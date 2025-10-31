Tarot de Noviembre

Aries

En el tarot te salió la carta #13 representada por la muerte. No te alarmes porque no tiene un significado literal. El augurio indica que ha terminado un ciclo en tu vida, en el cual has pasado por muchas experiencias, muchas de ellas difíciles. Este mes se abre un nuevo y mejor camino para ti.

Números de la suerte: 7-9-11-22-34-50

Tauro

Tu carta para este mes es el príncipe de espadas, se presagia una época energética para ti, de pronto recuperarás tu esencia, te sentirás más saludable y más fuerte que antes. Ayuda a otras personas, para que alcancen el mismo nivel de energía física, y espiritual que tú posees.

Números de la suerte: 5-7-13-29-37-46

Géminis

Parecer ser que el tema del amor, estará en tu agenda durante todo el mes. La carta de los enamorados marcará una época romántica para ti. También estrecharás lazos afectivos con amigos y nuevos conocidos. Serás una luz de esperanza, y de ayuda para tus seres queridos.

Números de la suerte: 7-12-19-25-43-61

Cáncer

Tu carta del tarot para este mes es, el rey de espadas. Suele ser una carta afortunada, predice la realización de un asunto legal, trámite y todo lo relacionado a la ley. Te quitarás un peso de tus hombros. El consejo general, es que no seas tan rígido contigo mismo, celebra tus triunfos y también tus fallas.

Números de la suerte: 14-18-21-26-60-65

Leo

Te salió una carta venturosa, la rueda de la fortuna. Es presagio que situaciones agradables están por ocurrir en tu vida. Es como si te esperara un nuevo amanecer, el cual traerá consigo abundancia y buena suerte. Se incrementará tu energía espiritual, y dejarás en el pasado la irritabilidad.

Números de la suerte: 9-31-34-35-44-55

Virgo

La carta del tres de oros, es una señal de mejoras en el sector financiero, puede también significar la llegada de una muy buena oportunidad laboral, o quizá el inicio de un negocio propio. Es muy probable que eso que haz pedido al cielo, muy pronto se convierta en realidad. La suerte te acompañará.

Números de la suerte: 11-15-19-22-40-50

Libra

Te ha salido el caballero de bastos, estarás muy ocupado durante este periodo, lo bueno del caso es que contarás con la energía suficiente, para lograr todo lo que te has propuesto realizar. Viajes, paseos y festejos, pueden estar en tu agenda. Tendrás de todo en este mes, menos aburrimiento.

Números de la suerte: 21-27-32-35-46-57

Escorpión

La carta del tarot que marcará este mes para ti, es el 8 de copas. Gozarás de una dosis extra de serenidad en este lapso. Disfruta de las cosas buenas que la vida te ofrece, y al mismo tiempo agradece por las bendiciones que estás por recibir. Comienza tu nuevo ciclo solar con entusiasmo. ¡Feliz cumpleaños!

Números de la suerte: 16-23-25-31-33-69

Sagitario

El siete de copas te acompañará durante este mes de noviembre. Tienes muchas metas que cumplir, no quieras hacerlo todo al mismo tiempo, ve paso a paso. No prestes atención a comentarios que puedan causarte desánimo. Vas por un buen camino. Tendrás tranquilidad, paz y armonía.

Números de la suerte: 8-17-24-34-55-66

Capricornio

El ocho de espadas es una carta de significado fuerte, en este caso en particular, indica que resolverás varias situaciones en este mes. Cuida tu salud, come sano, ejercítate a menudo, y procura diariamente un descanso reparador. Hay problemas, pero podrás resolverlo todo de la mejor manera.

Números de la suerte: 23-28-29-39-49-61

Acuario

Te ha salido una carta afortunada, el as de copas. Esta carta predice buenos augurios en tu vida afectiva, romántica y sentimental. Además presagia cambios favorables y mejorías en la salud. Si estuviste enfermo o decaído, o con falta de ánimo, muy pronto te aliviarás y te sentirás como nuevo.

Números de la suerte: 4-18-20-30-41-52

Piscis

El seis de copas trae consigo momentos felices y otros llenos de nostalgia por lo que ya pasó. Esta carta te anima a dejar en el pasado situaciones, y experiencias desagradables. Los augurios son prometedores, porque aún ante la adversidad, tú serás un remanso de paz para todos los que te rodean.

Números de la suerte: 8-12-14-29-38-47