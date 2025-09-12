Saludos mis estimados lectores, acá ya preparándonos para recibir la llegada del equinoccio de otoño, el cual dará inicio el día 22 de septiembre. Quiero compartir con todos ustedes, que el pasado domingo 7 de septiembre, tuve la dicha, la gran oportunidad, y el agrado de participar en un Podcast, al cual fui invitado. “Somos La Nueva Era”, es un canal y comunidad de Youtube y otras plataformas, en las cuales se tratan temas de actualidad, de todo lo que está sucediendo y lo que está por ocurrir.

El Programa se realiza en vivo los días miércoles, y el día domingo por la tarde. El anfitrión es Diego Domínguez, espiritualista español, quien realiza las entrevistas a los invitados, y muy amablemente; les brinda un espacio para que ellos puedan comunicar al público las videncias, predicciones, y profecías asociadas a los tiempos que estamos viviendo.

Este canal es visto por millares de personas, en diversos países, tanto en Estados Unidos, como países de América latina, Europa, y de otras partes del mundo. Algunas de las publicaciones alcanzan más de un millón de visitas. Los invitados, son personas reconocidas y expertas en los temas que se tratan en el Podcast. Se habla de: frecuencias magnéticas, mitología, astrología, profecías, predicciones, actividades paranormales, abducciones extraterrestres, personas contactadas, chamanismo, metafísica, apariciones de la Virgen María, viajes astrales, y creencias religiosas alternativas entre muchos otros temas.

En nuestra conversación iniciamos con un tema ya recurrente, la aparición o llegada de un asteroide, que podría hacer colisión con nuestro planeta; tema que ya comienza a causar gran preocupación, pues según algunos contactados, éste puede llegar en los próximos años. Para nadie es un secreto que los fenómenos naturales, como el desbordamiento de ríos, huracanes intensos, temblores, terremotos, y fuegos forestales; se intensificarán cada vez más. De aquí al año 2032 ocurrirán cambios en cómo percibimos a nuestro planeta. Estos cambios no serán meramente políticos o sociales, se auguran cambios geográficos sorprendentes.

Platicamos también de las cortinas de humo, aquellas que desean desviar la atención, acerca de los archivos del pederasta convicto Jeffrey Epstein. Lo dije y lo repito, “estos casos tal como el de Diddy, son una caja de Pandora, llena de podredumbre, en la cual personajes políticos de ambos bandos, están involucrados”. Y no sólo ellos, también artistas de Hollywood, cantantes, magnates, príncipes, figuras religiosas, etc.

Y por supuesto, también charlamos de temas más esperanzadores, como el resurgimiento económico de América latina. Países como Argentina, México, Chile, y Brasil, se encaminan a convertirse en el futuro en potencias económicas globales. Habrá una integración de los países hispano parlantes. Parece ser que al fin entenderemos, que todos debemos de navegar en la misma dirección.

Varios países nuestros podrán liberarse de gobiernos dictatoriales, de la opresión, y del yugo de la extrema izquierda. España por ejemplo, será una luz de esperanza en Europa, especialmente ante los rumores de guerra. Mucha gente buscará refugio en esa nación europea, la cual atravesará por un cambio de gobierno, y de filosofía de vida.

“Somos la Nueva Era”, cuenta con una gran cantidad de videos de entrevistas con personas espiritualistas. Les hago una atenta invitación para que visiten esta plataforma, cuya misión no es alarmar o causar miedo, sino compartir información necesaria y actual, la cual lastimosamente no recibimos por los medios tradicionales.

Una invitada frecuente a este programa, es la popular chamana y espiritualista española, Mari José Villamarín, a quien ya conocimos en una de nuestras anteriores ediciones durante el mes de mayo. Si desea tener una experiencia interesante, saber y aprender de temas que nos ocultan, y si disfruta de temas de actualidad espiritual, “Somos La Nueva Era”, es la comunidad ideal para todos nosotros.

Recuerden realizar algún tipo de ritual o limpieza energética el día 21, 22 y 23 de este mes de septiembre. Hay que limpiar las vibras, para que disfrutemos de un otoño magnético, lleno de paz, armonía, buena salud, y abundancia.