Expertos advierten anuncios engañosos de Medicare Advantage en CA

Expertos en Medicare advierten sobre una avalancha de anuncios engañosos dirigidos a adultos mayores, ya que muchos se preparan para la inscripción abierta de Medicare en unas semanas. Los californianos están recibiendo muchas llamadas y postales para los planes Medicare Advantage. Muchos prometen incentivos como tarjetas de regalo u ofrecen beneficios como atención oftalmológica u odontológica, que normalmente no están cubiertos por Medicare.

Tatiana Fassieux, especialista en educación y formación de la Patrulla Senior de Medicare de California Health Advocates, dice que hay que informarse bien.

“Verifique minuciosamente si todos sus proveedores médicos están en la red y cuáles serán los máximos de desembolso personal, porque tener un plan de prima cero tiene un costo,” advierte Fassieux.

Las personas pueden obtener ayuda para tomar esta decisión a través del representante del Programa de Asesoramiento y Defensa del Seguro Médico (HICAP) de la Agencia para la Tercera Edad de su condado. Puede encontrar una lista de asesores de HICAP en “CAHealthAdvocates.org”.

Fassieux dice que ha visto a personas inscribirse accidentalmente en planes que ni siquiera funcionan en su código postal.

“Lo que parece demasiado bueno para ser verdad puede ser un verdadero desastre si no pueden acceder a sus médicos o si de repente descubren que sus costos de bolsillo son exponencialmente más altos de lo que estaban acostumbrados antes,” dice Fassieux.

Los anuncios engañosos suelen dirigirse a personas que cumplen los requisitos tanto para Medi-Cal como para Medicare. Pero las normas al respecto son complicadas, por lo que es mejor consultar a un asesor de HICAP.

Un juez federal de Texas ha bloqueado recientemente una norma de la era Biden que habría tomado medidas drásticas contra las prácticas engañosas de los corredores de seguros de Medicare.