antonio el Ermitaño. Se le atribuye ser el fundador de la vida monástica en Egipto. En su niñez y adolescencia, vivió rodeado de lujos y comodidades, pero al cumplir los veinte años, decidió repartir sus bienes a las obras benéficas y de caridad; y se retiró al desierto de la Tebaida a meditar sobre su vida.

Fue tentado por fuerzas malignas, sin embargo; su fe venció todas las tentaciones. La fama de su santidad se extendió en toda la comarca, entonces tuvo la idea de edificar monasterios para aquellos que tenían la vocación de servir a Dios, y vivir en claustros. Con el paso de los años fundó más de diez monasterios, y en cada uno ponía al frente a un Abad, siendo él, el primer Abad de la historia cristiana. Abad significa ‘ superior en el monasterio” Cuando murió fue alabado por los monjes, y por todos los fieles que acudían a él en busca de ayuda espiritual. Allá por el siglo IV, San Atanasio uno de sus más files discípulos, escribió la biografía del Santo. Murió a los 105 años de edad. Su fecha de celebración es el 17 de enero.

Durante su vida como Abad, se dedicaba a procurar cuidados a personas mayores, y ancianos. A muchos de ellos les procuró un techo, alimentación y una vida digna. Al mismo tiempo, fundaba refugios para mascotas, animales callejeros, y animales maltratados.

Según su biografía, se levantaba muy temprano en la madrugada, trabajaba muy duro colectando fondos, y ayudas para sus misiones cristianas. Ayudaba a gente humilde y a desamparados. En diversas ocasiones, se dice que pudo curar tanto a personas como a animales, rezando oraciones y haciendo invocaciones al Creador.

Él estaba convencido que los animales, si tienen sentimientos. Era tan caritativo que él mismo se dedicaba a sanarlos, y estaba en contra de la cacería indiscriminada. Para él, las personas que herían o maltrataban a un animal indefenso, eran personas que estaban poseídas por fuerzas oscuras. Y tenía toda la razón. Aquellos que gozan de ver espectáculos que involucran peleas de animales, corridas de toros, y actividades en palenques, son personas que precisan de ayuda psicológica. Está comprobado por la ciencia, que aquellos que lastiman o matan animales por placer, tienden en el futuro a lastimar a otras personas. Es una pena y una vergüenza, que aún existan palenques, plazas de toros, y que se trafique con el dolor, y el sufrimiento de otros seres vivientes.

Algo tiene que cambiar en este mundo, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, “seguimos siendo salvajes” ¡Basta al abuso de animales indefensos!

Oración a San Antonio Abad

¡Dios Padre Celestial! Tú que le concediste, a San Antonio Abad, la gracia de saber dominarse tan perfectamente a sí mismo, y dedicar su vida a la oración, y a hacer el bien a los demás, y a la naturaleza en general.

Haz que también nosotros, con tu milagrosa ayuda y salvación, nos convirtamos en personas piadosas y amantes de tu creación, y de todo ser viviente. Que no haya en nosotros ni crueldad ni maldad, sino que dediquemos nuestra vida, a amar y servir con humildad al prójimo, y a los que más precisan de nuestra nobleza y caridad.

Por Cristo, Jesús.

Amén.