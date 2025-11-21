¿Viaja por lugares remotos? Asegúrese de tener acceso satelital

Para los amantes de las aventuras al aire libre, permanecer conectados mientras exploran lugares remotos es clave para divertirse y mantenerse a salvo. Desde asegurarte de que tus seres queridos sepan dónde estás hasta acceder a mapas en línea y servicios de emergencia, contar con una conexión digital confiable te permite explorar la naturaleza con total confianza.

Sin embargo, en algunas zonas es imposible conectarse a las redes terrestres. De hecho, según T-Mobile, hay más de 500,000 millas cuadradas en EE. UU. donde las torres celulares tradicionales no llegan, como parques nacionales, campos petrolíferos, lagos, granjas rurales y montañas.

Usar un teléfono satelital exclusivo es una solución habitual. Estos teléfonos están fabricados específicamente para conectarse a satélites en lugar de a torres celulares terrestres, lo que los convierte en una buena opción en zonas muy remotas donde casi no hay cobertura de celular. Pero no son como el típico teléfono inteligente. Son dispositivos sencillos y algo grandes, hechos para soportar condiciones difíciles.

Desde este año, los teléfonos satelitales ya no son la única solución. Ahora, puedes acceder a la conectividad satelital directamente desde tu teléfono inteligente.

La libertad de desconectarte y la posibilidad de volver a conectarte cuando más importa

Como parte de su misión de acabar con las zonas sin señal, T-Mobile creó T-Satellite con Starlink. Esta conexión satelital de servicio directo a celular utiliza más de 650 satélites Starlink en órbita baja terrestre que actúan esencialmente como torres celulares en el espacio.

Es el primer y único servicio de este tipo en EE. UU. que se conecta automáticamente a teléfonos compatibles de los últimos cuatro años, lo que significa que no necesitaras aplicaciones especiales ni pasos adicionales para conectarte a T-Satellite. Si puedes ver el cielo, estas conectado.

No solo puedes enviar mensajes de texto, compartir tu ubicación y enviar mensajes de texto al 911, sino que T-Satellite ahora también es compatible con algunas de las aplicaciones más populares cuando no estes conectado a la red, como WhatsApp, AllTrails, X, AccuWeather, T-Life y Google Maps.

De este modo, tanto si quieres compartir tu ubicación con amigos, recibir actualizaciones desde casa o consultar el tiempo y el estado de las carreteras mientras esquías, acampas, haces senderismo, pescas o cazas, estarás conectado.

Una solución probada

Aunque el servicio es nuevo, T-Satellite ya ha demostrado su eficacia en recientes desastres naturales.

T-Satellite resultó muy útil en un momento de crisis para los equipos de servicios de emergencia tras los devastadores huracanes Helene y Milton. El servicio satelital conectó a más de un millón de personas que enviaron más de 650,000 mensajes de texto y ayudó a distribuir 200 alertas inalámbricas de emergencia.

Además, durante los incendios forestales de Oregón en octubre, T-Satellite conectó a casi 7,000 personas que enviaron más de 24,000 mensajes de texto y ayudó a distribuir siete alertas inalámbricas de emergencia.

En ambos casos, estos mensajes y alertas tan importantes y vitales no habrían sido posibles usando redes celulares terrestres.

T-Satellite también es compatible con los servicios de texto al 911, que permiten que cualquier persona con un dispositivo con conexión satelital, incluso si no son miembros de T-Mobile o clientes de T-Satellite, envíe mensajes de texto a los equipos servicios de emergencia de forma gratuita desde casi cualquier lugar cuando más se necesita ayuda: solo tienes que registrarte.

Conectarse al servicio está al alcance de la mano

T-Satellite ya funciona en casi todos los dispositivos inteligentes fabricados en los últimos cuatro años. Si eres miembro de T-Mobile con el plan Experience Beyond, T-Satellite ya viene incluido. Todos los demás miembros y no miembros de T-Mobile pueden suscribirse a T-Satellite por sólo $10 al mes, incluso los clientes de Verizon y AT&T.

¿Listo para meter las manos en la tierra y conectar con la naturaleza? Para obtener más información sobre cómo puedes conectarte al servicio satelital sin importar dónde te encuentres, visita es.t-mobile.com/satellite.