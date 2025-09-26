Se suponía que los estudios étnicos iban a empezar en las escuelas de California. ¿Qué pasó?

Carolyn Jones

CalMatters

Este otoño, todos los institutos de California debían ofrecer estudios étnicos, una asignatura de un semestre centrada en las luchas y los triunfos de las comunidades marginadas.

Pero la clase parece estancada, al menos por ahora, después de que el presupuesto estatal omitiera su financiación y de que el clima político, cada vez más polarizado, frenara el apetito de algunos distritos por cualquier cosa que insinúe controversia.

“En estos momentos, la situación es muy heterogénea. Algunos distritos escolares ya han implantado la asignatura, y otros se amparan en las circunstancias actuales para no seguir adelante”, afirma Albert Camarillo, profesor de Historia en Stanford y fundador del Centro de Estudios Comparados sobre Raza y Etnicidad de la universidad. “Pero tengo esperanzas. Esta lucha viene de lejos”.

California aprobó el mandato de estudios étnicos en 2021, tras años de debate y ajuste del plan de estudios. La clase debía centrarse en las culturas y las historias de los afroamericanos, los asiáticos americanos, los nativos americanos y los latinos, todos los cuales se han enfrentado a la opresión en California. El plan de estudios del estado también anima a las escuelas a añadir lecciones adicionales basadas en sus poblaciones estudiantiles, como hmong o armenio.

La asignatura habría sido obligatoria para graduarse en secundaria, a partir de la promoción de 2030.

Pero el Estado nunca asignó dinero para el curso, por lo que el mandato no ha entrado en vigor. El Comité de Asignaciones del Senado calculó que el coste de contratar y formar a los profesores y comprar libros de texto y otros materiales ascendería a 276 millones de dólares. Algunos distritos escolares han utilizado su propio dinero para formar a los profesores y han empezado a ofrecer la clase de todos modos.

Acusaciones de antisemitismo

Mientras tanto, han estallado peleas en todo el estado sobre quién está incluido y quién no en el plan de estudios. Algunos profesores de estudios étnicos incorporaron lecciones sobre el conflicto de Gaza e introdujeron otros cambios propuestos por un grupo de educadores y activistas denominado Consorcio del Modelo Curricular de Estudios Étnicos Liberados. Esto ha provocado acusaciones de antisemitismo en decenas de distritos escolares.

El antisemitismo ha ido en aumento en general en California, no sólo en las escuelas. En todo el estado, los delitos de odio contra judíos aumentaron un 7,3% el año pasado, según el Departamento de Justicia de California. En el condado de Los Ángeles, los delitos de odio -incluidos los insultos- contra judíos aumentaron un 91% el año pasado, hasta alcanzar la cifra más alta jamás registrada, según la Comisión de Relaciones Humanas del condado.

Estas cifras han impulsado en parte a un par de legisladores a proponer un proyecto de ley sobre el antisemitismo en las escuelas públicas de California. El proyecto de ley 715 de la Asamblea, que ahora se dirige al gobernador Gavin Newsom, reforzaría el proceso de denuncia de la discriminación en las escuelas y crearía un coordinador estatal de antisemitismo para garantizar que las escuelas cumplan las normas. Otro proyecto de ley, que murió, habría abordado directamente el antisemitismo en las clases de estudios étnicos mediante la imposición de restricciones en el plan de estudios.

Con respiración asistida

Pero los retrasos y las polémicas públicas han pasado factura. Nadie ha hecho un seguimiento de cuántas escuelas ofrecen estudios étnicos, ni cuántas los exigen, pero algunos dicen que se ha perdido el impulso.

“Ya está con respiración asistida y esto podría ser una flecha más”, dijo Tab Berg, consultor político afincado en la zona de Sacramento.

Berg ha criticado los estudios étnicos por considerarlos divisivos. Una forma mejor de fomentar el entendimiento cultural es eliminar la segregación en las escuelas y garantizar que el plan de estudios sociales existente sea completo y preciso, afirmó. “Debemos encontrar formas de ayudar a los alumnos a apreciar y comprender otras culturas. Pero no de un modo que conduzca a una mayor polarización de la comunidad escolar”.

Carol Kocivar, ex directora de la Asociación de Padres y Maestros del estado y escritora sobre educación afincada en San Francisco, también cree que la clase puede quedar paralizada indefinidamente.

“Creo que quienes apoyaron los estudios étnicos no se dieron cuenta de que estaban abriendo una caja de Pandora”, dijo Kocivar. “Hasta que no se llegue a un acuerdo sobre las barandillas ideológicas, no veo que avance a gran escala”.

Kocivar apoya el plan de estudios étnicos en general, pero cree que debería integrarse en clases ya existentes, como inglés, historia y lengua extranjera. De este modo, los alumnos tendrían más tiempo para cursar asignaturas optativas y conocerían la historia de las comunidades marginadas.

Las escuelas avanzan

En el condado de Orange, casi todos los institutos ofrecen estudios étnicos como asignatura optativa independiente o combinada con una asignatura obligatoria, como inglés o historia. Los profesores utilizan un plan de estudios elaborado por sus distritos con aportaciones públicas, extraído del plan de estudios recomendado por el estado. También tienen la opción de añadir lecciones sobre la cultura vietnamita, hmong o camboyana, que reflejan la composición étnica del condado.

“La respuesta ha sido abrumadoramente positiva”, afirma Marika Manos, responsable de historia y ciencias sociales del Departamento de Educación del Condado de Orange. “Los alumnos se ven reflejados en el plan de estudios y en la historia general de Estados Unidos. … Es una oportunidad maravillosa para que se diviertan un poco”.

Un puñado de distritos está esperando a ver si el Estado autoriza la financiación, pero el resto ha encontrado su propio dinero para contratar y formar a profesores y comprar materiales. El distrito de Santa Ana recibió algunas críticas cuando dos grupos judíos de derechos civiles interpusieron una demanda, alegando que los cursos de estudios étnicos del distrito contenían material antisemita. El distrito llegó a un acuerdo a principios de año y modificó el plan de estudios.

Clima político polarizado

Camarillo, el profesor de Stanford, dijo que el clima político nacional “sin duda” ha tenido un efecto significativo en el despliegue de los estudios étnicos. Puede que los padres estén realmente preocupados por lo que se enseña, “pero también estamos viendo el impacto de grupos extremistas que fomentan la desconfianza en nuestras escuelas.”

Señaló las prohibiciones de libros, los ataques a los planes de estudios “woke” y otras cuestiones de la llamada guerra cultural que se libran en las escuelas de todo el país.

Pero la lucha por los estudios étnicos dura ya décadas, desde que los primeros activistas estudiantiles impulsaron la asignatura en la Universidad Estatal de San Francisco en los años sesenta, y tiene esperanzas de que los obstáculos actuales, especialmente las luchas por el antisemitismo, acaben resolviéndose.

“Odio ver lo que está pasando, pero creo que hay esperanza de que se resuelva”, dijo. “Los estudios étnicos pueden ayudarnos a comprendernos y apreciarnos, a comunicarnos, a establecer conexiones. Lo he visto en las aulas y es algo hermoso”.

Una clase realmente especial

En Oakland, Summer Johnson lleva tres años enseñando estudios étnicos en el instituto Arise, un centro concertado del distrito de Fruitvale. Utiliza una combinación de estudios étnicos liberados y otros planes de estudios, así como sus propios planes de clases.

Trata temas como la identidad, los estereotipos y los prejuicios; la opresión y la resistencia; y los bienes culturales, o “las cosas bellas de tu comunidad”, dice. También aprenden los orígenes de la propia clase, a partir de la lucha por los estudios étnicos en San Francisco State.

Los alumnos leen artículos y escriben trabajos, investigan, hacen proyectos artísticos y presentaciones orales, debaten temas y hacen excursiones. Insta a los alumnos a “hacer preguntas, ser curiosos, mantener conversaciones difíciles. Este es el lugar para eso”.

No ha recibido quejas de los padres, pero a veces, al principio del semestre, los alumnos cuestionan el valor de la clase.

“Cuando eso ocurre, tenemos un debate”, dice Johnson. “Al final de la clase, los alumnos se conocen a sí mismos y a sus compañeros y aprenden a expresar sus opiniones. En general, los alumnos responden muy bien”.

Johnson, que tiene una credencial de enseñanza de estudios sociales, buscó formación para enseñar estudios étnicos y cree que eso es fundamental para que el curso tenga éxito. Los profesores deben conocer el material, pero también deben saber cómo facilitar conversaciones delicadas y animar a los alumnos a abrirse a sus compañeros.

“Es una clase muy especial. Me encantaría que se extendiera a todas las escuelas”, dijo Johnson. “El objetivo es que los alumnos sientan empatía por los demás y se conozcan a sí mismos y a sus comunidades. Y eso es importante”.