Detrás del micrófono con Mario Riveira

Arturo Hilario

El Observador

El Área de la Bahía es un lugar único, y aunque eso se puede decir de muchos lugares del mundo, es la combinación específica de belleza natural, historia de justicia social, cultura, supremacía tecnológica, insuficiencia de viviendas y gran desigualdad económica del Área de la Bahía lo que hace que los contrastes sean tan interesantes de debatir.

Se puede escribir mucho sobre estos elementos contrastantes de la región en los medios de comunicación tradicionales y los análisis académicos, pero se puede generar una conversación muy diferente al escuchar a las personas que viven y respiran la Bahía de San Francisco todos los días en las calles.

Un hombre, Mario Riveira, ha formado carrera buscando a personas dispuestas a hablar en las calles del Área de la Bahía y más allá, ya sea sobre el mejor burrito de Mission, cuál es la palabra favorita del rapero Too $hort de Oakland (pista: no es muy apropiada para el trabajo) o por qué están aumentando los desalojos y la falta de vivienda, Riveira está presente en el momento en que ocurre.

Estas entrevistas a pie de calle plantean preguntas sencillas y obtienen respuestas variadas, y las mejores son las que acaban en los canales de Riveira. Aunque su contenido es más popular en TikTok e Instagram, también tiene presencia en YouTube, donde publica sus documentales más largos sobre temas sociales.

“Cada plataforma funciona de manera diferente. Cada plataforma tiene un algoritmo diferente. Lo que es importante en esta plataforma no lo es en aquella otra. Al principio, solo hacía TikTok. Ahora hacemos de todo. Sin embargo, no hago X, formalmente Twitter. No me meto con la gente que es dueña de esa empresa, no me meto con lo que promueven. Pero, aparte de eso, hacemos de todo”.

Una publicación reciente le pregunta al rapero local Miles Minnick, en un partido de los San Francisco 49ers, “¿Cuáles son las tres cosas que te hacen ser de la Bahía?”. Él responde que la cultura, el gusto por la música y la capacidad de conectar con todo el mundo porque “en la Bahía es como una olla de gumbo”. A continuación, explica y muestra cómo la gente de la Bahía baila al ritmo de Taylor Swift de la misma manera que baila al ritmo de la música Hyphy.

Así que la próxima vez que estés en una fiesta y veas a alguien balanceándose casualmente hacia adelante y hacia atrás mientras se agarra el cuello, habrás encontrado a un residente del Área de la Bahía.

Riveira nació en East Bay, en el condado de Contra Costa, y se mudó a San Francisco para ir a la universidad, dijo: “Entonces nunca me fui porque pensé: “Oh, estoy aquí. Estoy donde tengo que estar”. Siempre quise vivir en San Francisco cuando era más joven. Ahora tengo una familia, un perro, y estamos aquí”.

Los comienzos y la búsqueda de una voz

Riveira comenzó su carrera en las redes sociales en torno a la época de la pandemia, empezando por ayudar a su esposa Vanessa a crear contenido, al tiempo que también escribía sus propios blogs y grababa vídeos de unboxing.

“En realidad, todo empezó cuando ella y yo hacíamos fotos y vídeos de ella. Luego, durante la pandemia, tuve mucho más tiempo libre y quise empezar mi propio proyecto. Probé diferentes cosas y las entrevistas acabaron cuajando. Las probé, funcionaron bastante bien y seguí adelante con ellas”.

La inspiración para las entrevistas a pie de calle provino de dos fuentes principales para Riveira. Una fue el programa de juegos del comediante Billy Eichner, Billy on the Street with Billy Eichner.

“Siempre me pareció muy divertido. No soy la primera persona que ha hecho entrevistas callejeras, pero diría que fui una de las figuras más importantes del Área de la Bahía en empezar a hacerlas, si no la más importante hasta ahora. Pero Billy on the Street siempre fue una inspiración. Es un hombre gay de Nueva York y hace lo mismo. Es un poco más intenso cuando hace sus entrevistas, pero sin duda fue una inspiración. Me encanta su trabajo”.

La otra fuente de inspiración fue el periodista independiente Andrew Callaghan, antiguo colaborador del canal de YouTube All Gas No Brakes, cuyo estilo se asemeja más al que tienen ahora los canales de Riveira: entrevistas divertidas entremezcladas con documentales informativos más serios.

“Diría que esos dos fueron probablemente las figuras principales. Empecé a hacer entrevistas y pensé: “Vale, tengo que dar un paso más y adoptar este enfoque”. Ahora llevo mucho tiempo haciéndolo. Hacemos cosas divertidas, pero también podemos hacer cosas muy serias y tratar temas muy serios si queremos. Ya no me reprimo en lo que hago”.

Encontrar su camino en el panorama online a través de múltiples aplicaciones de redes sociales y llegar a un lugar donde su forma de entretenimiento encontrara popularidad y un hogar fue un viaje que implicó ajustar lo que funcionaba y lo que no.

“Encontramos nuestro nicho. Luego, el tipo de preguntas fue evolucionando y ahora hacemos principalmente preguntas tipo entrevista. Hablamos de cultura, de cultura pop, de actualidad y recabamos las opiniones de mucha gente. Así es como empezó todo y así es como está ahora”.

Pero convertirlo en un trabajo a tiempo completo no fue una opción hasta que alcanzó los seis dígitos en el número de seguidores. Y con el apoyo de su esposa.

“El primer año que lo hice, no pensaba realmente en ello hasta que alcancé los 100 000 seguidores. Y pensé: “Vaya, podría dedicarme a esto a tiempo completo. Podría llevarlo al siguiente nivel”. Y era difícil pensar en ello porque pensaba: “No hay ninguna seguridad en ello. Es un riesgo”. ¿Sabes a qué me refiero? Es un riesgo, pero carajo, la vida es un riesgo, carnal”.

Dentro de los medios independientes, existe la ventaja de poder hacer lo que uno quiere y cubrir lo que uno quiere, y eso ha sido un gran atractivo para Riveira y la audiencia que ha acumulado a lo largo de los años.

La gentrificación se ha apoderado por completo de California. Y se está extendiendo. Es como una maldita bomba nuclear. Y luego, poco a poco, la radiación se va extendiendo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero San Francisco es, sin duda, la zona cero de la gentrificación.

-Mario Riveira

“No tengo a nadie que me financie, salvo a mí mismo. Así que no hay nadie en las reuniones de la junta directiva que me diga: “No puedes tratar este tema. No puedes hablar de esto” o cosas por el estilo. Por lo tanto, no hay nada que me frene. Lo único que me frena soy yo mismo, lo que quiero que la gente vea y piense de mí, y los estándares que me impongo a mí mismo”.

Esta filosofía que él sigue se refleja en la coherencia de su trabajo, desde las entrevistas breves en la calle hasta los documentales cortos y largos, que abarcan la cultura alternativa y la sociedad desde la perspectiva única de un hombre latino en el Área de la Bahía.

“¿Qué quiero que la gente recuerde de mí? Hay que pensar mucho más en eso, en lugar de que alguien te diga: “No puedes cubrir eso”, como un jefe o algo así. Yo no tengo jefe. Así que lo mejor es ser independiente. Si puedes hacerlo y mantenerlo, es un montón de trabajo, pero sin duda es lo mejor”.

Volviéndose Global

Tras seguir el recorrido de Riveira en los últimos años, le hemos visto viajar al Reino Unido, a Nueva York e incluso al festival anual Gathering of the Juggalos en Thornville, Ohio.

“Sí, fue divertido, hombre, fue una locura. Estamos intentando expandirnos fuera del Área de la Bahía. Siempre digo que el Área de la Bahía será nuestra base. Siempre puedo venir aquí y hacer entrevistas, pero el equipo y yo estamos intentando hacer cosas más grandes que solo el Área de la Bahía. Siento que por los medios de comunicación y la música, o lo que sea, el entretenimiento, es fácil quedarse atrapado aquí. Quiero ser más grande que el Área de la Bahía. Así que cuando vuelva a casa, [seré] uno de esos tipos que lo consiguieron, que son más globales, que tienen un alcance más global”.

Riveira nunca dejará de considerar el Área de la Bahía como su hogar, eso es seguro. Sin embargo, a medida que se familiariza con la creación de contenido en espacios fuera del Área de la Bahía, quiere expandirse y llevar el Área de la Bahía al mundo. Casi como una especie de embajador, pero él dice que no se llamaría así a sí mismo.

“He construido una gran presencia en el Área de la Bahía. No quiero ser presuntuoso y decir: “Soy un embajador”. Pero es como cuando voy a Nueva York y a otros lugares, es como si, en cierto modo, llevara conmigo el Área de la Bahía. Traigo a mi familia conmigo a esta parte del país. Vamos a México o a donde sea que vayamos. Es increíble. Y a la gente le gusta eso. Dicen: “Vaya, alguien de mi zona lo está haciendo así, y yo puedo seguir su viaje””.

La ciudad de los fraudes delicados

The City Of Sensitive Frauds es un documental sobre la gentrificación estrenado en YouTube el 1 de septiembre de 2025. Ha sido dirigido por Riveira y Abraham Woodliff, otra personalidad de las redes sociales del Área de la Bahía, conocido por su cuenta de Instagram @realbayareamemes, en la que publica los memes mencionados anteriormente relacionados con la vida en el Área de la Bahía, además de contenido de carácter político.

“Ese proyecto surgió cuando Abraham y yo nos reunimos y quisimos hacer un podcast, y yo estaba haciendo un vídeo para YouTube sobre la gentrificación de Treasure Island. Estábamos en la isla haciendo una entrevista. Luego dimos una vuelta y pensamos: “Amigo, esto tiene que ser más grande que Treasure Island. Tiene que ser toda la zona de la bahía””.

Con una producción que llevó 10 meses, el documental ofrece al público una mirada sin concesiones a la realidad de las calles y muestra el coste humano del desplazamiento, entrevistando a residentes sin hogar, artistas locales como Doggtown Dro y Gunna Goes Global, así como a voces políticas para poner de relieve cómo los promotores inmobiliarios, los propietarios y los políticos erosionan la cultura y la comunidad del Área de la Bahía a través de sus iniciativas capitalistas.

Aunque Riveira colaboró con Woodliff y trabaja con un equipo de entre dos y cuatro personas, dependiendo del proyecto, él mismo se encargó de editar todo el documental, a partir de horas de entrevistas, material adicional sobre los barrios de San Francisco y archivos multimedia de la Biblioteca de San Francisco. A pesar de las largas horas de trabajo, afirma que fue emocionante crear este documental.

“Fue uno de mis proyectos favoritos. Obtuve gran parte del material gráfico y muchas fuentes de la Biblioteca Pública de San Francisco, [y] otras personas que querían colaborar con el proyecto aportaron el resto de fotos e imágenes, y yo mismo me encargué de editarlo todo. Así que está editado al 100 % por mí”.

En el proceso de realización de su primer documental, lo que más sorprendió a Riveira fue descubrir quién estaba acelerando exactamente la gentrificación. Afirma que hablar con Dean Preston, antiguo miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco y activista por el derecho a la vivienda, fue una experiencia reveladora.

“Tenía muchas ganas de averiguar quiénes son realmente estas personas que están gentrificando nuestros barrios. Son estas empresas, estas grandes empresas como Veritas Investments. Es una de las más grandes, con más de 200 propiedades. Y las tácticas que utilizan para echar a los inquilinos y sacar a la gente de sus casas para poder tomar el control total. Y eso fue sin duda una de las cosas más locas que aprendí”.

Además del aspecto corporativo, Riveira no se anda con rodeos al apuntar a otro grupo que, según él, también es responsable de la desigualdad en materia de vivienda en la ciudad, el estado y más allá: “los falsos progresistas”.

“Por eso llamamos a la película La ciudad de los fraudes sensibles, porque San Francisco está llena de un montón de progresistas ricos falsos”.

Riveira afirma que los falsos progresistas son aquellos que apoyan las causas progresistas en teoría y están a favor del movimiento YIMBY (Yes In My Backyard), ya que apoyan la construcción de más viviendas cuando la realidad es que más viviendas no son la solución al problema del encarecimiento de las mismas. Es un eco de una situación que se repite en California, donde invertir dinero en el problema sin centrarse realmente en solucionar las causas fundamentales da lugar a políticas liberales ineficaces que son ridiculizadas por los políticos republicanos y por ciertos sectores del propio sector progresista de los demócratas.

“Ya no queda mucha clase media en San Francisco. Así que es como esos falsos progresistas. “Construyamos más viviendas. ¡Es la mejor opción que tenemos!”. Sí, más viviendas es genial. Necesitamos más viviendas. Pero más viviendas no van a ayudar a nadie si no son asequibles. Viviendas asequibles, no más viviendas”.

Su principal crítica contra esta multitud abultada es que los nuevos edificios pueden pedir miles de dólares al mes de alquiler, lo que para él resume sin rodeos la inaccesibilidad. “¿Las viviendas van a ir a parar a manos de alguna maldita persona que pueda pagar fácilmente 4000 o 5000 dólares al mes? ¿O serán viviendas asequibles en las que la gente pueda permitirse vivir? Esa es una gran batalla en San Francisco que antes no entendía necesariamente, pero que ahora entiendo con certeza. Y ya no se trata solo de la ciudad. La gentrificación se ha apoderado por completo de California. Y se está extendiendo”.

No es exagerado calificar la situación de la vivienda en muchas partes del país como un incendio de cinco alarmas, ya que el salario mínimo se mantiene estancado y la inflación sigue afectando a las familias estadounidenses. Riveira se refiere a la grave destrucción económica y cultural como algo más parecido a la explosión de una bomba.

“Es como una maldita bomba nuclear. Que luego, poco a poco, la radiación se va extendiendo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero San Francisco es sin duda el epicentro de la gentrificación”.

Cambios

Recientemente, Riveira publicó un documental de 12 minutos sobre las actividades del ICE en San Francisco, titulado ICE Agents Invade San Francisco, en el que entrevista a residentes de la ciudad, incluidos políticos, al tiempo que ofrece su propia reflexión sobre por qué el legado de San Francisco como ciudad santuario está en peligro. Se trata de un problema muy extendido en muchos barrios diversos de todo el país.

Pero la naturaleza cambiante y amorfa de la popularidad en las redes sociales casi exige la necesidad de dar un giro rápido hacia otras ramas de contenido. Riveira cree que podría pasar al formato de vlogumental, en el que seguiría siendo el reportero principal mientras documenta otras culturas o temas.

“[The City Of Sensitive Frauds] fue un gran paso para mí en mi camino hacia la realización de filmes más serios. Me gusta hacer filmes serios. Es un trabajo muy duro. Ya veremos qué nos depara el futuro, si seguiré haciendo documentales, o si haré vlogs”.

Dado que se mueve entre la comedia y los proyectos más periodísticos, le pregunté a Riveira si el cambio inicial de crear solo contenido viral a crear proyectos periodísticos más matizados había cambiado a su público, o si este lo había seguido a otros ámbitos.

“Quiero decir, si quieren quedarse, no tienen más remedio que seguirme. Siempre pueden dejar de seguirme si les resulta demasiado, y hay gente que ha dejado comentarios de ese tipo antes. Pero la mayoría de la gente me ha seguido en este viaje y está totalmente de acuerdo con él”.

“Recibo comentarios increíbles todo el tiempo. Hace un par de días recibí un comentario en el que alguien decía: “Te sigo desde el principio. Me encanta cómo está evolucionando la página y en qué se ha convertido desde que empezaste a hacer bromas en una esquina”. Así que, sin duda, hay gente que lo apoya, mucho más que gente que simplemente dice “no””.

“De vez en cuando recibo algún comentario aislado de algún perfil aleatorio, pero eso no me importa realmente. Lo que me importa es lo que hay en mi corazón y lo que me preocupa. A la comunidad que he creado no le importa escuchar algunas de esas cosas. Sabemos que hay cosas de las que hay que hablar”.

Y aunque esta parte de su carrera en los medios de comunicación solo lleva media década en marcha, Riveira ve la necesidad de planificar el futuro de esta línea de trabajo en constante cambio.

“A medida que me hago mayor, pienso: “¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo seguir así cuando llegue a los 40?”. No quiero que esto sea algo que solo hice en mis 30 y que tenga que inventarme algo nuevo en mis 40”.

“Cuando hago estas películas, pienso en el futuro, porque quiero seguir haciendo esto cuando sea mayor y quiero ganar dinero con ello para mantener a mi familia y todo eso. Ahora tengo 36 años. Solo me faltan cuatro años para cumplir los 40”.

En esa línea, hay planes para un nuevo podcast, alquilar un estudio e invitar a invitados, al tiempo que se sigue creando documentales.

“Es solo que estoy madurando con la edad y cosas así. Siempre podría dedicarme a lo callejero y a lo divertido, que siempre atrae visitas. Ya dominamos eso, pero se trata de algo a largo plazo. Algún día seré viejo. ¿Seguiré haciendo esto entonces?”.

Y justo cuando mi llamada de Zoom está a punto de expirar, le pregunto qué espera que la gente aprenda de su trabajo y cuáles son sus impresiones generales sobre la empresa que ha construido con un micrófono en la mano.

“Solo espero que la gente aprenda un poco. Siempre intento educar a la gente. Espero que se diviertan. Que aprendan algo que no sabían. Hicieron clic en la miniatura y en el vídeo buscando algo, y espero haberles dado lo que buscaban. Y me dirán si lo he conseguido o no, porque el vídeo tendrá visitas o no”.

“Solo para inspirar a otros que quieran hacer lo mismo que yo, especialmente a algunos jóvenes de la zona de la bahía. Siempre es bueno tener representación. Sin duda, estoy aquí para representar a los jóvenes latinos de la zona de la bahía, a los jóvenes de piel morena. Si quieren hacer algo parecido a lo que yo hago, siempre estaré aquí para inspirarlos, sin duda alguna”.

Encuentra a Mario en sus canales de TikTok, Facebook, Instagram y YouTube @mario0o0o0o0o0o.