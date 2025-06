Preguntas y respuestas: Actualizando una comedia de terror con Jen Van Epps

Arturo Hilario

El Observador

La robot asesina y reina del baile ha vuelto, con mejoras. La amenaza mecánica que cautivó al público en M3GAN de 2023 regresa en M3GAN 2.0, que recupera a los personajes supervivientes de esta fusión de géneros de terror, comedia, ciencia ficción y acción para contar una nueva historia con una nueva amenaza tecnológica a la que enfrentarse.

Mientras que la primera película se centró en los peligros de la tecnología en el mundo de los juguetes infantiles y el papel de los padres, para esta secuela los realizadores, incluido el guionista y director que regresa Gerard Johnstone, optaron por analizar la última moda tecnológica, la inteligencia artificial y productos como Chat-GPT junto con la ética detrás de estas tecnologías.

En el final de la película original, M3gan es derrotada por su creadora Gemma (Allison Williams) y su joven sobrina Cady (Violet McGraw), pero hay un indicio de que mientras el androide de tamaño infantil que habitaba M3gan fue destruido, su conciencia fue instalada en otro producto tecnológico, el asistente inteligente del hogar de Gemma.

En esta ocasión, los planos filtrados de M3gan acaban en manos de un contratista de defensa militar que crea un robot de IA de grado militar diseñado específicamente para matar y destruir. Esta máquina se llama Amelia, y parece que el único antídoto contra esta nueva tecnología es la antigua. Por lo tanto, la antihéroe M3gan regresa a regañadientes y es mejorada para ayudarla a combatir esta nueva amenaza, creando una situación que podría ser beneficiosa para la humanidad, o quizás no.

La actriz Jen Van Epps regresa como una de las voces de la razón en la serie de películas, una ingeniera que ayudó a Gemma a diseñar el primer M3gan y después de los eventos de la primera película, prometió ayudar a Gemma a empoderar a los humanos y regular la tecnología de inteligencia artificial.

El personaje de Tessa plantea interrogantes. Ella es la lente moral. Dice: ‘¿Qué estamos haciendo, es esto siquiera correcto?’ – Jen Van Epps

Recientemente tuve la oportunidad de hablar con Van Epps sobre su experiencia al regresar a la secuela, con un enfoque en el rápido ascenso de M3gan como un ícono del terror, cómo su personaje evolucionó y mejoró junto con el resto del elenco, cómo Tess es una lente moral con la que la audiencia puede identificarse y por qué es importante que sus personajes no sean personas de color simbólicas.

Para empezar, Jen, ¿cómo te sentiste al volver a este proyecto, ser parte de este grupo y contar otra historia de este loco mundo de M3gan?

Me siento honrada. La verdad es que mi carrera no despegó hasta los 40. Me siento honrada de poder unirme a una franquicia tan increíble que ha despegado y poder volver y hacerlo de nuevo. Un sueño hecho realidad. ¡Un sueño hecho realidad!

Aunque apenas se estrenó en 2023, la primera película y el personaje de M3gan cobraron vida propia. Parece que se ha unido a otros íconos del terror. ¿Cómo crees que ha logrado este legado en tan poco tiempo?

Creo que habla del poder de la franquicia, del guion, de los cineastas, de todos. Me quedé atónita, de verdad, sorprendida de que esta pequeña película de terror independiente que hicimos triunfara y ahora formara parte del espíritu del terror. Es una locura. Es un gran honor, sinceramente. Es increíble.

Cuéntanos qué ha estado haciendo tu personaje de Tess, dónde se encuentra en M3GAN 2.0 y la situación que establece esta secuela.

Bueno, Tess madura mucho. Después de casi perder la vida, reflexionarás y te preguntarás: “¿Cómo puedo levantarme y seguir adelante?”. Así que creo que deja atrás mucha ingenuidad y se pone los pantalones de una mujer adulta.

Así que, al iniciar la película, la vemos trabajando duro, intentando conseguir financiación. Cosas de adultos, ¡necesitamos dinero! Antes, fabricábamos juguetes y cosas así. Ahora pensamos: “Necesitamos dinero de mujeres mayores para ayudar a cambiar el mundo”. Porque a estas alturas, ya hemos visto lo que pasó. ¿Qué podemos hacer para usar la tecnología de forma segura y compartirla con el mundo?

¿Cuál fue para ti lo más emocionante de seguir dándole vida a tu personaje de Tess?

O sea, creo que para mí, el simbolismo no es lo mío. No quiero que mi personaje sea nunca la persona de color simbólica. Quiero ver una evolución, y ella sí la tiene. Es como una evolución en todo, en cuanto a puesto de trabajo, etc. Siempre digo que creo que le dieron un aumento. Probablemente entró y dijo: “¡Gemma, casi haces que me maten, más te vale que me des más dinero!”.

Creo que eso se nota desde la primera escena, como si hubiera crecido, e incluso se nota en su ropa. La primera es más colorida y bonita, con detalles y adornos. En esta, Jeriana San Juan, nuestra diseñadora de vestuario, hizo un trabajo excelente para mejorarla, para mantener la gracia, pero también para ayudarla a madurar estilísticamente.

Es como si todos hubieran avanzado en cierto sentido, tanto las máquinas como los humanos.

Así es. Todo el mundo está dando un paso al frente.

Para mi pregunta final, me preguntaba, obviamente M3gan es el centro de atención en estas películas, pero las personas que la rodean son lo que atrae al público y lo hace más cercano. ¿Cómo crees que tus compañeros, el equipo con el que trabajas y los cineastas nos introducen en este mundo al tener personajes tan identificables y divertidos como los suyos en situaciones tan violentas y aterradoras?

Sí. Creo que eso le da un toque realista. Creo que con estas ideas tan trascendentales, la forma de mantener la realidad y evitar que se pase de la raya es tener personajes con los que uno se pueda identificar y que cuestionen lo que estamos haciendo. El personaje de Tessa cuestiona. Ella es la lente moral. Dice: “¿Qué estamos haciendo, es esto siquiera correcto?”.

Porque la verdad es que, como espectador, te estaría viendo como: “¡¿Qué haces?! ¡¿Quién haría eso?!”. Es genial ver a alguien diciendo las palabras por ti, y te mantiene concentrado y no te distraes tratando de mirar el teléfono porque entiendes lo que está pasando y te sientes conectado a nivel humano.

M3GAN 2.0 ya está exclusivamente en cines.