1776: Musical Reimagina la Escritura de la Declaración de Independencia dándole el poder a aquellos que no fueron escuchados durante su concepción

Arturo Hilario

El Observador

1776 fue recontextualizado para la modernidad, brindándonos una nueva visión de lo que significa “Americano” para aquellos que estuvieron en segundo plano y aquellos cuya opinión y consideración no fueron tomadas en cuenta en el borrador del documento que llevó a la creación de los Estados Unidos de América.

La nueva producción ganadora del Premio Tony al Mejor Musical hará su única parada en el Área de la Bahía del 16 al 21 de Mayo del 2023 en el San Jose’s Center for the Performing Arts. Esta es una oportunidad de ver una increíble y reflexiva perspectiva de lo que significa ser americano, y lo que significa tener una voz en la formación del futuro de un país que siempre ha sido diverso pero no equitativo.

Shelby Acosta, protagonista de 1776, recientemente habló sobre su experiencia con el rol de Secretario Charles Thomson, un padre fundador que tomó notas sobre todo lo que pasó entre los muros de una de las tomas de decisiones más importantes en la historia.

Acosta es una actriz México-Americana de El Paso, Texas, quien también ha tenido la oportunidad de participar en la presentación de Broadway del show, lo que la dotó de una perspectiva única sobre la creación inicial y la convirtió en parte clave de la versión tour.

Continúa leyendo para descubrir cómo Acosta incició en el mundo de las Artes Escénicas, qué hizo para prepararse para éste personaje histórico con un giro, y porqué es importante para ella como latina pararse con orgullo en el escenario y demostrar a los demás que también los latinos pueden alcanzar el escenario.

Shelby, muchas gracias por tomarte el tiempo para una entrevista. Quería comenzar preguntándote ¿Cómo fue que iniciaste en las artes escénicas, cuál fue tu inspiración?

Sí, básicamente, he estado haciendo Teatro desde la preparatoria. Soy de El Paso, Texas, que comparte frontera con Juárez, México y no hay mucha cultura teatral ahí. Así que mi mejor amiga y yo estábamos obsesionadas con el Teatro, su mamá también amaba el Teatro, así que dijo, ¿Por qué no simplemente iniciamos nuestra compañía teatral aquí en El Paso?

Así que lo iniciamos, estuve haciéndolo hasta la preparatoria, me encantó. Supe que quería hacer Teatro por el resto de mi vida. Así que hablé con mi mamá y me dijo “Ok, esto va muy en serio. Vamos a mandar a la escuela para ello”. Así que durante la preparatoria, me fui a un internado de Artes Escénicas en Michigan llamado Interlochen Center for the Arts y eso fue algo muy loco porque nunca había estado fuera de El Paso y de repente estaba viviendo sola a los 15 años en un internado en Michigan. Aprendí mucho ahí. Decidí, sí, esto es absolutamente para mí. Audicioné para un montón de colegios de teatro musical, y entré a estudiar al Texas State en San Marcos, Texas, aprendí mucho.

La encargada del departamento, su nombre es Kaitlin Hopkins. Estuvo en Broadway, y su mamá, Shirley, fue una actriz nominada al premio de la academia. Así que, realmente me concentré y estudié mucho ahí, después de gradué y fui cantante en un crucero por alrededor de un año, viajé por todo el mundo, fue increíble. Después de mudé a Nueva York, estuve audicionando, logré algunas cosas muy buenas, después pegó el COVID. Puso una pausa en el Teatro, eso fue realmente desalentador.

Luego cuando todo comenzó a volver, empecé a audicionar de nuevo y me llamaron para 1776, envié todo lo requerido y después no escuché nada, así que pensé “Bueno, no lo obtuve”. Un mes después, estaba trabajando como bartender, ese es mi trabajo cuando no actúo, estaba trabajando y recibí una llamada de mi agente, me dijo “Hey, ¿Puedes grabar esta audición antes de que acabe el día? Te quieren ver”. Y lo hice. Lo enviamos al día siguiente. Me dijo, “Ok, están realmente interesados en ti. ¿Puedes iniciar ensayos mañana?” Y dije, “Claro, por supuesto”.

Así que renuncié a mi trabajo de inmediato e inicié ensayos el siguiente día con 1776 en Broadway. Y ahí estuve en Broadway hasta el final de la corrida. Después me ofrecieron un rol para la gira. Así que sí, ahora estoy de gira con ellos, y ha sido maravilloso”.

Ahora, ¿Nos podrías contar sobre el personaje que interpretas, Charles Thomson?

Sí, es el Secretario del Congreso. Mi interpretación de él es que él está ahí para hacer su trabajo. Le encanta trabajar. Sin perder el tiempo. Tiene el trabajo más importante en el Congreso, escribir todo lo que se diga, para que todo quede documentado, podemos volver a las notas, y asegurarnos de lo que realmente pasó.

Excepto que en la vida real, Charles Thomson al final de su vida, quemó todos los documentos que escribió en El Congreso. Así que muchas de estas notas se perdieron porque él decidió que quería darle un respiro al mundo sobre las tonterías que realmente pasaron el Congreso y permitir que América sea recordada como ésta gran cosa por la que todos pelearon. Así que quemó todos los documentos.

En mi interpretación de él, es muy serio, Ama su trabajo. Y mientras el show avanza, se da cuenta del hecho de que él es el medio por el que las palabras de George Washington serán escuchadas, porque lee todos los despachos de George Washington mientras está peleando la guerra. Así que, siempre que escuchas a George Washington, es a través de la boca de Charles, leyendo sus palabras.

Así que el final del show, él decide que realmente no le interesa la opinión de nadie sobre la declaración. Lo único que le importa es la gente que está allá afuera peleando esta guerra. Y el único lado en el que estará, es en el de George Washington, quien realmente está allá en medio de las batallas, peleando por la libertad y demás.

¿Cuánta investigación requirió esto, cómo es la creación de un personaje cuando se trata de una figura histórica?

Sí, tuvimos muchas reuniones al respecto. Nos facilitaron a un dramaturgo proveniente de Harvard. Ellos hicieron la investigación y cualquier pregunta que tuviéramos, siempre estaban disponibles para nosotros. Cuando inicié en Broadway y para la gira, nos dieron un script que tenía a un lado, evidencia factual. Así que si decían algo en el guión, tenía la historia a un lado, podíamos leer lo que significó durante ese tiempo, y de alguna manera relacionar la historia con lo que realmente estaba pasando.

Definitvamente hay muchos podcasts que escuchamos acerca de estos hombres. Yo sé que mucho de lo mío proviene del dramaturgo, pero también hay muchas cosas interesantes que investigué por mi cuenta en línea. Realmente nos ayudaron mucho con nuestra historia, con powerpoints y otras cosas para educarnos. Después, partiendo de ahí, les dimos forma a nuestros personajes con libertad. Después de todo, es un musical acerca de los Padres Fundadores y algo de ello está embellecido. Pudimos tomar pequeños fragmentos de la historia y hacer la nuestra, lo que creo que es genial.

¿Cómo describirías las diferencias entre ésta versión reinventada comparada con la versión original de 1969, qué es lo más destacable en esta versión del 2023?

Creo que pega un poco más profundo que las otras versiones que he visto y he escuchado, porque son todas mujeres, trans, personas no binarias y principalmente personas de color. Así que tenemos gente negra, indígenas, mexicanos, etc.

Tenemos muchos tipos diferentes de cuerpos y culturas sobre el escenario. La mayoría de estas personas, y con mayoría me refiero a todos, no fueron considerados cuando esto realmente ocurría en 1776, eran evidentement todos hombres blancos privilegiados. Incluso en el show de Broadway y el resurgimiento, fueron todos hombres blancos los que lo hicieron, quienes pudieron decir estas líneas.

Y creo que nuestra versión se siente un poco diferente porque estás escuchando estas palabras, estás escuchando la Declaración, enmiendas, debates del congreso, estás escuchándolo de la boca de éstas personas poderosas, con cuerpos diferentes sobre el escenario.

Así que creo que te da un minuto para detenerte y reflexionar. Al final -alerta de spoiler- o realmente no, porque es historia. Thomas Jefferson escribe en la Declaración sobre cómo la esclavitud deber ser abolida. Y Rutledge, uno de los personajes, Edward Rutledge, habla sobre cómo no quiere eso en la Declaración y no la firmará a menos que lo quiten.

Así que el hecho de que John Adams es interpretado por una mujer negra quien tiene que pararse ahí y ver este acontecimiento importante de la historia, esta parte tan trágica de América, ser recortada y seguir adelante, es mucho más impactante porque ves las reacciones del elenco negro, de las personas de color en el escenario, mientras lo quitan, como si fuera necesario mantener la esclavitud para que naciera América.

Y creo que es muy importante que la audiencia lo vea. Creamos este país, ¿Pero a qué costo? El costo de la vida y futuro de personas negras y de color. Esto es algo que ésta producción hace y que ninguna otra lo ha hecho.

Creo que es muy importante para la audiencia, especialmente para generaciones más jóvenes, generaciones más viejas sobre todo, el ver “Oh, por Dios, hoy e día seguimos peleando por el derecho de éstas personas sobre el escenario”.

Las mujeres siguen luchando por el derecho sobre su propio cuerpo. Personas trans siguen luchando po su vida. Personas negras siguen recibiendo disparos ¡Porque se equivocaron de cada al recoger a sus hermanos! La lucha sigue ocurriendo hoy día. América es grandiosa, tenemos tantos derechos, pero aún hay mucho trabajo por hacer y no podemos detenernos ahora.

Así que como latina, ¿Cómo es formar parte de Broadway en un espacio que décadas atrás, hubiera sido muy revolucionario tener una persona que no se ve como las típicas de esa época en el escenario? Y también, bueno, empecemos por esa primero.

Sí, creo que ha sido muy loco para mí porque, para empezar, no ser una persona blanca en Broadway, eso es revolucionario por sí mismo porque muchos shows sólo es simbolismo, la persona de color que está en el fondo del ensamble y dicen “¡Lo hicimos! ¡Diversidad!” Yo pienso que estar en el escenario como una mujer latina, como una mujer no diminuta, una hermosa mujer, estoy tan orgullosa de mi cultura. Y con mi cultura, viene mi cuerpo, y muchas mujeres latinas o personas latinas, sus cuerpos son diferentes. Todos tenemos diferentes formas, a la gente le gusta decir que somos, no sé, “picantes, “exóticos” y “sexys”.

Pero así es como vinimos a este mundo. Y estar en el escenario como alguien con una gran figura, con curvas y formas, creo que es muy importante que las personas lo vean porque el teatro ha ido recortando esa percepción, no sólo para mexicanos, latinos o personas negras, sino para personas con diferentes cuerpos.

Creo que me encanta subir al escenario como una mujer latina porque si hay una sola persona en la audiencia, una sola persona latina que me vea y diga “Se ve como yo, esos cuerpos en el escenario, se ven como los que veo día a día, así que creo esto es asequible, se puede lograr”.

Creo que eso es muy importante para mí, y también muy importante pararme frente a Broadway o audiencias en su mayoría de personas blancas. Ellos son los que tienen el dinero y el privilegio en el teatro. Así que pararme como yo mismo frente a ellos y sentirme tan liberada e importante. Nunca imaginé que lograría tan abierta y libremente, y está producción me lo permitió.

De hecho hice una producción antes de ésta, Into the Woods en Austin, Texas. Interpeté a Cinderella y nunca consideré que yo pudiera interpretar a Cinderella. Me alegra que las puertas se estén abriendo a culturas y cuerpos diferentes porque es importante, porque personas como yo nos enamoramos, personas como yo somos princesas y podemos ser genuinas y dulces y podemos escribir la Declaración de la Independencia. Creo que me siento muy feliz de ser mexicana y de estar en el escenario diciendo estas palabras.

Muchas gracias. Finalmente, ¿Por qué recomendarías a la gente que vea 1776, considerando que es tan diferente a lo que se ha hecho antes?

Creo que es muy importante que la gente la venga a ver. Sé que hará sentir incómoda a la gente, y hará que la gente se enfrente cara a cara con la historia de América. Yo sé que mucha gente viene al teatro a escapar.

Hay momentos en el show, en los que obviamente escapas, tenemos bromas, contrario a lo que la gente piensa, hay momentos de risa y diversión, pero también es una oportunidad de ver a América a través de los ojos de aquellos que no fueron considerados. Y creo que por eso es muy importante, porque no podemos andar por la vida pensando “Oh, qué maravilloso mundo el que vivimos, todo es perfecto”, porque no lo es.

Y justo como lo tenemos que hacer hoy, en 1776, tuvieron que hacer sacrificios enormes para convertir a América en lo que es hoy. Y creo que la gente viendo eso, escuchando ciertas cosas salir de la boca de ciertas personas en términos de raza, esclavitud y derecho al voto, creo que hará que la audiencia piense y reevalúe.

Espero que abra la mente de las personas y digan “Ok, América no empezó de la mejor manera, y seguimos trabajando en lo que América puede ser”, que es un lugar donde todos puedan vivir sus vidas y tener derechos como todos los demás.

También creo que será bueno para las audiencias el venir al teatro y ver que los shows de Broadway y musicales pueden ser protagonizados por diferentes cuerpos, culturas, etnicidades y géneros. Creo que debemos normalizar un poco más eso para lograr que todos los show audicionen a diferentes tipos de personas y para lograr eso, la audiencia tiene que ver cosas diferentes. Así que creo que es un paso en la dirección correcta.

Más información y boletos disponibles en broadwaysanjose.com.