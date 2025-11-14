Misterios Ocultos de la Antártica

La Antártica o Antártida es el continente más frío, ventoso, menos habitado y más inhóspito del planeta. Está situado mayormente en el Polo Sur, y rodeado por las aguas del Océano Antártico. Su área territorial abarca unos 14 millones de kilómetros cuadrados, en los meses de invierno debido al congelamiento de las aguas, el área crece aún más. Es también considerado como el desierto más grande del mundo. Está totalmente cubierto de hielo, en la mayoría de sitios la capa de hielo, suele medir al menos cuatro kilómetros. Tiene también el record de la temperatura más fría de la Tierra, el termómetro ha llegado a marcar alrededor de menos -89 grados centígrados durante el invierno. Durante el verano la temperatura más alta es de 10 grados centígrados, el equivalente a 50 grados farenheit. Se calcula que viven en la Antártica alrededor de 5 mil personas durante el verano, y unas 1200 en la época invernal.

La primera vez que los glaciares de la Antártica fueron divisados, ocurrió en el año 1820 en una expedición rusa, guiada por Fabian Gottlieb y Mikhail Lazarev. Años más tarde hubo expediciones a los alrededores del continente, enviadas por Estados Unidos, Francia y Reino Unido. La primera vez que se arribó a suelo antártico, sucedió en 1895 en una expedición noruega. En 1911, “Roald Amunsend” explorador noruego, fue la primer persona que logró llegar al Polo Sur. Actualmente la Antártica es gobernada por alrededor de 30 naciones, aunque existen reclamaciones territoriales desde el siglo XIX. Por lo tanto se llegó a un consenso, del cual emergió el “Tratado Antártico”.

El Tratado Antártico consiste en un acuerdo internacional, que fue firmado por doce naciones, y se creó en el año 1959, en el cual se reconoce a la Antártica, como un continente pacífico y de cooperación científica, que no le pertenece a ningún país. En el cual están prohibidas las armas, las extracciones de recursos, las actividades comerciales, y las militares. Al mismo tiempo se anulan temporalmente las reclamaciones territoriales que varias naciones presentaron antes de esa fecha. Los países firmantes de este acuerdo son: Argentina, Chile, Australia, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Rusia y Sudáfrica. En la actualidad alrededor de 56 naciones, conforman el acuerdo del Tratado Antártico. “El tratado promueve la protección del medio ambiente, y de la fauna existente, así mismo las investigaciones científicas. Aún con todos estos antecedentes, son Chile y Argentina, los países que están más próximos a este continente Austral. La oficina principal de este Tratado, tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, Argentina”.

Mucho se habla de anomalías que ocurren en la Antártica, quienes le han visitado afirman que es un portal a otras dimensiones, del mismo modo se cree, que allí habitan seres extraterrestres; o que es el habitat de seres reptilianos. Llama mucho la atención una formación rocosa, que se cree es la cúspide de una pirámide, pues al observar las fotografías, se parece mucho a las pirámides de Giza. Existe todo tipo de teorías al respecto de este frío continente, se ha llegado a decir que allí fueron construidas ciudades bajo el hielo, en donde habitan seres terrestres mucho más avanzados tecnológicamente. Hay fotografías de cuevas, las cuales parecen revelar la entrada a mundos desconocidos por el ser humano. Otras teorías afirman que más allá de la Antártica, se encuentran continentes enteros que aún no conocemos.

Naves espaciales han sido divisadas, así mismo animales que se creían extintos hace miles de años. ¿Qué hay en realidad debajo de esa inmensa capa de hielo? Conocedores del tema han dado a conocer mapas antiquísimos, en los cuales aparece la Antártica, cuando no estaba cubierta de hielo. Al parecer los gobiernos más poderosos, saben lo que allí ocurre, saben de seres humanoides que han vivido allí durante milenios. Algo que no se puede refutar, es el hecho que el hielo de la Antártica se está derritiendo poco a poco. Su territorio alberga más del 85 por ciento de todo el hielo del planeta. Si llegara a ocurrir un deshielo total, sería una catástrofe para todo el mundo, ya que el nivel del mar aumentaría de manera catastrófica, por lo cual muchas islas, ciudades costeras, e incluso países enteros, podrían ser inundados totalmente por olas inmensas. Sean mitos o realidades, la Antártica es uno de los sitios más misteriosos del mundo, y es muy probable que en los años venideros, sepamos más información que ha sido oculta y manipulada por gobiernos, por científicos, y por los medios de comunicación tradicionales.