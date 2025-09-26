Los angelinos y su idilio con los parques

Manuel Ortiz

En Echo Park Lake, una joven descansa en el pasto, viendo cómo varios gansos nadan suavemente al tiempo que el sol se esconde. En el lago, una familia pedalea en un bote con forma de pato, mientras ríen y disfrutan un momento de esparcimiento.

En toda la ciudad, desde Grand Park hasta Marsh State Park, el periodista Manuel Ortiz habló con angelinos que visitan el parque por la misma razón: reconectar con la naturaleza, hallar comunidad y detener el vertiginoso ritmo de la ciudad, aun por unos momentos.

En sus entrevistas, el periodista identificó algunos patrones. Las personas mayores se quedan en la sombra para hacer sus ejercicios suavemente. Parejas jóvenes roban una tarde para el amor y los inmigrantes pasean y meditan, rezan o se encuentran.

Desde un parque para patinetas hasta patios históricos, no se trata solo de espacios para la recreación: son parte íntegra de la vida diaria de la ciudad y ofrecen un lugar para respirar y sentirse parte de la tierra entre el caos de la ciudad.

Es cierto: los angelinos aman a sus parques. Apenas unos días después que la ciudad de Los Ángeles dio a conocer su borrador sobre la Evaluación de las Necesidades de los Parques, los perfiles de Ortiz dejan claro todo lo que está en juego.

Las personas de la comunidad angelina tienen hasta el 15 de octubre para hacer sus comentarios sobre la evaluación. En este momento, los ciudadanos deberían unirse para influenciar los parques que son tan importantes para sus vidas, su salud y su paz mental, en el corazón de Los Ángeles.

Los Ángeles es una ciudad de dualidades. A lo largo de la metrópoli se alza una imponente colección de hitos arquitectónicos. A ello se suma una población de enorme diversidad étnica, lo que se traduce en dos ingredientes clave que mantienen viva a una ciudad: una riqueza culinaria notable —algunos incluso afirman que la ciudad cuenta con los mejores restaurantes del país— y una vasta escena cultural.

Sin embargo, los angelinos a menudo padecen los males comunes de las grandes urbes: tráfico implacable, soledad y contaminación del aire, el suelo y los oídos. La vida diaria en Los Ángeles puede ser tan estimulante como agotadora.

El estrés, junto con otras condiciones asociadas a la vida urbana, puede erosionar tanto la salud física como la mental. Andrea Mechelli, investigadora del King’s College de Londres, señala que el riesgo de desarrollar depresión es un 20% mayor en las ciudades, mientras que la probabilidad de psicosis es un 77% más alta en entornos urbanos que en los rurales.

Para muchos angelinos, la fórmula para liberar el estrés es simple: visitar los santuarios verdes de la ciudad, espacios públicos donde las personas se recargan, se reconectan con la Madre Tierra, con sus dioses, con su comunidad, consigo mismas y con sus seres queridos.

Este ensayo fotográfico busca explorar la relación entre los angelinos y seis de sus parques: Echo Park Lake, Grand Park, Los Angeles State Historic Park, West Hollywood Park, Pan Pacific Park y Marsh Skate Park.

¿Quiénes son las personas que visitan estos parques? ¿Qué hacen allí? ¿Qué representan estos espacios en sus vidas privadas, en su salud física y mental? Las respuestas, como era de esperarse, varían. Pero ciertos patrones se repiten.

“Estoy aquí con mis hijos”, dijo la señora Glenda una tarde de domingo en Echo Park Lake. “Creo que el parque es hermoso. Disfruto estar aquí, me ayuda a relajarme y a liberar el estrés del trabajo”.

Sasha, de 24 años y originaria de Rusia, comentó en Echo Park Lake: “Solo estoy esperando la puesta de sol. Me relajo después del trabajo, sentada en el césped, disfrutando del sol. He tenido aquí muchos días significativos con amigos y seres queridos. También muchos días importantes en soledad. Siento que este es un lugar maravilloso para recargar energía”.

Para adultos mayores como Cirio, quien pasa sus mañanas y parte de la tarde en Los Angeles State Historic Park, el espacio “ayuda a prevenir la depresión”. Cirio depende de una silla de ruedas motorizada por una condición médica, pero eso no le impide acudir a diario: escucha música, hace ejercicios ligeros, observa a la gente y busca sombra bajo los árboles en los días calurosos.

Otros acuden para tomar el sol, como Arturo en West Hollywood Park, un espacio que también se utiliza para pausas de almuerzo y pasear mascotas.

Durante un recorrido por Grand Park, me encontré con Sandra Morales, originaria de Guatemala, brazos en alto mientras rezaba en voz alta por los inmigrantes:

“Señor, tú que habitas en los cielos, fortalece a las familias de aquellos que han sido arrestados solo por ser indocumentados… Tú eres el Dios de las fronteras, el Dios de todos; te ruego tu protección, tu ayuda y tu defensa de estos inmigrantes que han sido violentamente detenidos”.

Aunque Los Ángeles es oficialmente una “ciudad santuario”, las agresivas políticas migratorias del presidente Donald Trump —incluyendo redadas a gran escala ejecutadas por agentes enmascarados y fuertemente armados— apuntaron directamente a la ciudad, alimentando el miedo y la indignación entre sus habitantes.

Cuando inicié este ensayo fotográfico en junio de este año, las redadas migratorias aún no habían llegado a los parques de Los Ángeles. Hasta entonces, las palabras más comunes en las entrevistas eran “comunidad”, seguidas de cerca por “naturaleza”, “salud”, “seguridad” y “paz”. Un ejemplo es Susana, una joven en Echo Park Lake, quien comentó que visita el parque para “hacer ejercicio en un entorno seguro, rodeada de naturaleza y comunidad”.

Pero el 7 de julio todo cambió. Ese día, una operación militar a gran escala irrumpió en MacArthur Park: tropas de la Guardia Nacional, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y vehículos blindados de combate tomaron la zona. Tras estas redadas, muchos residentes de Los Ángeles comenzaron a temer salir de sus casas, enviar a sus hijos a la escuela o incluso ir al supermercado.

Por eso la organización Clergy and Laity United for Economic Justice (CLUE) lanzó el Programa de Entrega de Bolsas de Comida, en el que voluntarios compran víveres y los llevan directamente a los hogares de familias inmigrantes.

Después de la redada en MacArthur Park, con el temor creciente por las operaciones en curso, me pregunté si aún permanecía intacto ese sentido de comunidad, seguridad y paz que la gente solía describir.

Así que regresé a los cinco parques los fines de semana. Lo que encontré fue una asistencia igual o incluso mayor que antes. May y Roxy, una joven pareja, dijeron que Echo Park Lake “se siente como en casa”. “Es un lugar seguro para la comunidad, especialmente para la gente de color”, añadió May.

En la misma línea, varias familias latinas, que prefirieron no dar sus nombres ni ser fotografiadas, me comentaron: “La vida continúa. No dejaremos de venir al parque. Es como nuestro hogar, el lugar donde juegan nuestros hijos y donde nos relajamos los fines de semana después del trabajo”.

Echo Park Lake

Sasha, 24 años, de Rusia: “Solo estoy esperando la puesta de sol. Estoy descomprimiendo después del trabajo y sentada en el césped, disfrutando del sol. He tenido muchos días importantes aquí con mis amigos y seres queridos. Y también muchos días importantes en soledad. Siento que es un lugar maravilloso para recargar energía. Y me encantan los gansos”.

Glenda y sus hijos: “Estoy aquí con mis tres niños. Creo que el parque es hermoso. Me gusta venir a las lanchas de los patos. Es la primera vez que las usamos. Disfruto estar aquí, me ayuda a relajarme y a liberar el estrés del trabajo. Todo está muy bonito”.

Bianca: “Es mi primera vez en este parque con mi gata. A ella le gusta mirar a los patos cuando los alimentamos.”

Manuel: “¿Qué significa este parque para ti?”

Bianca: “Comunidad. Es un lugar al que cualquiera puede venir, sin importar quién sea o cuál sea su perfil. Aquí hay todo tipo de personas. Hay mucha comunidad aquí.”

Ella Lee y Kevin Yoo: “Son muy buenos”, dice Lee, saboreando una paleta. Ambos son diseñadores gráficos originarios de Corea del Norte. Ahora viven en Los Ángeles, pero antes pasaron algunos años en Guatemala.

“Disfrutamos mucho estar aquí. Nos encanta la diversidad étnica en este parque”, dice Yoo.

“Este parque es un espacio para divertirse, relajarse y estar en comunidad”, agrega Lee.

Ilan: “Este parque es como un lugar donde puedes divertirte, mientras estás en paz.”

Gali: “Este parque es un lugar donde puedo relajarme, estar con mi novio y pasar el rato.”

Susana: “Solo estoy haciendo mis carreras diarias. Soy bastante nueva en esto de correr. Pero siento que estar en la naturaleza lo hace mucho más fácil. Puedes disfrutar, como, de mirar a la gente, simplemente de la naturaleza. Estoy explorando diferentes lugares de Los Ángeles. Sin embargo, estoy disfrutando particularmente de este parque.”

Manuel: “Ya que estás disfrutando diferentes parques en distintas partes de Los Ángeles… ¿qué crees que significan los parques para la ciudad?”

Susana: “Un sentido de comunidad y un espacio seguro para la gente. Sabes, está pasando mucho en el mundo políticamente. Entonces, solo estar en la naturaleza, rodeada de serenidad pacífica, y ver familias, amigos y parejas caminando, sientes que es un espacio seguro.”

Doug: “Este parque es, simplemente, la idea de naturaleza de Los Ángeles. Es un lugar genial para venir y escapar del ajetreo de la ciudad.”

“Entonces, lugares como este son una joya porque puedes relajarte y reconectar con la naturaleza sin tener que manejar un par de horas fuera de la ciudad, a Big Bear, Hesperia o Apple Valley. Pero amo Echo Park. Creo que Echo Park es uno de los lugares más hermosos que existen.”

May: “Siento que es un espacio comunitario muy seguro, especialmente para personas de color. No sé, simplemente se siente como un lugar muy agradable para venir y pasar el rato.”

Roxy: “Se siente como en casa. Estoy muy cómoda aquí. Estoy muy cómoda con la gente alrededor.”

Dean: “Me da mucha paz mental, sabes, solo salir a andar en bicicleta aquí. Es muy especial tener un poco de naturaleza y belleza tranquila en medio de la ciudad así.”

Grand Park

Sandra, originaria de Guatemala, acude por las mañanas a Grand Park para orar y pedir a Dios protección para los inmigrantes afectados por las redadas en Los Ángeles.

Sandra: “Vengo aquí porque es un lugar donde están los tribunales. Aquí están las banderas de este país, Estados Unidos, junto con la naturaleza que Dios creó. Así que he decidido venir a clamar a Dios, a exaltar la grandeza de su poder, y a suplicar por su favor y misericordia para todos los inmigrantes que han sido arrestados.”

Charles, de El Paso, Texas:

“Me estoy quedando aquí un tiempo. En realidad, soy un actor en apuros. Estoy escuchando a Ice Cube.

¿Grand Park para mí? Desde que llegué a Los Ángeles, me ha dado un hogar, una comunidad y un buen lugar para despejar mi mente y pensar realmente en mi futuro aquí. He podido planear y mantenerme enfocado en lo que realmente importa. Es un buen lugar para conectar con la comunidad y concentrarse.”

Alan: “Estamos juntos desde 2011, mucho tiempo. Vamos rumbo al tribunal, pero también tenemos la oportunidad de visitar el parque cercano y tomar algunas fotos. La gente aquí en Los Ángeles nunca logra tomarse una foto, y nunca nos detenemos a tomar una buena foto en el Ayuntamiento o los edificios. A menudo somos ciegos a la belleza de Los Ángeles, y ahora que tenemos la oportunidad, estamos aquí disfrutando de unas fotos.”

Manuel: “¿Qué significa este parque para ti?”

Alan: “Lo que realmente significa es un buen espacio. Tienes tribunales y negocios por todos lados, y muchas cosas en la mente. Si estás enfrentando un caso o trabajando en una oficina, es un gran lugar para venir y relajarte, liberar tu mente por un rato y no sentir que estás demasiado metido en la ciudad.”

Nathaniel: “Soy estudiante de derecho en USC. He estado viviendo en la ciudad el último año. Estoy comenzando una pasantía en la oficina del fiscal de distrito. Hoy llegué temprano, así que quería un buen lugar para sentarme. Estaba disfrutando de la naturaleza. Un pájaro voló y se posó junto a mí. Una ardilla trepaba un árbol. Solo estaba disfrutando del paisaje y relajándome, escuchando un pódcast.”

Roberto: “Amo mi trabajo limpiando el parque. Nada más. El problema aquí es el peligro por las personas sin hogar. Todo lo demás está bien. Prácticamente me despierto aquí y duermo aquí. Vengo a las 6:00 a.m. y me voy a las 10:30 p.m. Este es mi segundo hogar. Me encanta porque en la mañana es jardinería y en la tarde principalmente limpieza. Estoy a cargo del parque. Toda la jardinería y en la tarde la limpieza. Limpio baños.”

Pan Pacific Park

Jordan: “Hoy estoy relajándome con mi hombre, y no lo veía desde hace un año, así que estamos poniéndonos al día. Primer día en Los Ángeles. Así que es genial estar aquí. Creo que puede darte un sentido de claridad y una forma de escapar de la ciudad de Los Ángeles para quienes viven allí. Sí. Puedes venir aquí, conectar con la naturaleza, absorber un poco de sol y simplemente ralentizar el tiempo. Porque en la ciudad, la vida y el tiempo siempre se mueven muy rápido.”

Ade: “Este parque realmente significa mucho para mí ya que vivo muy cerca. Siempre vengo aquí a hacer ejercicio, despejar mi mente. Es un escape para mí.”

“Creo que el parque es bueno. Tiene prácticamente todo lo que necesitas aquí. Sí, limpio y seguro. Tiene lugares para sentarse y es bastante seguro. Hay niños, perros, muchos deportes.”

Los Angeles State Historic Park

Cirio: “Soy originario del estado de Chihuahua, México. Este es un parque muy tranquilo donde puedo descansar bien. Lo cuidan mucho. Nadie viene aquí a molestarme. Sí, me gusta venir. He estado viniendo desde el segundo día que lo abrieron.”

“Vengo al parque porque aquí hay sombra. Incluso me duermo un rato aquí. Un ratito, como dicen, una siesta. Lo disfruto. Me relaja. Lo disfruto. Sí.”

Marsh Skate Park

Gael: “Este parque significa, como, un espacio en el que puedo ejercitarme porque no hay, como, un lugar cerrado o un espacio específico para patinar en Los Ángeles, excepto los skate parks.”

“Y es un lugar al que puedo ir sin que me molesten o meterme en problemas porque en algunos lugares no lo permiten. Es un espacio donde puedo conocer gente que comparte los mismos intereses que yo y construir una comunidad. También puedes conocer personas que no necesariamente patinan, pero disfrutan de otras actividades como andar en bicicleta, scooter o patines. No tienes que patinar para ir al skate park, también puedes ver a la gente.”

Photo Caption 2: Sandra Morales en Grand Park, pidiendo piedad para los inmigrantes que han sido abusados por el gobierno de Donald Trump. Photo Credit: Manuel Ortiz