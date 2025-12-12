EarthTalk Q&A: El legado de Jane Goodall

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

Jane Goodall fue una antropóloga y primatóloga inglesa. En todo el mundo, era conocida sobre todo por su estudio de 65 años de duración sobre los chimpancés salvajes. Fue pionera en la investigación sobre los chimpancés y transformó por completo nuestra visión de esta especie. Antes de su fallecimiento en octubre de 2025, había dedicado su vida a defender los derechos humanos y la protección del medio ambiente a nivel mundial, llegando incluso a poner en marcha un programa de empoderamiento juvenil llamado “Roots and Shoots” (Raíces y brotes).

Desde su infancia, Goodall amaba el aire libre, la naturaleza y los animales. No pudo permitirse ir a la universidad para dedicarse a su pasión, pero un viaje a Nairobi, Kenia, para visitar a un amigo le permitió conocer al paleoantropólogo Louis Leakey. Finalmente, esta conexión le permitió conseguir un trabajo en un museo local y, más tarde, formar parte de un equipo de investigación que viajaría a Gombe Stream para estudiar a los chimpancés salvajes en Tanzania.

Muchos retos, entre ellos enfermedades y desacuerdos con otros investigadores, marcaron la estancia de Goodall en esta expedición. Aun así, su compromiso con la observación y la investigación ética llevó al equipo a realizar muchos avances que desafiaron los ideales científicos de la época. Su investigación reveló que los chimpancés son omnívoros que cazan para alimentarse de carne, y no herbívoros como se pensaba anteriormente. También descubrió que los chimpancés utilizan y fabrican sus propias herramientas, una característica que antes se creía exclusiva de los seres humanos.

Goodall continuó su investigación en la Universidad de Cambridge, donde muchos investigadores discreparon con ella por nombrar a los chimpancés en lugar de asignarles las tradicionales designaciones numéricas. Este conflicto la llevó a escribir su reconocido libro «Mis amigos, los chimpancés salvajes». «Pensaba que los chimpancés eran muy parecidos a nosotros, pero más agradables, pero tienen un lado oscuro y agresivo, igual que nosotros, y son capaces de violencia, brutalidad, asesinato y una especie de guerra primitiva», dijo Goodall. «Pero también, al igual que nosotros, tienen un lado amoroso, compasivo y verdaderamente altruista, por lo que un macho adulto puede adoptar a un huérfano cuya madre ha muerto. Había un pequeño bebé, de solo tres años y medio, que pensábamos que moriría, ya que no había nadie que lo cuidara. Y entonces, para nuestra sorpresa, un macho de 12 años lo adoptó, lo llevó consigo, compartió su comida y su nido con él y le salvó la vida», añadió.

Aunque este fue el trabajo más conocido de Goodall, no fue el último. Tras obtener su doctorado, Goodall siguió defendiendo la protección de la fauna silvestre y la conservación de los hábitats en peligro de extinción. Como investigadora, Goodall dejó su legado al cuestionar la idea de la singularidad humana. Su empoderamiento de los jóvenes, la reforestación y el activismo también inspiraron a varias generaciones a unirse por la conservación.

CONTACTOS: Mi vida con los chimpancés, https://a.co/d/4qghX8o; Actúa por los bosques y por el reverdecimiento de tu comunidad, https://janegoodall.org/take-action-for-forests-greening-your-community/.

